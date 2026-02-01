Antonia Navarro, jubilada: "Tengo 28 años cotizados, pero desde los 14 años no he parado de trabajar"

Descansar y disfrutar del tiempo libre. Así debería ser la jubilación, pero para muchos jubilados esta etapa de su vida se ha convertido en una lucha para poder llegar a fin de mes con los ingresos que reciben. Este es el caso de Antonia Navarro, una jubilada que contó su historia en una entrevista realizada en el programa Y ahora Sonsoles.

En el programa de Antena 3 ha denunciado que tras una vida dedicada al trabajo, su pensión se ha quedado en 800 euros. "A mí me dicen que me tengo que jubilar con 65 años y 7 meses. Pero yo les digo que si podía seguir trabajando y me dicen que no, que ya he trabajado bastante", comienza a relatar su historia Antonia.

La jubilada tan solo tenía cotizados un poco más de 28 años, pero no porque no haya trabajado, asegura, el motivo es porque en la empresa para la que trabajaba no la tenían asegurada. "Yo desde los 14 años no he parado y a los 43 tuve mis primeras vacaciones", continúa la pensionista.

Antonia, que ha trabajado en un bar, en una peluquería, en una residencia de ancianos, se vio obligada a jubilarse con 65 años y solo 28 años cotizados. "Con 800 euros de pensión no llego a fin de mes", lamenta, aunque asegura que volvería a trabajar.

El caso de Antonia sirve para mostrar que para recibir una pensión digna no es suficiente con trabajar muchos años. En su caso pese a haber entrado en el mundo laboral desde los 14 años en muchos de los trabajos realizados no cotizó o lo hizo de manera parcial, lo que se ha visto reflejado en su pensión.

Y casos como los de Navarro, hay cientos en España. Mientras que la pensión media ronda los 1.500 euros, muchos jubilados se encuentran sobreviviendo mes a mes con unos ingresos incluso inferiores a los de Antonia a causa de penalizaciones por jubilaciones anticipadas que sufren miles de trabajadores con más de 40 años de carrera laboral.