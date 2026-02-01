Rosa Rodríguez, la concursante de 'Pasapalabra' que se juega 2,7 M del bote: "Estoy aquí porque mis padres lo sacrificaron todo"

Antena 3 sigue alimentando la intriga entre los seguidores de Pasapalabra y hace unos días, la cadena desveló que, en breve, Rosa o Manu se harán con el mayor premio jamás entregado por el concurso. Después de más de 300 enfrentamientos, la concursante gallega o el participante madrileño tomarán el relevo de Óscar Díaz, último ganador del formato, que consiguió el bote en mayo de 2024.

Hasta ahora, la marca a batir sigue siendo la de Rafa Castaño, que el 16 de marzo de 2023 se impuso a Orestes Barbero con un Rosco impecable (25 aciertos del tirón) y se embolsó 2.272.000 euros. Con un escueto "muy pronto", la cadena está calentando motores para que nadie se pierda ese momento histórico de Pasapalabra. Quien consiga el bote inscribirá su nombre junto al de figuras emblemáticas del concurso como Eduardo Benito, David Leo o Pablo Díaz, entre otros.

Recientemente, la cadena ha difundido un nuevo adelanto del momento decisivo. Sin desvelar ninguna pista, el spot, de apenas 15 segundos, recoge la reacción desbordante y espontánea de Roberto Leal al certificar que uno de los dos concursantes ha completado con éxito las 25 letras del rosco. Tras unos segundos de tensión, el presentador estalla en un rotundo "¡sííí!" mientras da vueltas sobre sí mismo y el público rompe en una ovación.

El presentador Roberto Leal junto a los concursantes finalistas, Rosa Rodríguez y Manuel Pascual. Cedida

Además, en esas imágenes también se desvela el vestuario de presentador y concursantes, por lo que los seguidores del programa, el día que enciendan la tele y vean a Leal con un jersey negro, a Rosa con una camisa color crema y a Manu también con un jersey negro, marrón y beige, sabrán que ese día cae el bote.

El duelo entre ambos concursantes ha estado repleto de emoción, alternativas y muchos empates (90), no obstante, EL ESPAÑOL pudo hablar con algunos de los ganadores de Pasapalabra y, la mayoría se inclinaban por una posible victoria del madrileño, pero Rosa ha ido ganando adeptos semana a semana, sobre todo al convertirse en una mujer récord del concurso, acumulando más de 300 programas desde su llegada en noviembre de 2024.

Otra pista más para averiguar el desenlace fue que el pasado jueves Pablo Motos anunció que el próximo 5 de febrero Rosa y Manu visitarán El Hormiguero para hablar de su emocionante duelo, lo que no han dejado claro es si será porque uno de los dos se ha llevado el bote o habrá que esperar una semana más…

De todas formas, Rosa y Manu, Manu y Rosa… ambos han escrito su nombre en los libros de historia de Pasapalabra al protagonizar el duelo más largo del concurso (más de 300 duelos), la gallega es la mujer que más tiempo ha estado participando, el madrileño es el concursante más longevo (más de 430 entregas), pero sólo uno de ellos conseguirá escribir con letras de oro su nombre al llevarse el bote más alto de la historia de Pasapalabra con casi 2,7 millones de euros.

Y llegó Rosa

Rosa Rodríguez aterrizó en Pasapalabra sin hacer ruido, casi de puntillas, como esas concursantes que parecen destinadas a permanecer apenas unos días en el plató antes de que la Silla Azul marque su destino. Sin embargo, su trayectoria tomó un rumbo muy distinto. Programa a programa, la gallega fue creciendo hasta convertirse en una de las figuras clave de la etapa actual del concurso: una rival de altura para Manu Pascual y una participante capaz de derribar varios hitos históricos.

Su estreno se produjo el 19 de noviembre de 2024, una jornada en la que, además, logró imponerse a un histórico del formato como Nacho Mangut. "Estoy muy nerviosa, pero sí que es verdad que ahora estoy ya un poquito menos tras superar la Silla Azul. Ahora toca disfrutar. Es complicado luchar contra Manu, pero, por encima de todo, lo voy a disfrutar", confesaba entonces, hace ya más de 300 programas.

Rosa Rodríguez concursando en 'Pasapalabra'. Cedida

Hito que superó el pasado 28 de enero. Ninguna concursante había alcanzado una trayectoria tan extensa en Pasapalabra como la que ha firmado Rosa. Con el bote como único objetivo pendiente, la gallega sumó el 27 de enero un nuevo logro para su historial: llegar a los 300 programas (y más de 165.000 euros ganados). Lo consiguió, eso sí, después de volver a pasar por la Silla Azul, ya que tuvo que defender su continuidad en Antena 3 tras caer en El Rosco del 26 de enero.

En la presentación de ese día tan especial para Rosa, Roberto Leal comentó: "Atentos, atentas, grandísima ovación, porque se lo merece y nadie regala nada, porque está martillo pilón todos los días cumpliendo 300 programas con nosotros".

"Se nos acaban los calificativos. Es el duelo más longevo, el más disputado, el más... y ahora Rosa, la que más", señaló el conductor del espacio de Antena 3. "Se me acaban las palabras para explicar lo que me hace sentir este programa, lo que siento estando aquí. Todo lo que disfruto aquí es un sueño", admitió la gallega. "Merecidísimo y enhorabuena, porque esto es... el día de mañana, en tu currículum pondrá que, como mínimo, estuviste en Pasapalabra más de 300 programas", señaló Leal.

