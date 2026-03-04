Los largos tentáculos de Irán en España: cinco centros chiíes, un colegio en Madrid, una TV y una oficina para difundir a Jamenei
La combinación de estructuras religiosas, diplomacia cultural y narrativa mediática revela cómo se articula en nuestro país la proyección ideológica del país persa surgida tras la Revolución de 1979.
Más información: Israel y EEUU localizaron a Jamenei y su cúpula tras hackear las cámaras de tráfico de Teherán durante años.
En la calle Florencio Sanz, en el sur de Madrid, un edificio gris y sin rótulos no parece el lugar desde el que se articule nada relevante. Fue un colegio. Hoy, varias tardes a la semana, acoge conferencias, celebraciones y cursos organizados por un centro religioso chií.
La entrada es sobria. El movimiento, contenido. No hay pancartas políticas ni consignas geopolíticas en la fachada. Pero los registros oficiales cuentan otra historia más amplia.
El 5 de octubre de 2015 el Boletín Oficial del Estado publicó la inscripción de la Fundación Alulbeyt España con domicilio en ese mismo número. Dotación inicial: 30.000 euros. Escritura pública ante notario. Patronato identificado. Ámbito de actuación estatal.
Ese inmueble, un antiguo colegio de unos 1.400 metros cuadrados reconvertido en centro comunitario, no es solo un espacio de culto. Es una pieza dentro de una red que conecta religión, diplomacia cultural y narrativa política. Y en el caso iraní, esas tres cosas no se separan fácilmente.
Religión como estructura
Desde 1979, la República Islámica de Irán no distingue entre poder religioso y poder político. El principio de velayat-e faqih —el gobierno del jurisconsulto— sitúa al líder supremo, hoy Ali Jamenei, como autoridad máxima tanto en lo espiritual como en lo estatal.
El chiísmo no es simplemente una confesión religiosa en Irán. Es el fundamento del sistema político. Por eso, cuando estructuras vinculadas al universo chií aparecen en otros países, la pregunta no es solo religiosa. Es política.
En España, el directorio del World Council of Shia Centers identifica cinco estructuras: Fundación Alulbeyt España y Ahlul-Bayt (PBUT) Association en Madrid; Imam Bargah Al-Qaim en Barcelona; Centro Islámico Imam Alí en Málaga/Fuengirola; Biblioteca Islámica Ahlul Bayt en Sevilla.
Son centros pequeños, formalizados como asociaciones o fundaciones. Celebran Ashura, organizan clases, conmemoran festividades religiosas. Legalmente, operan dentro del marco de libertad de culto.
Su identidad doctrinal, sin embargo, se inscribe en la tradición chií duodecimana, la misma sobre la que se asienta el sistema político iraní. No todo centro chií depende orgánicamente de Teherán. Pero el chiísmo institucional iraní sí forma parte de su proyección exterior.
La oficina que gestiona
A varios kilómetros de Florencio Sanz, en Raimundo Fernández Villaverde, opera la Consejería Cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán. No es una asociación privada ni una ONG cultural independiente. Es una oficina oficial del Estado iraní.
Depende de la Islamic Culture and Relations Organization (ICRO), el organismo que coordina la diplomacia cultural exterior de Teherán y que forma parte de la arquitectura institucional de la República Islámica.
Su misión declarada es difundir la cultura iraní, promover la lengua persa y fortalecer las relaciones culturales internacionales. En la práctica, esa diplomacia cultural opera dentro del paradigma político surgido tras la Revolución de 1979, en el que el islam chií no es solo religión sino fundamento del sistema de poder.
Desde esa oficina en Madrid se despliega una agenda constante y estructurada. Cursos de lengua persa impartidos bajo supervisión institucional. Presentaciones de libros que abordan pensamiento islámico y filosofía religiosa dentro del canon oficial iraní.
Jornadas académicas sobre islam chií organizadas en universidades públicas. Proyección de películas producidas dentro del sistema cinematográfico iraní, un sector que en Irán está regulado y supervisado por el Estado.
Hace pocos meses organizaron unas jornadas dedicadas al pensamiento del ayatolá Ruhollah Jomeini, fundador de la República Islámica, presentadas por el embajador de Irán y acompañadas por analistas y académicos españoles que abordaron la Revolución de 1979 como modelo alternativo al liberalismo occidental y al marxismo soviético.
En estos encuentros se reivindicó la figura de Jomeini como símbolo de soberanía, justicia e identidad frente a la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética, y se subrayó el impacto de ese mensaje en América Latina y en el surgimiento de organizaciones chiíes en España.
