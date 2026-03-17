Villán de Tordesillas, el pueblo más de derechas de CyL con sólo 4 votos para la izquierda: "A los del PP los llamamos rojos"

El alcalde de Villán de Tordesillas, José Vidal, del PP, coge un cucharón plateado y se sirve un conejo en escabeche con pimientos. Su hijo Diego, agricultor, sentado frente a él, degusta unos mejillones mientras que Ramiro, suegro del segundo, marida un arroz con pollo de corral con una copa de Toro y le susurra algo a su amigo Alberto.

Los hombres comentan la comidilla del pueblo: los 122 villanos han sido noticia –otra vez; ya lo fueron en 2011 por tener al único concejal falangista de España– tras haber amanecido coronados como los más de derechas de Castilla y León.

Un 93 % de vecinos ha apostado por formaciones conservadoras o ultraconservadoras en las elecciones del 15 de marzo. Algo de lo que se sienten "muy orgullosos porque es tradición".

El alcalde de Villán de Tordesillas, José Vidal, en el centro del pueblo. David G. Maciejewski

La radiografía demoscópica es de lo más ecléctica: si bien el PP de José Vidal gobierna en Villán de Tordesillas con una holgada mayoría desde hace 27 años y hoy goza de una absolutísima con 5 de 5 concejales, en los comicios del domingo los de Mañueco sólo rascaron aquí un 31,4% de votantes.

El gran triunfador de la jornada electoral fue Carlos Pollán, de Vox, con un 52,3% de votos villanos.

Pero hay más: la FE de la JONS (la Falange) y Se Acabó La Fiesta (SALF) sacaron un 4,49% cada uno, más del doble de lo que sumaron el PSOE e Izquierda Unida juntos (4,48%). Sólo los votaron cuatro vecinos.

"Os voy a contar una historia", relata Vidal al resto de comensales con un aire teatral mientras proyecta su voz ronca y tosca ajada por los años.

"Ayer un votante, no diré su nombre, me contó que fue al ayuntamiento con dos sobres. PP y Vox. Los barajó antes de meterlos en la urna. Pim, pam, pum. Echó uno y dijo que el otro lo abriría al llegar a casa. Así sabría lo que no había votado".

Los hombres sueltan una carcajada. Diego, sin embargo, está serio.

"Yo estoy defraudado. ¡Defraudado!", espeta el hijo del alcalde, un agricultor que, como su padre y su hermano, dedica su vida al cultivo de cereales y leguminosas en una época en la que trabajar el campo es una actividad de riesgo.

"Se ha votado por estar otros cuatro años igual. Inmovilismo. Sin cambios. Yo no estaré contento hasta que Abascal saque 40 diputados en Castilla y León, ¿eh? ¡Y 150 en el Congreso de los Diputados!".

"¿Vox?", le provoca Ramiro, falangista confeso de hábitos inveterados que, asegura, ha sido uno de los cuatro que ha dado su papeleta a los herederos de José Antonio.

"Abascal es un sectario. No es de fiar. Ha depurado a todos los de su partido. A Espinosa de los Monteros. A Monasterio. A Ortega-Smith. A Macarena Olona...".

De pronto, la puerta del salón en el que comen se abre de par en par y asoma la cabeza una mujer rubia con una chaqueta rosa.

"Chicos, el perro, que os lo habéis dejado ahí fuera", dice, refiriéndose a un chucho mezcla entre can de aguas y bull terrier. Los hombres se levantan, la saludan amablemente, alguno hasta le da dos besos. Parecen buenos amigos.

"Ella era la que ha votado a Izquierda Unida. Vamos, comunista", ríe Alberto.

Explica el villano que en el balcón de la casa de la mujer ondea, paradójicamente, una bandera de España. "Su marido es falangista y su hijo, votante de Vox".

Así es todo en este pueblo de caracteres agrestes: contraste y exageración. Ni David Lynch habría juntado a un repertorio de personajes tan heterogéneo.

"Podemos votar cosas muy diferentes pero nos llevamos bien entre todos", añade Vidal. "Se discute más de fútbol que de política. No somos ningunos fachas".

Su hijo, sin embargo, bromea por lo bajo: "Sí, pero a los del PP les llamamos rojos".

Cartel situado en la entrada de Villán de Tordesillas, en Valladolid. David G. Maciejewski

El hartazgo del campo

Más allá de la rareza que supone ver un pueblo en el que aún se vota a la Falange y donde de vez en cuando se puede ver el Águila de San Juan ondeando al viento, lo cierto es que el día a día en Villán de Tordesillas es muy tranquilo.

Se trata de un pueblo de agricultores situado en una pequeña hondonada rodeada de páramos verdes cuyas colinas están salteadas por molinos de viento. Dista 20 kilómetros de Valladolid y 12 de Tordesillas.

Su nombre ya lo dice todo: según explica su alcalde, probablemente deriva de "villano", los plebeyos o siervos que dependían del señorío tordesillano.

"La mayoría de los vecinos se dedica al campo. Yo mismo lo he hecho toda mi vida, y ahora me han sucedido mis dos hijos".

Se quejan ellos y sus vecinos de la PAC, de los acuerdos del Mercosur, de las dificultades que conlleva dedicarse a la agricultura en pleno siglo XXI, del miedo que supone el fantasma de los precios bajos provocados por la "competencia desleal de Marruecos".

Sugieren algunos vecinos, incluso, que "hay que irse de la Unión Europea".

"El 80% de nuestra vida es la agricultura de secano, que da buenos rendimientos. Trigo, cebada, lenteja pardina. Vivimos del campo. El problema es que tenemos precios ridículos. Unos 200 euros la tonelada de trigo y cebada. ¡Nos hacen falta 4.000 kilos de cereal para salvar gastos! Una locura".

No exagera el alcalde del Partido Popular. Los mercados de referencia llevan dos años corrigiendo a la baja desde los máximos históricos de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó el trigo por encima de los 400 euros la tonelada.

En enero de 2026, más de 25.000 agricultores y miles de tractores salieron a las calles de toda España para protestar contra el acuerdo UE-Mercosur y los recortes previstos de la PAC a partir de 2028.

El sector cerealista lleva meses alertando de que los márgenes son insostenibles: costes de producción al alza –gasóleo, fertilizantes, productos fitosanitarios– y precios de venta que no se acompasan a las constantes subidas.

El alcalde de Villán de Tordesillas, José Vidal, del Partido Popular (PP).

Pese a todo, gran parte de la población de Villán de Tordesillas sigue siendo relativamente joven. No se rinden. "La mayoría de los hijos de agricultores se han hecho casas aquí".

Es una excepción en el mapa regional, ya que Castilla y León acumula el mayor vacío demográfico rural de España, con municipios de menos de 100 habitantes que representan más de la mitad del total de la comunidad.

La tendencia no se frena, y es uno de los grandes retos del nuevo gobierno de Castilla y León.

Que en Villán de Tordesillas hayan echado raíces los descendientes de antaño –que exista una cooperativa y hasta un menguado pero activo relevo generacional– es, en ese contexto, casi una anomalía estadística, casi tanto como los peculiares resultados electorales que han protagonizado sus vecinos.

Unas votaciones que, en definitiva, son fruto de la rabia y del desapego hacia unas instituciones que no dan respuesta a sus problemas.

Porque, recuerda Vidal, "ningún político se ha pasado por Villán de Tordesillas".