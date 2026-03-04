Los largos tentáculos de Irán en España: cinco centros chiíes, un colegio en Madrid, una TV y una oficina para difundir a Jamenei

Un clérigo interviene en un acto organizado por la Asociación Cultural Islámica Ahlul Bait en Madrid, una de las estructuras chiíes identificadas en España. Redes.

En la calle Florencio Sanz, en el sur de Madrid, un edificio gris y sin rótulos no parece el lugar desde el que se articule nada relevante. Fue un colegio. Hoy, varias tardes a la semana, acoge conferencias, celebraciones y cursos organizados por un centro religioso chií.

La entrada es sobria. El movimiento, contenido. No hay pancartas políticas ni consignas geopolíticas en la fachada. Pero los registros oficiales cuentan otra historia más amplia.

El 5 de octubre de 2015 el Boletín Oficial del Estado publicó la inscripción de la Fundación Alulbeyt España con domicilio en ese mismo número. Dotación inicial: 30.000 euros. Escritura pública ante notario. Patronato identificado. Ámbito de actuación estatal.

Ese inmueble, un antiguo colegio de unos 1.400 metros cuadrados reconvertido en centro comunitario, no es solo un espacio de culto. Es una pieza dentro de una red que conecta religión, diplomacia cultural y narrativa política. Y en el caso iraní, esas tres cosas no se separan fácilmente.

El edificio de la calle Florencio Sanz, en el sur de Madrid, que durante años funcionó como colegio y hoy alberga la Fundación Alulbeyt España, una de las principales estructuras chiíes identificadas en el país. Google.

Religión como estructura

Desde 1979, la República Islámica de Irán no distingue entre poder religioso y poder político. El principio de velayat-e faqih —el gobierno del jurisconsulto— sitúa al líder supremo, hoy Ali Jamenei, como autoridad máxima tanto en lo espiritual como en lo estatal.

El chiísmo no es simplemente una confesión religiosa en Irán. Es el fundamento del sistema político. Por eso, cuando estructuras vinculadas al universo chií aparecen en otros países, la pregunta no es solo religiosa. Es política.

En España, el directorio del World Council of Shia Centers identifica cinco estructuras: Fundación Alulbeyt España y Ahlul-Bayt (PBUT) Association en Madrid; Imam Bargah Al-Qaim en Barcelona; Centro Islámico Imam Alí en Málaga/Fuengirola; Biblioteca Islámica Ahlul Bayt en Sevilla.

Son centros pequeños, formalizados como asociaciones o fundaciones. Celebran Ashura, organizan clases, conmemoran festividades religiosas. Legalmente, operan dentro del marco de libertad de culto.

Su identidad doctrinal, sin embargo, se inscribe en la tradición chií duodecimana, la misma sobre la que se asienta el sistema político iraní. No todo centro chií depende orgánicamente de Teherán. Pero el chiísmo institucional iraní sí forma parte de su proyección exterior.

Interior de la Asociación Ahlul Bait en Madrid durante una ceremonia religiosa vinculada al calendario chií. Redes.

La oficina que gestiona

A varios kilómetros de Florencio Sanz, en Raimundo Fernández Villaverde, opera la Consejería Cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán. No es una asociación privada ni una ONG cultural independiente. Es una oficina oficial del Estado iraní.