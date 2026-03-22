PP y UPN rechazan la salida de la etarra 'Anboto': "Sánchez gobierna gracias a los que no condenan el tiro en la nuca"

La exjefa de ETA 'Anboto' saluda en una sala de seguridad mientras se celebra su juicio en la Audiencia Nacional. Efe

La presidenta de UPN de Navarra, Cristina Ibarrola, condena en El Español que en el PSOE "no sean capaces de reflexionar ante las declaraciones de víctimas del terrorismo que directamente les dicen que no les representan y que se sienten traicionadas por el actual socialismo".

Y, es que, tal y como denunciaba Maite Araluce en El Español, las víctimas no pueden pronunciarse: "Ni nos avisan ni podemos recurrir nada", lamentaba.

Por eso, Ibarrola ve lamentable que "el PSOE anteponga seguir en el poder a cualquier valor o principio".

Porque la líder de UPN remarca que en el caso de Otegi y EH Bildu, no hay sorpresa alguna, "su prioridad siempre ha sido sacar a los presos etarras de la cárcel".

Así remarca que "las víctimas del terrorismo nunca han importado a Bildu, siguen donde siempre han estado".

PP tilda de "amnistía encubierta"

El Partido Popular ha salido en tromba a rechazar las salidas de los etarras de la cárcel a raíz de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Denuncian que desde que se transfirieron las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, este artículo se aplica de manera recurrente.

El Partido Popular Vasco denuncia que "el PNV y el PSOE han dejado que los terroristas sean quienes decidan cómo va a ser su propio proceso penitenciario".

PSOE y PNV han dejado que los terroristas que maltrataron a nuestra sociedad sean quienes decidan cómo va a ser su propio proceso penitenciario.



Impunidad y amnistía encubierta. pic.twitter.com/UnEfCc9TV7 — Partido Popular Vasco (@PPVasco) March 21, 2026

Desde la dirección nacional del Partido Popular, el secretario general, Miguel Tellado, también ha condenado en su red social X que 'Anboto' salga de la cárcel "gracias a la Consejería de Justicia del País Vasco, dirigida por el PSOE".

Tellado ha cargado contra Sánchez y ha sentenciado que "para que pueda dormir en Moncloca, los etarras tienen que dormir fuera de prisión".

Dentro de su propio post ha relatado que "sigue pagando de forma puntual a su cobrador del frac, Otegi".

Y ha ido más allá, para el popular "que en España haya gobiero es porque lo permiten quienen siguen sin condenar los tiros en la nuca y los coches bomba".

Sánchez sigue pagando puntual a su cobrador del frac, Otegi, y lo hace con gusto.



Hoy en España hay gobierno porque así lo permiten quienes siguen sin condenar los tiros en la nuca y los coches bomba.



Nunca dejaremos de recordarlo ni de reclamar memoria, dignidad y justicia… — Miguel Tellado (@Mtelladof) March 22, 2026

La diputada y portavoz de interior del PP, Ana Vázquez Blanco, ha calificado a este Gobierno como "el más miserable de la democracia".

En línea con Tellado, ha sentenciado que "Sánchez se mantiene en la poltrona gracias a los pactos con asesinos".

El Gobierno más miserable de la democracia. Sánchez se mantiene en la poltrona gracias a los pactos con asesinos.



“Los terroristas han ganado": la libertad de 'Anboto', fruto de los pactos PSOE-Bildu, conmociona a las víctimas de ETA https://t.co/ApHHazrO2j vía @elespanolcom — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) March 22, 2026

Tanto desde UPN como desde el PP condenan la salida de 'Anboto' de la cárcel en un régimen de semilibertad debido al artículo 100.2.

Pero, es que, desde el traspaso en 2021 de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, ya son más de 30 etarras los que se han acogido a este artículo para poder ver flexibilizadas sus condenas.