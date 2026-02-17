Celia, hija de 'El Coletas', investigada por el secuestro de Salma: "Esto se lo ha inventado de represalia, ella iba a la playa"

Celia irá a visitar a su padre, Alberto 'El Coletas', a la cárcel donde ingresó el pasado viernes acusado de secuestrar durante dos largos años a su novia, Salma, en su casa de la huerta en el Carril de los Palomas. Allí, supuestamente la violó, le dio palizas, la vejó y la amenazó de muerte.

"Cuando vaya a la prisión, le preguntaré cómo se encuentra porque he visto a mi padre en las fotos en mal estado. Se han pasado con mi padre porque él no es así", según sostiene Celia, detenida por la Policía Nacional e investigada por encubrir supuestamente el secuestro de la novia de su progenitor, Salma (Marruecos, 1987).

"Todo esto se lo ha inventado ella como represalia por no estar con él. Mi padre la dejó y se le acabó el chollo", tal y como subraya Celia en una entrevista con EL ESPAÑOL. "Mi padre no es así".

- ¿Usted es consciente de que su padre tiene antecedentes por tráfico de drogas y por maltratar a su madre?

- Soy consciente de ello, pero eso no significa que mi padre sea responsable de un secuestro ni de una violación.

Celia atiende a este diario en el despacho de su abogado Rafael Carmona, este martes, justo después de que el letrado haya presentado un escrito donde solicita el sobreseimiento libre para ella, como cooperadora necesaria en el secuestro perpetrado -supuestamente- por 'El Coletas'.

El letrado sustenta su petición a la magistrada en base a un único argumento: "Salma se ha retractado de la declaración que prestó en su denuncia en Comisaría. En el juzgado, ella manifiesta que las personas que están con ella en la casa eran Celia, la hija de Alberto; Maricruz, la limpiadora, y su amigo 'Pepito', pero Salma aclara que no realizaban ninguna función de control ni de vigilancia sobre ella". "Por lo tanto, no procede ni siquiera que Celia sea citada a declarar como investigada".

Celia, este martes, en el despacho de su abogado, mirando la Ciudad de la Justicia. Badía

Por ahora, Celia no ha sido citada a declarar en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Murcia, a pesar de que le informaron de su arresto el pasado miércoles, en la Comisaría del Carmen, justo 24 horas después de que el martes, Salma escapara de la casa de su novio, Alberto, en el Carril de los Palomas en la pedanía de San José de la Vega.

"Salma me llamó el martes por la tarde. Lo hizo desde un número privado gritándome: '¡Voy a denunciar a tu padre!' Chillaba como una loca y parecía colocada. Yo le pregunté a Salma porqué iba a denunciar a mi padre porque me asustó mucho. Ella me hablaba de su ropa, de su gato, y me decía que lo sentía porque yo le caía muy bien. Luego me colgó".

Celia, de 25 años, rompe su silencio en esta entrevista para ofrecer su versión sobre un secuestro marcado para la Policía Nacional por la violencia de género y las agresiones sexuales, pero donde será clave el resultado de los informes forenses físicos y psicológicos de Salma, para confirmar si sufrió violaciones y malos tratos.

Todo ello, a la vista de que Rafael Carmona, abogado defensor de Alberto S. M., de 54 años, así como de su hija, Celia, la limpiadora de su casa, Maricruz, y su amigo, 'Pepito', presentará una recopilación de vídeos y fotos de Salma en celebraciones familiares o en un barco, para demostrar que no fue víctima de un secuestro desde el 1 de abril de 2024 hasta el 10 de febrero de 2026.

Por aquellas fechas, esta treintañera marroquí figuraba como un caso activo en el Centro Nacional de Desaparecidos. "En abril, Salma no era la novia de mi padre", aclara Celia, mostrando un vídeo fechado el 16 de mayo de 2024 donde Salma aparece manteniendo una fuerte discusión con otra pareja y ambos se encuentran bebidos.

"Yo conocía a Salma porque estaba saliendo con un amigo de mi padre. Tenían problemas de pareja y por eso rompieron". "Ella no tenía a dónde ir y mi padre la acogió en su casa. Empezaron siendo amigos".

- ¿Cuándo acogió su padre a Salma?

- Celia: A finales de mayo o en junio de 2024. Pasados cuatro o cinco meses, Salma me dijo: 'No te enfades, pero estoy con tu padre'. 'Quiero que me aceptes'. Se puso a llorar por si me enfadaba y le aclaré que no tenía ningún problema. Yo me llevaba muy bien con ella.

Alberto, alias 'El Coletas', junto a Salma, sonrientes, asistiendo a una celebración familiar, el 1 de noviembre de 2025, en teoría, en pleno secuestro de la mujer. Cedida

Celia acompaña su respuesta mostrando una foto con Salma, posando sonrientes en el barco de 'El Coletas', amarrado en el puerto de Los Urrutias en el Mar Menor. "Pasamos el día el 3 de agosto de 2025".

En teoría, Salma "iba a la playa" en pleno secuestro. Tal instantánea forma parte del paquete de veinte fotos y seis vídeos que el letrado Rafael Carmona presentará al juzgado, para solicitar la puesta en libertad de Alberto. "Ella se vino conmigo a la playa muchas veces, al barco de mi padre, con mi novio y amigas mías".

