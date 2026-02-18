Los nacimientos crecen por segunda vez en España en una década aunque apenas un 1%: las defunciones, un 2,5%

Imagen de bebés en la maternidad de un hospital. Getty Images

El número de nacimientos en 2025 creció por primera vez en una década en España, aunque lo han hecho en apenas un 1 %. Hubo 321.164, y van acompañados de un retraso de la edad de maternidad mayor que en la serie anterior.

Por otro lado, las defunciones aumentaron un 2,5 %, por lo que el crecimiento vegetativo, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones, sigue en negativo.

Así, se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5 % más que en el año anterior. El crecimiento vegetativo, por tanto, presentó un saldo negativo de 122.167 personas.

Son datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la estimación mensual de nacimientos y defunciones al cierre de 2025. Por ello, el INE advierte que son provisionales y se podrían revisar en los próximos meses.

Durante 2024 hubo un total de 322.034 nacimientos en España, lo que supuso un aumento del 0,4 % respecto al año anterior (1.378 más).

Aunque en la última década el número de nacimientos ha sufrido una tendencia a la baja, en 2024 experimentó un ligero ascenso.

En los últimos años se observa que la evolución en el número de nacimientos se ha visto acompañada de un retraso en la edad de maternidad.

En términos relativos, mientras que en 2015 el 7,8% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4%.