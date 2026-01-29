Xisco, el mallorquín de 28 años que ha recaudado 700.000 € en 24 h para su cáncer terminal: "No puedo seguir solo"

La vida de Xisco Quesada (1997) se tornó en un infierno cuando, el pasado mes de junio, le diagnosticaron un cáncer de páncreas con metástasis. Desde entonces, el joven mallorquín comparte su lucha en redes sociales, de las que ha hecho un espacio de refugio y desahogo.

Quesada es padre de dos hijos y, al verse inmerso en una enfermedad terminal sin opción quirúrgica, decidió lanzar un SOS a sus seguidores. "No puedo seguir yo solo ni con mi familia", confesó en redes sociales.

Mostrándose en sus vídeos con la crudeza de un cáncer que deja la energía y la apariencia arrasadas, el mallorquín no pierde la sonrisa al hablar con total transparencia de su enfermedad.

Xisco comparte su experiencia sin tapujos como paciente oncológico. "Con suerte, lo alargamos unos meses", estas son las palabras que recibió del médico tras recibir el diagnóstico.

A las 48 horas de enterarse de su trágico destino, decidió pedirle matrimonio a su pareja; horas después, se casó. Quesada lleva ingresado en el hospital desde el 21 de noviembre y sin ver a sus hijos ni a su familia desde el 31 de diciembre.

Sin embargo, no pierde su valentía ni su fortaleza para enfrentarse a la enfermedad. Y seguirá luchando con fuerza.

700.000 € recaudados

Durante la jornada de ayer, el joven publicó un nuevo vídeo. Postrado en la cama del hospital y con el rostro demacrado, el enfermo decidió hacer un llamamiento a sus seguidores para recaudar fondos abriendo un crowdfunding. "Me ha costado mucho hacer este vídeo, pero hoy necesito pediros ayuda", explicó en redes sociales.

El paciente aseguró que "el dinero estará destinado a continuar tratamientos hasta volver a casa". Además, aclaró que "en el peor de los casos, si la cosa sale mal, que todo puede pasar, el 60 o el 70 % de lo recaudado irá destinado a investigación contra el cáncer".

La acogida de los internautas ha sido como un cálido abrazo a las ganas de seguir de Quesada. "Mientras hay vida, yo sigo", pronuncia en la plataforma de recaudación.

En menos de 24 horas se han recaudado más de 700.000 euros. "Me cuesta mucho pedir, pero hoy necesito vuestra ayuda", repite el joven.

Un paciente de cáncer que, ante todo, se siente agradecido por la ayuda recibida: "Si puedes aportar, gracias de corazón. Y si no puedes, con compartirlo ya es una ayuda enorme".

"No pido ni un euro a nadie que no pueda o no quiera. Me basta con compartir, que es gratis", agregó el mallorquín. "Si se dona, que sea de corazón. Gracias por acompañarme y estar siempre en el camino".