En noviembre pasado, la consejería organizó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense la jornada "La mujer en el cine bélico iraní", con la proyección de Zanja 143, una película ambientada en la guerra Irán-Irak y producida dentro del sistema cultural iraní.
El ciclo no se quedó en Madrid. También pasó por la Universidad de Salamanca, Casa Árabe y Casa Asia. No es un hecho aislado. Es una pauta de inserción en espacios académicos y culturales españoles.
La web y las redes sociales de la consejería cultural publican de forma recurrente comunicados y contenidos que reproducen la narrativa oficial de Teherán sobre conflictos internacionales.
En las publicaciones incluyen posicionamientos críticos hacia Estados Unidos e Israel, defensa de la política exterior iraní y referencias constantes a la identidad religiosa y política de la República Islámica.
No son cuentas con miles de seguidores ni generan grandes debates públicos en España. Pero la constancia es significativa. La actividad no es episódica; es sostenida.
La consejería cultural no actúa en nombre propio. Actúa como representación oficial de un Estado cuyo sistema político se basa en la supremacía del liderazgo religioso. En ese contexto, difundir cultura, lengua, cine o pensamiento no es una actividad neutra, forma parte de la proyección exterior de un modelo ideológico concreto.
Ahí es donde la línea entre cultura y doctrina se vuelve difusa. Mientras, al intentar acceder a la web oficial de la ICRO y a algunos de sus dominios asociados, la página devuelve errores de servidor. En la actualidad no es posible confirmar si la interrupción responde a problemas técnicos, a bloqueos derivados de sanciones o a restricciones geográficas.
La pieza mediática
En 2012, Irán lanzó HispanTV, su canal internacional en español. El objetivo declarado era hablar directamente al mundo hispanohablante. España forma parte de ese espacio lingüístico y, durante años, la cadena tuvo estructura operativa, sede y colaboradores en Madrid.
HispanTV emite análisis geopolíticos, entrevistas y piezas informativas alineadas con la política exterior iraní. Su línea editorial mantiene una posición crítica hacia Estados Unidos e Israel y da cobertura favorable a los aliados regionales de Teherán. El canal se presenta como una alternativa a los grandes medios occidentales.
En sus primeros años, la cadena contó con la colaboración de varios analistas y tertulianos españoles. Entre ellos estuvo Pablo Iglesias, entonces profesor universitario y posteriormente líder de Podemos, que participó como presentador y comentarista en programas de la cadena entre 2012 y 2013.
Iglesias reconoció públicamente esa colaboración y defendió que se trataba de un espacio de debate político, no de adhesión ideológica. La relación entre HispanTV y figuras vinculadas al nacimiento de Podemos fue objeto de controversia.
El propio Iglesias explicó que había cobrado por sus intervenciones como analista y que la experiencia formaba parte de su actividad académica y mediática previa a su entrada en política institucional.
No hubo condenas judiciales ni resoluciones que acreditaran financiación irregular derivada de esa colaboración. Pero el episodio evidenció que el canal iraní había encontrado interlocutores en el debate público español en un momento de crisis económica y desafección política.
Con el tiempo, la presencia de HispanTV en el ecosistema mediático español perdió peso. Las sanciones internacionales y restricciones técnicas afectaron a su distribución en Europa. Hoy su impacto en España es limitado en términos de audiencia y alcance.
Sin embargo, su existencia forma parte de la arquitectura de proyección exterior iraní en lengua española. Religión, cultura, universidad y comunicación no operan como compartimentos estancos. En ese modelo iraní posterior a 1979, forman parte de una misma estrategia de presencia internacional.
España en el tablero
En Alemania, centros vinculados a la órbita iraní han sido objeto de mayor escrutinio. En Francia, la financiación extranjera de estructuras religiosas es un debate político recurrente. España ha permanecido al margen del foco.
Aquí la implantación es menor en términos demográficos. Pero la estructura es visible. No es, de hecho, una red masiva. No es una conspiración subterránea. Es una arquitectura legal, diplomática y cultural que conecta religión, Estado y proyección internacional. Y en el caso iraní, esos tres elementos forman parte del mismo sistema.
En Florencio Sanz no hay consignas en la puerta. Pero el contexto no se limita a una puerta. Lo iraní en España no es invisible. Está inscrito, publicado y programado. La cuestión no es si existe. La cuestión es cuánto pesa.