"Ella ha estado en fiestas que se celebraban en la casa de mi padre en la huerta, como la matanza del cerdo, cada 8 de diciembre; en mi cumpleaños el 8 de octubre; en comidas familiares... Hay un millón de testigos que pueden confirmar que la puerta de la casa de mi padre estaba abierta, de par en par, y ella podía entrar y salir con libertad", según insiste esta veinteañera -mostrando más imágenes-.

La valla que saltó Salma con la ayuda de una escalera, tenía pinchos que se podría haber clavado durante su huida. Badía

Esta es la versión que Celia ofrecerá en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en caso de que no prospere el escrito de su abogado, solicitando el sobreseimiento libre del delito que le atribuye la Policía Nacional como encubridora del secuestro. "Salma le quería presentar a mi padre su familia en Marruecos. Y mi padre le llegó a regalar un anillo y ella lo enseñó en una comida familiar en el Hogar del Pensionista en Beniaján".

Tan idílicas afirmaciones chocan con las lesiones que presentaba Salma, de 38 años, cuando fue atendida en el servicio de urgencias del Barrio del Infante en Murcia, el pasado martes, tras escapar de la casa de su pareja, y llegar al domicilio de su amigo, Juan, para pedirle ayuda.

- ¿Por qué fue arrestada usted como encubridora del secuestro de la novia de su padre?

- Celia: A través de mi abogado, me he enterado de que la Policía Nacional me sitúa como persona que hacía labores de vigilancia de Salma. Pero solo coincidía con ella en comidas en el barco, en celebraciones familiares y los fines de semana, cuando iba a casa de mi padre a visitarle.

Cuando me llamó por teléfono la Policía Nacional, el pasado martes, me puse blanca porque no sabía el motivo por el que Salma había denunciado a mi padre. La Policía me hizo una serie de preguntas y lo dejaron ahí. El miércoles, me volvieron a llamar, y me dijeron que tenía que ir a la Comisaría del Carmen a declarar.

- ¿Qué ocurrió en la Comisaría?

- Allí me dijeron que estaba detenida. Pero yo acudí porque creía que iba como testigo. Me enseñaron unas fotos con lesiones de Salma, en una tenía el brazo roto y les expliqué que se lo había roto en un accidente de tráfico que tuvo con su patinete eléctrico.

Pero lo cierto es que Salma también presenta heridas en la cabeza, en su declaración en el juzgado estuvo acompañada de cuatro sanitarios y ella asegura que su novio, Alberto, presuntamente la apaleó con una barra, le dio con una especie de martillo y le quitó varios dientes. "Yo jamás la vi a ella con lesiones", defiende Celia.

Rafael Carmona, abogado defensor de los cuatro investigados por el secuestro de Salma. Badía

Rafael Carmona, abogado defensor de los cuatro investigados por el secuestro de Salma durante 680 días, en una casa en plena huerta del Segura, avanza que ha pedido el historial médico de la víctima, para aclarar si alguna de sus lesiones eran anteriores a su convivencia con Alberto 'El Coletas', como la ceguera en su ojo izquierdo.

También solicitará que preste declaración la anterior pareja de Salma, a la sazón, amigo del protagonista de la investigación judicial: 'El Coletas'. "Si la magistrada decreta el sobreseimiento libre de Celia, por el delito de encubrimiento, también propondré su declaración en calidad de testigo", según recalca el letrado Rocamora.

"Una de las fotos que vamos a aportar como prueba de la libertad de movimientos que tenía Salma, data de finales de 2025, aparece con una blusa blanca, con agujeritos, y ella misma se la compró en una tienda del Barrio de San Andrés. Desde ese comercio se han puesto en contacto con este despacho, después de ver el caso en todos los medios de comunicación del país".

Salma, en una de las fotos que aportará el abogado a la causa.

Celia acude a esta entrevista acompañada de su madre, Lupe, la primera esposa que tuvo Alberto 'El Coletas' y que estuvo incluida en el Sistema VioGén, pero que defiende que el padre de sus dos hijos "no ha secuestrado" a esta mujer marroquí, de 38 años.

"No detecté ningún problema entre ellos", apostilla la hija de 'El Coletas', esperando a tener el visto bueno de Instituciones Penitenciarias para ir a visitar a su padre a la cárcel a llevarle enseres personales.

- ¿Su padre pegaba a Salma?

- Jamás la vi con lesiones. Si ellos tenían alguna pelea de pareja, mi padre no me lo iba a contar porque soy su hija. Una vez, fui a la casa de mi padre a recoger una cosa. Yo iba acompañada de una amiga y encontramos borracha a Salma. Estaba en la puerta, enfadada porque mi padre se había ido de fiesta y me pidió que la llevase al Barrio del Infante al piso de una mujer con la que había convivido.

Mi amiga la llevó en su coche hasta el Infante en Murcia y la dejamos allí. Salma no estaba secuestrada. Siempre la veía a ella con una sonrisa de oreja a oreja. A veces iba un poco pasada de alcohol y drogas.

- ¿Pero no es menos cierto que su padre ha reconocido en el juzgado que consumía cocaína, éxtasis o hachís, casi a diario?

- Claro, por más que me duela. No es un plato de buen gusto.

La magistrada de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia tendrá la última palabra en el 'caso Salma'.