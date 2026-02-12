Dionisio mató a su tío abuelo a machetazos y envió a la UCI a su abuelo: una "disputa familiar" acaba en tragedia en Langreo

Dionisio, detenido este miércoles por matar a su tío abuelo y dejar en estado crítico a su abuelo.

Dionisio hacía tiempo que solo le daba quebraderos de cabeza a su familia y a los vecinos de La Felguera: una parroquia del concejo asturiano de Langreo, en plena cuenca minera.

Este miércoles, Dionisio H., de 30 años, y "con antecedentes", protagonizó una escabechina con sus propios familiares, a los que atacó con un arma blanca de grandes dimensiones "durante una disputa familiar", tal y como explican fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

De hecho, este treintañero ha sido detenido como supuesto autor de la muerte de su tío abuelo, de 61 años, además de dejar en estado crítico a su abuelo y causar lesiones a un tercer familiar. "Empuñaba un machete".

Este diario ha accedido a dos vídeos que ponen de manifiesto la gravedad de esta "disputa familiar" que ha derivado en "una reyerta familiar" y se ha saldado de forma trágica.

Tanto es así que ha sido movilizada la Policía Local de Langreo y varios 'zetas' de la Policía Nacional, para frenar los ánimos de dos clanes con vínculos familiares entre sí, cuyos miembros han amenazado con una pistola a Dionisio porque iba dando machetazos a diestro y siniestro.

Dionisio amenazando con un machete a sus propios familiares, este miércoles, en La Felguera.

"Dionisio es una persona con un perfil muy agresivo y problemático". "Es un habitual de las Fuerzas de Seguridad".

Prueba de ello es que la Policía Nacional le intervino una katana y después un machete, durante el último verano. Un episodio más en el currículum conflictivo de Dionisio. Por La Felguera, los vecinos siguen sin olvidar el incidente que protagonizó la primavera de 2023, cuando 'El Dioni' se dedicó a amenazar con un par de cuchillos a todo peatón que se cruzaba por la calle.

En aquella ocasión, se encontraba bajo los efectos del alcohol, muy mermado físicamente y la Policía Nacional lo pudo reducir con facilidad. Pero este miércoles, según las citadas fuentes policiales, Dionisio estaba alterado y no se descarta que provocara una sangría con su familia en el marco de un supuesto brote o trastorno mental transitorio.

"Dionisio salió hace poco de la cárcel por episodios graves de amenazas, entre otros temas, y llevaba varios días causando problemas porque tiene alguna patología mental”. Los ánimos en su familia terminaron de caldearse este martes: “Al parecer, pinchó a su abuelo".

Este miércoles, justo 24 horas después, algunos familiares fueron al bloque donde vive Dionisio en la calle de Marqués de Bolarque. "Parece que acudieron a recriminarle su comportamiento y los atacó”, tal y como sostienen fuentes policiales.

Un testigo filmó la escena parapetado desde su domicilio. En el vídeo de 47 segundos, se observa a nueve personas que llaman al portero del piso del Dioni, para pedirle explicaciones por el supuesto ataque a su abuelo del día anterior. Pero Dionisio baja empuñando un machete, propio de una banda latina por el tamaño de su hoja, y sus familiares le rodean, le golpean con palos, incluso le apuntan con un arma de fuego.

'¡Tira el cuchillo!', le grita un varón pistola en mano. Sin embargo, el treintañero no suelta el machete, se refugia en el portal y la disputa familiar acaba teñida de sangre. Dionisio propina un machetazo a su tío abuelo en la cabeza que resulta mortal de necesidad y deja en estado crítico a su abuelo. También causa diversas lesiones a otro familiar.

Los familiares de Dionisio trasladando a uno de los heridos durante la reyerta en La Felguera.

A continuación se produce el segundo vídeo que se ha viralizado entre los 20.000 vecinos de La Felguera, una parroquia que antaño tuvo un gran esplendor industrial, y que este miércoles se ha convertido en el escenario de una terrible reyerta familiar con un muerto y tres heridos, entre ellos, el propio Dionisio.

El contenido de esta grabación de 59 segundos es dramático, ya que se observa a un familiar portando a otro en brazos hasta un coche porque va cojeando, malherido por el machete del Dioni. "¡Corre que se ha desmayado!", clama al ver que su allegado se desploma sobre el asfalto. "¡Llama a emergencias!" "¡Joder!"

De fondo se escuchan más gritos: "¡Por Dios!" Hay carreras, los vecinos observan desde sus domicilios el caos que reina en la calle, el miedo se palpa tan cerca como la presencia de La Parca, y lo que sigue es un fuerte despliegue policial.

Un rastro de sangre condujo a los agentes hasta el bloque donde reside Dionisio. Había gotas desde el portal hasta la tercera planta donde se ubica su piso. 'El Dioni' se resguardó allí tras la reyerta, debido a que sufría heridas en la cabeza. De forma que lo trasladaron al Hospital Universitario Central de Asturias donde quedó ingresado bajo custodia policial.

Los agentes están vigilando a Dionisio por dos motivos. El primero, para que no se autolesione. Y el segundo, para que no sufra represalias familiares por matar a su tío abuelo y dejar con un hilo de vida a su pobre abuelo. Los otros heridos fueron evacuados al Hospital de Riaño donde también hubo un fuerte despliegue de la Unidad de Intervención Policial (UIP), para evitar una nueva batalla campal.

Las hipótesis

De momento, una de las hipótesis policiales que se maneja es que en el marco de los presuntos problemas mentales que padece 'Dioni', se inició una discusión con sus familiares que acabó en una trágica reyerta familiar.

Pero no se descartan otras opciones, como viejas rencillas familiares por algún tema que aún no ha trascendido. Así lo apunta otra fuente policial: "Son dos clanes de la zona, algunos de sus miembros son bastante conflictivos porque uno tiene antecedentes por un delito de sangre". "Esto podría venir de atrás". "En los hospitales se teme que haya venganza".