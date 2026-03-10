Malik atracó el banco de Murcia para pagar una deuda de juego de 40.000€ y le delató su 'tatu' del Joker con el teniente León

Malik, con su característico tatuaje de la sonrisa del Joker, atracó la sucursal del BBVA de San Pedro del Pinatar con una pistola simulada.

Un policía local de San Pedro del Pinatar cuenta que a Malik se le conocía "por sus hurtos menores", aunque algunos de ellos fueron sonados, como el día que "arrancó los crucifijos de varias tumbas del cementerio, para venderlos al peso a una tienda de compro oro" y así obtener cash para los salones de juego: su perdición.

Este joven, de 18 años, hijo de un marroquí y de una española con adicciones, "criado en una familia desestructurada", y con su tío con un historial de robos con fuerza, como referente paterno ante la ausencia de su padre, asumió su rol delincuencial tatuándose en la comisura de los labios la sonrisa del Joker: el archienemigo de Batman.

Este viernes, el 'tatu' de Malik le delató durante el robo de 71.665 euros en el BBVA, cuando el teniente León de la Guardia Civil, le hizo un guiño a la raíz etimológica de su nombre, Leónidas, rey de los Espartanos, y se metió en la sucursal como un espartano: iba desarmado. Lo hizo para evitar una tragedia, negociando con el atracador porque su compinche solo tenía 14 años, llevaba un machete de caza y había seis rehenes.

El teniente León tiene el ojo clínico que solo puede tener un 'espartano' que viste de verde desde hace cuatro décadas y tomó esa decisión, en cuanto la directora salió a la calle para trasladar las peticiones de uno de los dos atracadores y le sopló que le asomaba una especie de sonrisa tatuada, justo por debajo de la máscara de payaso con la bandera de Estados Unidos que usaba para ocultar su identidad.

La máscara de payaso, con la bandera de Estados Unidos, que lucía Malik durante el asalto.

Uno de los policías locales que dio cobertura a la Guardia Civil durante el robo afirma que "el atracador se vino abajo" y "dejó en el suelo la pistola con la que amenazaba a un rehén", cuando el teniente León entró al banco, sin su arma reglamentaria, desprovisto de su chaleco antibalas y le dijo las palabras mágicas al violento payaso:

- Tú eres el hijo de Blas, ¿pero qué has hecho?

Parece que Malik D. A. (Murcia, 2007) se desmoronó porque entendió que aunque lograra salir del banco, ya estaba identificado y sería arrestado más pronto que tarde.

Además, a esa hora, su compinche, un menor de 14 años, afincado en Marbella, le había dejado en la estacada, protagonizando "un intento de huida" por los conductos de ventilación de la céntrica sucursal del BBVA en San Pedro del Pinatar, tal y como refleja el atestado al que ha accedido EL ESPAÑOL.

Las cámaras de seguridad del banco captaron la entrada de los dos atracadores, el pasado viernes, en San Pedro del Pinatar.

El teniente León no dejó que su pericia investigadora fuese secuestrada por la visión de túnel de una situación tan delicada y decidió entrar al banco, sin poner en riesgo la vida de los rehenes, tras detectar varios fallos groseros que cometió esta pareja de ladrones imberbes, de 14 y 18 años.

El primero, cuando a los agentes 3630 y 3634 de la Policía Local les llegó la alerta del atraco a las 13.59 horas del pasado viernes, mientras regulaban los pasos de peatones de los colegios, nada más llegar a la sucursal, pudieron entrar y Malik les recibió encañonando a una rehén con la pistola en la cabeza. Sin embargo, no hizo ni el amago de dar un tiro al techo, algo habitual para marcar territorio.

Cabía la posibilidad de que el arma no fuera real. A continuación, los ladrones nombraron portavoz del atraco a la directora, la dejaron salir sola a la calle para negociar y quedó liberada automáticamente. Un atracador profesional no regala rehenes. Incluso el atestado refleja que no tenían ni un vehículo para fugarse.

El Teniente León entrando con las manos en alto al banco, al lado, otra perspectiva de las cámaras de seguridad de un atracador con un rehén.

“El agente entiende que el comportamiento de los autores no es muy usual, el mismo se desprende del cinturón policial y la prenda en la cabeza, procediendo a entrar a la oficina, al objeto de poder negociar con los atracadores”, tal y como se relata en el atestado.

