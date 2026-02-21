La familia del joven en coma en Tailandia inicia los trámites para su repatriación: "Gracias por el apoyo masivo"

Adrián Palomino entró en un estado de coma crítico con un traumatismo craneocefálico tras sufrir un accidente de moto en Tailandia.

La hermana de este joven de 39 años, que trabajaba en este país asiático, inició en internet una campaña para recaudar fondos para poder traer al joven madrileño a España y que recibiera el tratamiento necesario aquí.

Adrián tenía seguro laboral que le cubría las actividades como monitor de buceo -el trabajo al que se dedica- y también otro tipo de cuestiones fuera del agua. Sin embargo, su seguro sanitario no cubría un accidente de este calibre.

Por eso, la principal barrera con la que se ha encontrado la familia desde el principio ha sido la económica. Mantenerle en el Bangkok Hospital Phuket, un hospital privado con todos los medios para atenderle, cuesta alrededor de 4.000 euros al día.

Si a ese importe se le suma el de la repatriación de Adrián en un avión medicalizado perfectamente equipado, la suma necesaria ascendía a 260.000 euros.

La repatriación está cerca

Gracias a la campaña de GoFundMe, Bring Adrian Home, hoy hay buenas noticias para Adrián. Ya han conseguido llegar al importe necesario para traerle a España.

Por eso, en un comunicado, la familia ha expresado las "gracias por el apoyo masivo" que ha permitido que "se inicien las gestiones para la repatriación de Adrián".

En estos momentos "se están ultimando los aspectos técnicos, sanitarios y administrativos para garantizar que el traslado se realice con todas las garantías médicas y de seguridad".

De momento, prefieren no dar más detalles hasta que el proceso no se haya cerrado y esté todo organizado.

Eso sí, si la situación continúa como hasta ahora y "Adrián se mantiene estable", el traslado será "en los próximos días", asegura la familia.

Campaña cerrada con éxito

La campaña de GoFundMe queda oficialmente cerrada tras conseguir el objetivo económico para poder traer a Adrián a casa: "Nos sentimos agradecidos, emocionados y eternamente en deuda con cada persona que ha contribuido", expresa la familia.

Unas gestiones que también agradecen a la Fundación Ángel Nieto por su implicación durante todo este proceso.

Sin embargo, este proceso todavía no ha terminado, así que la familia ha abierto la puerta a que la gente contribuya de manera solidaria con su "proceso de recuperación" a través de un donativo que gestiona esta fundación y garantizan la máxima transparencia.