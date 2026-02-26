Daniela Cabello, la 'influencer' y musa chavista hecha ministra de Turismo por 'papá' Diosdado para vender un país en ruinas

Daniella Cabello posa junto a su padre, Diosdado Cabello, en una imagen de archivo difundida en redes para reivindicar su militancia chavista desde la adolescencia. Redes.

Daniella Cabello no llegó al Ministerio de Turismo de Venezuela, más bien aterrizó en él con un billete en primera clase. Tiene 33 años, un apellido que pesa más que cualquier currículum y un cargo que en el chavismo no se gana: se hereda.

Delcy Rodríguez la nombró ministra en un Gobierno que se reordena bajo presión internacional y con una economía sostenida a base de parches, sanciones sorteadas y propaganda.

El turismo —ese "petróleo que no se acaba" del que habla el oficialismo venezolano— es una cartera simbólica, un ministerio para la foto, la feria internacional y el vídeo pulido de redes sociales. Un escaparate. Y Daniella Cabello es, ante todo, eso: una imagen.

Daniella Cabello en su despacho, en una imagen difundida por su equipo en redes sociales para proyectar una rutina de trabajo "normalizada". Redes.

La heredera del poder

Nacida en 1992, Daniella Desirée Cabello Contreras creció dentro del ecosistema del chavismo. Su trayectoria académica ha sido difusa en los registros públicos: inició estudios universitarios en Ciencias Políticas, sin titulación conocida, y se formó en áreas vinculadas a la gestión pública en instituciones del Estado.

Su carrera profesional no se construyó en el sector turístico ni en la empresa privada. Se forjó, de principio a fin, dentro del aparato gubernamental de Venezuela.

Antes de llegar al ministerio presidió la Fundación Marca País —creada para vender la "marca Venezuela" al exterior— y la Agencia de Promoción de Exportaciones; dos oficinas pensadas para proyectar normalidad en un país que se vacía por la frontera.

En ambas, su tarea fue vender un país que se desmorona puertas adentro. Ahora el reto es mayor: le toca vender un destino al que apenas llegan turistas.