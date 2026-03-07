'Negro Willy', el narcoterrorista ecuatoriano liberado en España mientras Trump destroza a su banda con fuerzas especiales

Fotografía de archivo del 2 de junio del 2025 en la que se muestra a Wlliam Jofre Alcívar, más conocido como el 'Negro Willy', tras ser detenido por la Guardia Civil. Efe.

La escena ocurrió en directo y durante unos minutos pareció irreal. Era el 9 de enero de 2024. En el estudio de TC Televisión, en Guayaquil, el informativo de la tarde avanzaba con normalidad cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el plató. Llevaban fusiles, pasamontañas, explosivos. Gritaban órdenes. Las cámaras siguieron grabando.

Los periodistas fueron obligados a tumbarse en el suelo. En medio del caos, uno de los asaltantes habló por teléfono. Según reconstruyó después la Fiscalía ecuatoriana, al otro lado de la línea estaba el hombre que coordinaba la operación.

No estaba en Ecuador. Estaba en España. Se llamaba William Joffre Alcívar Bautista, pero en el mundo del crimen se le conoce como Negro Willy, Comandante Willy, La Firma o simplemente La W.

Jornada de terror y violencia en Ecuador

Es el fundador y máximo líder de Los Tiguerones, una de las organizaciones narcocriminales más violentas de Ecuador. Dos años después de aquel episodio —que sacudió al país andino y recorrió el mundo— el hombre señalado como su cerebro está en libertad en territorio español.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Daniel Noboa ha abierto la puerta a una cooperación más estrecha con Washington en la lucha contra el narcotráfico; en un momento en que la administración de Donald Trump ha situado la presión sobre los cárteles latinoamericanos entre sus prioridades de seguridad hemisférica.

En Quito, el caso de Negro Willy se interpreta dentro de ese escenario: mientras el país intenta militarizar la respuesta contra las bandas que controlan barrios, puertos y cárceles, uno de los líderes de esa generación criminal está libre en Europa.

No porque haya sido absuelto. Sino porque, en el complejo engranaje de la justicia internacional, los plazos, los informes y las garantías pueden pesar tanto como las acusaciones.

El ascenso

El asalto a TC Televisión marcó un antes y un después en Ecuador. Hasta ese momento el país ya vivía una escalada de violencia vinculada al narcotráfico. Pero aquel ataque televisado supuso un salto simbólico: el crimen organizado irrumpía literalmente en el corazón del espacio público.

Las imágenes del plató tomado por hombres armados dieron la vuelta al mundo. Horas más tarde, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción y habló por primera vez de un "conflicto armado interno" contra las organizaciones criminales.

Entre ellas figuraba Los Tiguerones. Y en la cúspide de esa banda estaba el hombre al que los investigadores llaman La Firma. El hombre al que obedecían por teléfono. Negro Willy.

La historia de William Joffre Alcívar no empieza en los puertos ni en los laboratorios de cocaína. Empieza en una cárcel. Nació en 1989 en Esmeraldas, una provincia costera del norte de Ecuador, una región atravesada por el narcotráfico y marcada durante décadas por la presencia de bandas armadas.