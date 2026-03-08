España cae 20 puestos en el índice de países seguros para las mujeres desde que llegó Sánchez: hay el triple de violaciones

España ha descendido 20 puestos, desde el 5 al 25, en el ranking internacional de seguridad de las mujeres desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, en junio de 2018.

El informe Women, Peace and Security Index (Índice Mujeres, Paz y Seguridad) que elabora la Universidad de Georgetown (Washington D. C.) se basa en tres pilares fundamentales: Seguridad, Inclusión y Justicia.

En 2017, España se encontraba en el puesto número 5, solo por detrás de Islandia, Noruega, Suiza y Eslovenia, como uno de los países del mundo más seguros y con mayores garantías sociales para las mujeres.

Ocho años después, el tablero se ha movido. España ha caído hasta la posición número 25. Y se ha colocado por detrás de países como Estonia (11), Singapur (17) e incluso Emiratos Árabes Unidos (20)...

Este domingo, 8-M, partidos y asociaciones saldrán a la calle para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Sumando este año a sus tradicionales eslóganes reivindicativos el No a la guerra esgrimido por Pedro Sánchez frente al conflicto de Irán.

Pero, ¿cuál es la situación real de las mujeres en España tras ocho años de Gobierno de Sánchez?

EL ESPAÑOL ha hablado con las exdiputadas socialistas Elena Valenciano y Ángeles Álvarez, la jurista Altamira Gonzalo y la diputada del PP Sofía Acedo para analizar los avances y retrocesos que ha sufrido España en el camino hacia la igualdad de derechos de las mujeres.

El Índice WPS de la Universidad de Georgetown combina tres grandes campos. El primero es el de la Inclusión, que analiza la situación de la mujer en aspectos como la educación, el empleo y la representación política.

El segundo apartado es el de la Justicia. Analiza, por ejemplo, la confianza en los tribunales, la posible existencia de leyes discriminatorias o sesgos a favor de los hijos varones.

La seguridad, el pilar principal

El último apartado, referido a la Seguridad, incluye aspectos como el de la violencia de género. Y aquí España ha perdido pie.

Según los propios datos del Ministerio del Interior, el número de violaciones se ha triplicado en España en este período: ha pasado de 1.700 en 2018 a 5.363 violaciones en 2019. Es decir, un aumento del 215% en ocho años.

Pero además el Gobierno de Pedro Sánchez tiene otras asignaturas pendientes, como la ley delsolo sí es sí' (que provocó rebajas de pena a centenares de agresores sexuales), la polémica por la ley 'trans' que cuestionan amplios sectores del feminismo) o los fallos en las pulseras antimaltratadores.

Asignaturas pendientes

El ultra del Sevilla FC José Ángel Prenda y el guardia civil Jesús Escudero, ambos miembros de La Manada de Pamplona, se vieron beneficiados por la comúnmente conocida como ley del 'solo sí es sí'. El Tribunal Superior de Justicia navarro redujo su condena de 15 a 14 años.

Otro caso. Un hombre con un 90% de discapacidad abusó de una niña y el Supremo redujo su condena a la mitad, en aplicación de la misma norma.

Numerosos han sido los casos que han agitado el país con la avalancha de rebaja de sentencias de la también llamada ley Montero, en alusión a la extitular de la cartera de Igualdad.

La denominada oficialmente ley de Garantía de Integridad de la Libertad Sexual suprimió el delito de abuso. Todos los actos de índole sexual en donde no se especificara el consentimiento por ambas partes serían considerados penalmente "agresión".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso de manifiesto, a finales de 2023, que la modificación de la ley rebajó la pena a 1.233 personas y excarceló a 126. Todo ello desde que la norma entrase en vigor, el pasado 7 de octubre de 2022. Un año y un mes.

Pulseras antimaltrato fallidas

Luego están errores en las correas antimaltrato. La Fiscalía admitió "problemas puntuales" en las pulseras telemáticas, a través de las cuales se controla a los condenados o investigados por violencia de género sobre los que pesan órdenes de alejamiento de las mujeres que denunciaron.

En un comunicado, el Ministerio Público sostuvo que el "problema" estuvo activo durante "un concreto periodo de tiempo" de 2024.

Pero esto no solo ocurrió hace dos años. Hace escasos meses, el 11 de noviembre de 2025, el sistema de seguimiento telemático volvió a fallar, dejando a miles de mujeres en una situación vulnerable.

