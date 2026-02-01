Los clanes gallego y valenciano de Adif, los colocados por Pardo de Vera y Ábalos que "arrastran en su caída al tren español"

En las dos semanas más negras tras el terrible accidente de Adamuz -46 víctimas mortales- y el de Rodalies -donde falleció un maquinista en prácticas- en ADIF se han producido únicamente dos ceses.

Ambos, tras exigirlo Esquerra Republicana de Catalunya, pero centrados exclusivamente en el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona) y en el caos posterior.

A falta de asunciones de responsabilidad política, los damnificados por el momento son dos altos cargos de tipo técnico. Uno, de ADIF. El otro, de Rodalies.

Uno de ellos es Josep Enric García como director operativo de la empresa de Cercanías catalana, que está participada por ADIF en un 51%. Antes, entre otros cargos, había trabajado como managing director en la EMT de Valencia.

El segundo cese ha recaído en Raúl Míguez Bailo. Era el director general de Operaciones y Explotación de ADIF. Un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que comenzó a trabajar en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias en 2004.

Míguez Bailo fue ascendido por la entonces presidenta, Isabel Pardo de Vera, como adjunto a la presidencia en 2018. En agosto de 2021, y con ella ya fuera de ADIF, recién nombrada secretaria de Estado de Transportes, se lo llevó como adjunto a su gabinete.

Luego de la caída de Pardo, Míguez Bailo regresó a ADIF. Fue uno de los cinco nuevos directivos por los que el actual presidente de ADIF, Marco de la Peña, apostó en una reestructuración efectuada en marzo del año pasado. No ha llegado al año en el cargo.

En la empresa pública, según atestiguan fuentes de toda solvencia, hay excelentes profesionales, aunque "no en primera línea".

Actualmente varios responsables del devenir de la empresa que administra las infraestructuras ferroviarias españolas han pasado de la primera línea a la segunda. Básicamente, para sacarlos del foco por criterios políticos.

De hecho, durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes y de Pardo de Vera como presidenta, hubo varios nombramientos. Luego, cesados y recolocados, al albur de la caída de sus mentores: la gallega Isabel Pardo de Vera y el valenciano José Luis Ábalos.

El exministro "metió en ADIF a amigotes suyos, no tanto a cargos de partido, sino a amigotes suyos de Valencia. Algunos de la etapa Ábalos y Koldo siguen dentro, algo inexplicable".

Pero sobre todo, y en primer lugar, las fuentes consultadas, ex altos cargos de ADIF, señalan a Isabel Pardo de Vera. "Era una ignorante total que se centró en los fondos europeos y en tirar el dinero. Lo estamos viendo en estos días: a nadie se le ocurre centrar la gestión en gastar más dinero en obras y al mismo tiempo reducir la velocidad".

Isabel Pardo de Vera fue presidenta de ADIF entre 2018 y 2021. Posteriormente fue secretaria de Estado de Transportes, Movilidad Urbana y Agenda 2030 hasta febrero de 2023. Fue cesada por la ministra Raquel Sánchez.

"Acumuló muchísimo poder". Y en ADIF "dejó su impronta, su cultura de gastar dinero, y ahora sabemos por qué".

Hoy la exalto cargo se encuentra pentainvestigada en el caso Koldo. "De esa gestión emana que hoy no saben [en ADIF] qué tienen entre manos". Así, todavía hoy se ejecutan obras, con cargo a fondos europeos, de la época de Pardo de Vera.

Los cargos

Las fuentes consultadas señalan a Martín Navarro i Vicent, director de Recursos Humanos de ADIF desde 2018 a 2024. También es miembro del Comité Nacional del PSPV (Partido Socialista del País Valenciano). Muy vinculado a Ábalos, era trabajador ferroviario desde 1982.

Hasta septiembre de 2018 formaba parte del equipo técnico de mantenimiento de la Alta Velocidad en Valencia. Su ascenso en el organigrama coincide con el nombramiento de Ábalos como ministro.

