Zara Home tira la casa por la ventana con la rebaja de un 40% en una de sus vajillas más vendidas: ahora cuesta 3,99 €

Zara Home es el paraíso de los aficionados a la decoración. Tiene los diseños más modernos, originales y elegantes aptos para todo el mundo. El gigante de decoración de Inditex renueva su catálogo cada semana con los mejores productos para el hogar. Uno de sus artículos estrella son las vajillas de todos los tamaños, colores y diseños y en esta ocasión debuta con una vajilla de gres que tras una rebaja del 40% la puedes conseguir desde 3,99 euros.

Este conjunto es uno de los más completos y modernos que ha lanzado la multinacional española, y es perfecto para usar en el día a día. Se trata de una vajilla de gres con relieve de líneas en el marco de color arena.

La colección está formada por seis tipos diferentes de vajilla y los precios van desde 3,99 a 22,99 euros por artículo: un plato llano por 5,99 €; un plato de postre por 5,99 €; un bol por 5,99 €; un bol de aperitivo por 3,99 euros; una fuente ovalada por 22,99 €; una taza por 4,99 euros.

Vajilla gres relieve lineas marco. Zara Home

En cuanto a los cuidados, son fáciles de cuidar y la mayoría de las piezas son aptas tanto para el lavavajillas como para el microondas, Por precaución, la marca recomienda lavar platos de gran tamaño o piezas más delicadas con la mano.

Asimismo, se aconseja colocar una toalla de papel o servilleta entre cada pieza al almacenar para evitar los arañazos y marcas de desgaste. Este es el momento ideal para hacerte con esta vajilla minimalista, pero al mismo tiempo moderna. Puedes hacerlo a través de la página web de Zara Home o ir a tu tienda más cercana.