Durante más de 12 horas, algunos dispositivos dejaron de funcionar. Esto obligó al Ministerio de Igualdad a activar de inmediato el protocolo de protección para las víctimas que utilizan las pulseras.

Volviendo al informe de Georgetown, es en el parámetro sobre la percepción de seguridad de las mujeres donde España se deja 3 puntos, pasando del 78% al 75%.

Polémica ley 'trans'

Otro de los asuntos que provocó un cisma en el feminismo en España son las polémicas con la ley 'trans'.

La norma dividió el 8M del 2024 en dos manifestaciones. Uno de los puntos más controvertidos de esta ley es la posibilidad del cambio registral desde los 16 años. A partir de esta edad, se puede solicitar el cambio de sexo y nombre en documentos oficiales.

"Si desaparece la categoría biológica de mujer, ¿para qué sirve el feminismo?", reflexionó la presidenta del Partido Feminista a EL ESPAÑOL en una entrevista pasada.

Susanna Moll, exsenadora del PSOE por Baleares, compartió una imagen en su cuenta de X donde se aprecia una niña mutilada.

"Por ser feminista y socialista, por las mujeres, por todos los y las menores, por las personas #LGB y también por las transexuales, por la ciencia y por sentido común, pido sensatez y responsabilidad", reza el mensaje que acompaña la fotografía.

Ley abolicionista de la prostitución

La ley contra la prostitución del PSOE sigue encallada. Los socialistas prometieron presentar la ley en septiembre. A día de hoy, la norma sigue en un cajón.

De cara al Día Internacional de la Mujer, que cada año tiene lugar el 8 de marzo, EL ESPAÑOL ha reunido el testimonio de feministas históricas para conocer su punto de vista sobre las asignaturas pendientes del Ejecutivo.

Altamira Gonzalo (Zaragoza, 1949) es abogada especializada en Derecho de Familia. Letrada en ejercicio desde 1974 hasta 2018 y dedicada en cuerpo y alma a la defensa de los derechos de las mujeres desde la perspectiva civil y penal.

La jurista feminista y experta en Derecho de Familia, Altamira Gonzalo. Europa Press

Atiende a EL ESPAÑOL vía telefónica. Lamenta que en numerosas ciudades españolas se celebren dos manifestaciones. Separadas. Divididas

"Es una herencia del Gobierno anterior y lo lamento. Es un tema que se corregirá con el tiempo. Es un día de reflexión sobre la situación actual y las cuestiones pendientes de la agenda feminista", sostiene Castillo.

De todas las "cuestiones pendientes", la jurista urge a la aprobación de la ley abolicionista de la prostitución: "Es una vergüenza que ocurra en un país como España. Perjudica desproporcionadamente a las mujeres, ya sean de derechas o de izquierdas".

"Nadie pidió una rebaja de penas"

Por otro lado, también pone el grito en el cielo por las cifras de "violencia machista". Entre el 4 de enero y el 18 de febrero del presente año, ocho mujeres fueron asesinadas víctimas de VG. De ellas, la mitad estaba en el sistema VioGén.

De esas cuatro, tres tenían una orden de alejamiento vigente en el momento en que fueron asesinadas. En otro, la víctima figuraba en VioGén con una valoración de riesgo bajo.

Castillo pone el foco en las pulseras antimaltrato: "Los jueces eran reticentes a ponerlas. No se pensaba en la seguridad de las víctimas, más en los derechos del maltratado. Fallos sabemos que ha habido desde siempre, no dan el 100% de seguridad, es otra medida más complementaria a, por ejemplo, el ingreso en prisión provisional del agresor".

Y clama al cielo por la avalancha de reducción de penas de la ley del 'solo sí es sí'. "Nadie pidió una rebaja de condenas. La sensación de las mujeres es de impunidad".

"No se puede llamar feminista a quienes han defendido la ley del 'solo sí es sí' con la consiguiente reducción de penas", concluye la experta en Derecho.

Por su parte, la excongresista del PSOE Ángeles Álvarez (Zamora, 1961) y actual portavoz de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres incide a EL ESPAÑOL que "en los últimos años, se ha perdido presencia en la calle" el 8M.

