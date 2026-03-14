Milei sacude Madrid y lanza un dardo al Gobierno de Sánchez: "Si no tenéis empresarios, vais a ser pobres"

"Los zurdos roñosos están generando retóricas y robando el bolsillo a otros y solo producen palabras para que el resto se sientan culpables".

Ante un Vistalegre rendido a sus pies, el huésped de la Casa Rosada, Javier Milei, ha criticado las políticas socialistas. Tanto de España como del resto del mundo.

"Si este tío gobernase en España, la vida aquí sería mucho mejor", comenta un asistente al evento a EL ESPAÑOL a la salida.

El líder del Ejecutivo argentino ha hecho vibrar este domingo el Palacio de Vistalegre de Madrid como colofón final al Madrid Economic Forum, un evento económico y empresarial con ponentes como Daniel Lacalle o Juan Ramón Rallo que ha reunido a miles de personas.

El presidente argentino ha arrancado su ponencia promocionando su próximo libro: La moral como política de Estado.

Milei, además, llamó "impresentable" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Milei, durante el evento. Efe

Acusó al líder de Moncloa y a los demás presidentes socialistas de "todos los problemas de montañas refutatorias tremendas" que imposibilitan "el crecimiento en Europa".

Milei asegura que "el sistema capitalista es más eficiente, pero además es justo y, como si esto fuera poco, el único que trae prosperidad a la Tierra".

"Todo lo que digo hoy lo estamos soportando con hechos en Argentina, que la estamos haciendo grande de nuevo", agregó.

Asimismo, lanzó un dardo a España, en alusión al Gobierno: "Si no tenéis empresarios, seréis pobres".

El huésped de la Casa Rosada sacó pecho de su gobierno: "¿Cuántos han reducido la política fiscal en menos de un año?"

También ha tenido unas palabras para el presidente de EEUU: "gracias al coraje de Donald Trump, se están haciendo pedazos las políticas socialistas".

Encuentro con Abascal

El líder argentino aprovechó su visita a España para visitar al presidente de Vox, Santiago Abascal.

Se reunió con Abascal en Madrid, un encuentro en el que el mandatario argentino apareció vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto al presidente de Argentina, Javier Milei, vestido con un mono de trabajo de la compañía de hidrocarburos argentina YPF. Cuenta de X

El presidente de Argentina y Abascal han mantenido varias reuniones desde la llegada del líder ultraderechista a la Presidencia argentina en diciembre de 2023, incluido un encuentro en junio de 2025, igualmente con motivo del Madrid Economic Forum, y dos en 2024, uno de ellos en Buenos Aires.

Al igual que con Abascal, la Presidencia argentina ha reflejado en las redes sendos encuentros con fotografías del líder argentino vestido igualmente con el mono de trabajo y con los pulgares en alto.

Visita pasada

Ya participó en el anterior foro celebrado en la capital, el pasado 8 de junio de 2025.

El inquilino de la Casa Rosada agitó la olla a presión del pabellón madrileño y se autodefinió como "el primer presidente liberal libertario de la Historia".

Y aprovechó para tildar de "bandido local" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Si quieren darle zurra, no tengo problema".

Durante su intervención ante 7.000 asistentes, calificó de "puro momento de motosierra" el inicio de su mandato, cuando redujo considerablemente los ministerios, y se vanaglorió del "ajuste" de su economía en cinco puntos.

Además, proclamó que "contra los socialistas de mierda, yo siempre estaré de su lado" (de la gente).

El líder del Ejecutivo argentino atizó a la UE durante su discurso: "Miren a su alrededor, Europa es el mejor ejemplo donde las regulaciones matan el crecimiento económico".