“Justo antes de que el agente acceda, salen del lugar dos de los rehenes. Tras entrar el oficial, le indica al atracador que es el teniente [León] de la Guardia Civil que es el negociador y que no va armado”. “El atracador le solicita un medio de huida o de lo contrario procedería a matar al cajero”.

Audio de un testigo del atraco de San Pedro del Pintanar.

Malik quería salir a toda costa con los 71.665 euros que había metido en una mochila, tras esperar la apertura retardada del sistema de seguridad de la caja fuerte del banco, ubicada en el sótano, la zona donde puso de rodillas a todos los rehenes, con la ayuda de su compinche, de 14 años, esgrimiendo un cuchillo de caza.

Pero este oficial advierte de que el atracador le rehuye la mirada. Acto seguido, se percata de que en sus mejillas asoma un tatuaje, una sonrisa de Joker que conoce de otras intervenciones, ya que Malik tenía antecedentes por violencia de género en noviembre de 2025.

“Le observa cómo llevaba tatuada la sonrisa de Joker y le falta pelo en la parte superior de su cabeza, ante esto, el agente lo identifica y le dice: ‘Tú eres el hijo de Blas’”. “El atracador accede a poner en libertad al último rehén, saliendo del inmueble. Este rehén llevaba puestas unas bridas”.

"El atracador se saca del pantalón una pistola de plástico que llevaba oculta, entregándola al oficial, así como también el machete que portaba y una mochila de color nego que llevaba en la espalda, con bastante dinero en efectivo procedente del atraco”.

Tan solo faltaba por ser localizado el secuaz de Malik y el intento desesperado del menor de edad intentando escapar, por los conductos de ventilación de la sucurdsal bancaria, le terminó delatando:

“Ante el hecho de escuchar ruidos en la planta superior, el oficial que suscribe la pregunta quién era la otra persona y este [Malik] le dice que es su compañero". "Procediendo el agente, junto al atracador, a subir esa planta y tras solicitar que se entregue, este hace caso”.

El conducto de ventilación por donde intentó huir el menor de edad, detenido por el atraco.

A continuación, el teniente León fue al aseo a informar a la clienta que hizo de espía de que ya no había peligro. A esta mujer le pilló el robo cuando estaba en el baño y se quedó escondida, facilitando información sensible a la Guardia Civil y a la Policía Local, sobre el número de atracadores y la ubicación de los rehenes en el sótano: tres empleados de BBVA y dos vecinos del pueblo.

“Procede a golpear la puerta de los baños y tras decir que era la guardia civil, sale del interior una mujer”. “El agente actuante, en todo momento, tras valorar el lenguaje corporal del agresor y las circunstancias relatadas, consigue resolver la situación sin peligro para nadie”.

Este lunes, el titular de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de San Javier decretó el ingreso en prisión de Malik, por un delito de robo con violencia o intimidación en establecimiento abierto al público, con uso de instrumento peligroso, en grado de tentativa. Por su parte, la Fiscalía de Menores dejó en libertad al compinche, de 14 años, bajo la tutela de sus padres y con medidas cautelares.

Este diario ha podido saber que este menor de edad le dijo a sus padres que se iba a pasar unos días a casa de un amigo suyo, en la localidad costera del San Pedro del Pinatar, y tenía comprado un billete de autobús para el viernes por la tarde, con el objetivo de regresar a Marbella tras cometer el atraco.

Uno de los atracadores encañonando a un rehén para que abra la caja fuerte.

Ignacio Fernández, abogado defensor de Malik, avanza que ha solicitado "un informe de imputabilidad" de su cliente, "para ver si tenía plenas sus facultades mentales".

- ¿Por qué quiere que un forense evalúe a Malik a nivel psicológico?

- Ignacio Fernández: Mi cliente tiene un problema de ludopatía. En su declaración en sede judicial explicó que tenía una deuda por apuestas en juegos de azar, de entre 30.000 y 40.000 euros, y que le estaban amenazando para pagarla, por eso fue al banco.

Está tremendamente arrepentido y pidió disculpas al juez. Además, durante su declaración ante la Guardia Civil manifestó cosas incoherentes y sin sentido.

- ¿Me puede poner algún ejemplo?

- Le preguntó a la Guardia Civil si el atraco había salido en televisión y le dijo que los malotes ligan más con las mujeres.