La excongresista socialista y portavoz de la plataforma Contra el Borrado de las Mujeres, Ángeles Álvarez. Efe

"Naces con un sexo y ya"

Es una especialista en la ley 'trans'. Se conoce la norma al dedillo. Pone de relieve los oscuros de la misma: "Supone la vulneración de derechos ya conquistados y la puesta en riesgo de muchos de ellos".

Se escandaliza de los cambios de sexo con motivo de las categorías femeninas o de los "alarmantes" datos sobre el número de menores transicionando, "cuando la mayoría son niñas en plena pubertad": "Es un despropósito lo que se hace con los menores en esta materia".

En el ámbito educativo, subraya el desembarco de las "organizaciones transgeneristas para contarles a los niños que el sexo se puede elegir". "Introducen elementos de distorsión en la realidad que genera daño en los menores", opina.

Y aclara: "Ser hombre o mujer se podrá cambiar en los papeles, pero no en la realidad, lo que define el sexo tiene que ver con la biología, tú naces con un sexo, el que te toque, ya está, a partir de ahí, el registro civil hace un apunte sobre el sexo al que te pertenece".

Señala que su asociación tiene contabilizados más de 100 casos de personas que han cambiado de sexo "para que no se les aplicase la ley de violencia de género o no se presentaran a determinadas oposiciones".

Ha solicitado en numerosas ocasiones, vía Transparencia, los datos oficiales contabilizados por el Ministerio de Interior. "Hay un bloqueo para darnos información. ¿Por qué se niegan? Hay una ocultación deliberada de datos".

Igualdad antes que identidad

La exvicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano (Madrid, 1960) teme que la lluvia empañe, literalmente, el 8M.

La presidenta de la Fundación Mujeres, Elena Valenciano, durante el acto de entrega de los XIX Premios anuales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 9 de junio de 2025. Europa Press

Concede unos minutos de su tiempo, entre acto y acto, a EL ESPAÑOL. Entre tanto quehacer, ha publicado Después del minuto de silencio: Hablan las familias víctimas de la violencia machista, de La Esfera de los Libros, junto a Soraya Rodríguez.

Valenciano comenta "hay muchas razones para manifestarse, como, lo fue en su origen, por los derechos de las mujeres trabajadoras (brecha salarial, precariedad, techo de cristal, conciliación...)".

La que fuera la mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba firmó junto a otras 600 mujeres socialistas, una carta donde sugerían a la formación que convocasen una conferencia en el seno del partido para profundizar en la agenda feminista. Y se celebrará.

"En la etapa de Montero, se profundizó mucho en los temas de identidad y poco en los de igualdad. Ahora hay una mujer socialista al frente y se ha corregido. Aún hay mucho que hacer", reflexiona.

Montero "incorporó a Igualdad en una senda que estaba bien, que tenía que ver con la agenda queer, pero obvió los problemas de las mayorías de las mujeres".

No le resta importancia a las medidas que impuso la exministra, pero, para ella, "la prioridad es la igualdad, mucho más que las identidades. "Son problemas interesantes, pero que no deben de ser la prioridad", agrega.

"Las leyes de Irene Montero generaron algunos problemas", zanja.

"El peor Gobierno para las mujeres"

La portavoz del Partido Popular (PP) y diputada por Melilla, Sofía Acedo (Melilla, 1985), habla claro a EL ESPAÑOL sobre el actual Ejecutivo de Sánchez: "Divide al feminismo y lo rompió".

La diputada del PP Sofía Acedo interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Europa Press

La popular considera que "es absurdo y sería hipócrita hablar de feminismos distintos. La política de Igualdad es la misma bajo el mismo Gobierno, independientemente de cómo se llame la ministra".

"El 'si es sí' ha rebajado penas a violadores y pederastas. El daño que ha hecho Pedro Sánchez a las mujeres es enorme", apostilla.

Y también clama al cielo por "varios puntos" de la ley 'trans': "Ahora, con una mera declaración te conviertes en una mujer. Esto significa romper con todas las acciones positivas que se han llevado en el ámbito jurídico".

Acedo señala que estas dos normas ponen de manifiesto el "daño irreparable" que el líder de la Moncloa "ha hecho a la causa feminista"

La diputada cierra la conversación comentando que "el camino se hace andando". "Tú te puedes declarar lo que quieras, pero los datos y la realidad es tozuda y desmonta los discursos sostenidos en el barro", remata.