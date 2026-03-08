José Antonio y Geli, tras salir del crucero atrapado en Dubái por la guerra en Irán: "Escuchamos los estruendos de los ataques"

El grupo de turistas de Cartagena que se encuentra varado en Dubai

José Antonio Gómez y Geli Zapata, conocidos como 'Los Goyza', por la empresa de lotes y cestas que regentan, iniciaron el que sería el crucero de sus sueños desde el puerto de Cartagena, junto a un grupo de 23 paisanos. Pero lo que prometía ser un viaje idílico se transformó en un infierno: "Nos quedamos atrapados en el crucero desde el 28 de febrero por la guerra en Irán".

El grupo zarpó desde Cartagena con "ilusión", para hacer "escalas exóticas" por el Golfo Pérsico. Así lo relata José Antonio Gómez: "Somos 23 personas de Cartagena, amigos y conocidos, haciendo este viaje juntos". La travesía transcurría con normalidad hasta llegar a Dubái, donde todo cambió. "Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio nos han dejado varados".​

Al atracar el crucero, las noticias de ataques iraníes con misiles y drones contra bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros países del Golfo Pérsico, irrumpieron en las pantallas del barco. "Lo primero lo vimos en la televisión. El barco no partía y ya viendo la tele, pues enseguida saltaron las alarmas", explican José Antonio y Geli, dueños de la empresa Goyza.

El grupo de turistas cartageneros atrapado en Dubái. Cedida

La muerte del Líder Supremo de Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel desencadenó la represalia, cerrando el espacio aéreo y marítimo de la región.​​

En Dubái, el ambiente se tensó con estruendos ocasionales y restos de proyectiles interceptados. José Antonio Gómez y su esposa, Geli, describen el panorama con miedo: "Se oye de vez en cuando algún estruendo grande. Aquí son los restos lo que nos llega, no se trata de ataques directos".

El grupo había visitado el icónico Hotel Atlantis en Palm Jumeirah la noche anterior, pero al día siguiente fue desalojado "por el riesgo de ataque" a uno de los hoteles "más emblemáticos" de la ciudad.​

Algunos cartageneros hospedados por esta zona turística, presenciaron intentos de ataques. "Han salido noticias de hoteles como ese y pisos turísticos atacados", según explica el matrimonio, al tiempo que destaca que Palm Jumeirah está "a unos 15 minutos en bus" del puerto donde permanece atrapado el crucero.

Estallidos consencuencia de las tensiones que acontecen en Oriente Medio. EFE

Dubái, pese a los incidentes, se mantiene como uno de los lugares más seguros de la región, según la Embajada de España, cuyos responsables han visitado a sus compatriotas entre los que se encuentra este grupo de cartageneros para "mantener la tranquilidad" en el seno de la expedición. ​​​

Este conflicto ha paralizado al menos seis cruceros en puertos como Dubái, Abu Dabi y Doha, afectando a miles de turistas, incluidos unos 200 españoles. ​

José Antonio Gómez, en su entrevista con EL ESPAÑOL, transmite "calma", a pesar de la incertidumbre: "La verdad es que aquí no hay mucho miedo ahora mismo".

Su mujer, Geli, y el resto del grupo disfrutan de las instalaciones del barco, con comida y servicios intactos, como si fuera, a unos cientos de kilómetros, no se estuviera desarrollando un conflicto bélico. La naviera "nos ofrece apoyo médico, psicológico y medicamentos, pero el buque no se mueve".

Grupo de turistas varados en Dubai frente al Burj Khalifa

"Nuestros familiares se alarmaron al ver las imágenes de explosiones en Dubai", según relata el matrimonio. "Había gente que tenía paquetes de wifi y lo pusieron gratis que para todo el mundo se pudiera comunicar con sus seres queridos".

"​La Embajada de España actuó rápido: el secretario del embajador visitó el barco y aseguró que Dubai es seguro comparado con Doha o Abu Dabi". Pero los nervios hacían mella en la tripulación y el Ministerio de Defensa decidió fletar un Airbus A330 desde Torrejón de Ardoz a Omán para repatriar españoles.

Algunos rechazaban la opción por peligrosa. Pero José Antonio y su esposa Geli no se lo pensaron a la hora de subirse al A330. "El viernes a las siete de la tarde regresamos a España", según precisa este matrimonio cartagenero.

"Tras una reunión, ofrecieron al grupo un traslado en bus a Omán, cruzando 450 km de frontera, para tomar este vuelo militar a Madrid. Nos daban una opción para los que quisiéramos abandonar el barco".

Primeros españoles provenientes de Oriente Medio pisando Madrid. EFE

"Algunos rechazan la ruta por ser arriesgada, prefiriendo esperar". La naviera colabora con las autoridades locales, pero el barco quedará anclado hasta fin del conflicto, con la tripulación evacuada al último vuelo. Mientras, pasajeros de otros lugares ya han sido repatriados​​

José Antonio y Geli, junto a sus 23 compañeros, decidieron subirse a Airbus para reunirse con sus seres queridos. "La calma en el barco contrastaba con el caos exterior: aeropuertos cerrados, hoteles en llamas y riesgos marítimos".