En primer lugar, fue nombrado por Pardo de Vera como director de Coordinación Corporativa Territorial. En ese puesto estuvo solo dos meses de septiembre a noviembre de 2018.

Es entonces cuando accede hasta un puesto de altísima dirección como director de Recursos Humanos de ADIF.

Martín Navarro llegó a declarar como testigo en el caso Koldo en 2024. Aquello provocó la decisión desde Transportes de quitarlo del escaparate y recolocarlo en un puesto con menor visibilidad.

Hoy es coordinador adjunto de Infraestructura y Administración del Corredor del Mediterráneo.

Exaltos cargos de ADIF señalan que en esos años en la compañía se dedicó muchísimo personal a obras de enorme envergadura y escasa utilidad, por lo que el personal se centró en esas obras nuevas descuidando otras, tareas como por ejemplo, las de mantenimiento.

Lo segundo, señalan la mala gestión en Recursos Humanos, que obligó a jubilarse forzosamente a los 65 años a muchos, hurtando la transición de transferir conocimiento a los que iban entrando nuevos.

"Más que una persona u otra responsable [de lo que pasa hoy] es un sistema: la muestra la tenemos el otro día en la rueda de prensa del presidente de ADIF con Óscar Puente. El que dominaba era Puente. Parecía que hasta sabía más que el presidente, que estaba superado, como un conejo asustado".

Otro de los señalados es Juan Pablo Villanueva. Era Director General de Construcción de ADIF y firmó el contrato de la obra de Adamuz. Fue compañero de Pardo de Vera en Galicia, trabajando ambos en las obras de Angrois, y por esa cercanía y compañerismo fue nombrado para ese cargo.

En marzo de 2025 fue designado Director de Negocio y Cliente. Hasta entonces, ostentaba los puestos de director general de Construcción y de Director General de Adif Alta Velocidad.

Aquello duró de marzo a julio. Fue cesado al salir su nombre en el marco de las investigaciones del caso Koldo como responsable de tres contratos presuntamente amañados a favor de Acciona entre 2018 y 2019.

Actualmente es director adjunto a la construcción en Adif Alta Velocidad, con sede en La Coruña. Lo reubicó Marco de la Peña, actual presidente de ADIF.

Ángel Contreras Marín fue director de Conservación y Mantenimiento de ADIF entre 2018 y 2023. Valenciano de Torrente, como José Luis Ábalos. Tras trabajar entre 2006 y 2011 en INECO, entra en ADIF como técnico de dirección de obras.

Durante tres años y hasta 2018, ejerce como gerente de Área de Infraestructura Este. En 2018, con su paisano Ábalos ya de ministro, es nombrado director general.

Su ascenso no acabó ahí. En 2023 sustituyó a Pardo de Vera como presidente de ADIF. Es también quien firma, con Juan Pablo Villanueva, el contrato de Adamuz, y posteriormente, también el de mantenimiento de la vía.

Contreras fue destituido en agosto de 2024 al verse salpicado en amaños de contratos. Actualmente se encuentra reubicado en Valencia como director adjunto de Construcción de la Zona Este.

El actual director de Conservación y Mantenimiento de Adif es, desde 2023, Eugenio Nasarre Serrano. Sucedió a Ángel Contreras cuando éste accedió a la presidencia de ADIF. Bajo esta dirección se llevó a cabo la "renovación integral" de la primera línea de alta velocidad, es decir, la de Madrid-Sevilla, según recoge la propia web de ADIF.

Así, entre "colaboracionistas", dedazos y una gestión "errática", las fuentes consultadas subrayan que ADIF "es hoy una empresa fracasada". También apuntan que "en su caída, arrastra la historia del ferrocarril español".

"Dentro hay gente mala y gente buena. Lo que ocurre es que se hace lo que dicen los malos". También apuntan que desde que se separaron Renfe y ADIF "la empresa ha ido dando tumbos. Y el perfil autoritario, creciendo".

"Es una empresa podrida, supremacista, como organización. Al final a ADIF le va a pasar como Al Capone: que lo cogieron por una multa de tráfico".