Antes de disputar El Rosco del día, el sevillano volvió a darle paso a la concursante para que dijera unas palabras sobre el hito tan importante que había alcanzado."Qué pasa por tu cabeza y no sé si en algún momento de tu vida te planteabas llegar a 300 programas con nosotros", le dijo el presentador a la concursante.

"En la vida se me pasó por la cabeza, es inimaginable", admitió la gallega, que le pidió permiso para agradecer la ayuda al equipo del espacio de Antena 3. "300 programas son muchísimos, es mucho tiempo el que he pasado aquí, y la verdad es que la alegría con la que vengo a grabar no es por estar detrás del atril, en la mesa con los invitados o contigo", afirmó, añadiendo: "Es que detrás hay mucha gente, desde el casting, maquillaje, peluquería, redactoras, cámaras, sonido... es una maravilla lo que hay en este equipo".

De Argentina a España

Rosa tiene 32 años y nació en Quilmes, a unos 19 kilómetros de Buenos Aires. Su historia dio un giro cuando tenía solo 7 años y su familia decidió empezar de cero en La Coruña. "Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, mis padres decidieron sacrificar todo, dejar atrás su familia, su país, con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que, gracias a ellos, tenemos", recordó en su debut en el programa.

Rosa Rodríguez, la concursante argentina de 'Pasapalabra'. Cedida

Formada como profesora de Inglés y Lengua Castellana, una vocación que siempre ha reivindicado, ha aparcado temporalmente las aulas para centrarse en su aventura en Pasapalabra, aunque ya ha adelantado que su intención es volver a enseñar en cuanto termine esta etapa. "Como profesora, una de las cosas que más me gusta experimentar es cuando se crea ese ambiente de complicidad y compañerismo entre todos los estudiantes", explicó.

Las pasadas Navidades, compartió en Pasapalabra recuerdos muy personales de la época navideña durante su infancia en Argentina: "Cuando era pequeña, que todavía estábamos allí, la Navidad la pasábamos con mis tías, éramos un montón de primos y allí era verano, entonces recuerdo las Navidades estar cenando y querer acabar de cenar rápido para ir a meternos a la piscina", destacó al hablar de esas fechas.

A lo largo de su paso por el concurso, Rosa ha insistido en que su entorno más cercano ha sido decisivo para animarla a presentarse al casting. Como ella misma ha repetido en más de una ocasión: "Sin ellos, no estaría aquí".

Los 2,7 millones de euros

Aunque nunca ha concretado en qué se gastaría el dinero del premio, Rosa sí ha ido dejando pistas sobre cuáles serían sus prioridades si finalmente se hiciera con el millonario bote de casi 2,7 millones de euros. Su primera intención sería ayudar a su familia, el pilar que la ha acompañado en cada etapa de su vida. "No le he dado muchas vueltas a ver qué haría con el dinero, pero siempre pienso que la razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tuvimos", afirmó en uno de los programas.

A lo largo de su paso por Pasapalabra, ha dedicado palabras constantes de gratitud a Irma y Tino, sus padres: "Quiero enviarles mi agradecimiento por todo lo que hacen y lo que han hecho al renunciar a sus raíces pensando en el bienestar de sus hijos".

Y no ha ocultado la emoción que le produce compartir esta experiencia con ellos: "La emoción que tienen ellos estos días de verme aquí en este atril es la mayor motivación para mí. Me gustaría poder ayudarlos a ellos y, si sobrase algo, vivir con más tranquilidad, que con la economía de hoy en día es complicado. Seguir haciendo lo que me gusta y estar tranquila", apuntó al hablar del destino del premio.

Rosa Rodríguez, concursante finalista de 'Pasapalabra'. Cedida

En definitiva, esos casi 2,7 millones de euros (descontando lo que corresponda a Hacienda) tendrían un propósito claro: ayudar a sus padres, asegurar estabilidad a largo plazo, ya sea mediante vivienda, ahorro o ambas cosas, permitirse algún deseo relegado como viajar o retomar proyectos personales, y seguir formándose, porque el aprendizaje continuo forma parte de su identidad.

Rosa nunca ha sido una concursante de grandes discursos ni de planes extravagantes, su visión del premio es práctica, emocional y coherente con la imagen que ha mostrado en el plató: una mezcla de sensatez, gratitud y ambición bien entendida.

Una huella en 'Pasapalabra'

El estilo de Rosa contrasta de forma evidente con el de su adversario, Manu, ya que ella avanza con calma, calcula cada movimiento y evita la impulsividad en El Rosco. Donde él se lanza, ella analiza; donde él pisa el acelerador, ella toma aire... Esa oposición tan marcada ha convertido sus enfrentamientos en una de las etapas más intensas y seguidas del concurso.

Rosa y Manu enfrentándose en el concurso de 'Pasapalabra'. Cedida

Aun así, Rosa ha construido un recorrido propio, repleto de hitos; entre ellos, convertirse en la mujer con más programas disputados en la historia de Pasapalabra, una marca que ya superó cuando llegó a 100 y que, ahora, con 300, lo ha hecho casi imposible de superar. "Es como si me lo hubiera encontrado de repente. Diría que es increíble o más que eso... es inverosímil. Unos sueñan con hacer cosas bonitas, otros grandes, pero nunca te imaginas llegar hasta aquí. Estoy feliz", confesó.

La gallega ya había dejado claro que aspiraba a abrir camino: "Creo que ya lo dije en el programa número 100, seré la primera centenaria, pero ojalá no la única. Sé que vendrán muchas más. Es una de las cosas que más me motivó a intentar llegar hasta aquí". Y también reflexionó sobre la presencia femenina en el concurso: "Creo que las mujeres tenemos menos confianza a la hora de exponer nuestra ignorancia o conocimientos", concluyó.