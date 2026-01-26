Álex, el futbolista de 13 años apuñalado en Sueca jugando a la 'Play': "No sabemos si lo mató un amigo o el padre del amigo"

Álex se volvió a enfundar la elástica del CF Promeses Sueca para enfrentarse al CF Simat, este sábado por la tarde, sin ser consciente de que ese partido sería el último de su vida con solo 13 amitos. Tras el encuentro, le dijo a su madre que se iba a casa de un amigo a jugar con la PlayStation y murió apuñalado, bien a manos de ese amigo, de solo 13 años, o del padre de ese menor: Juan. La historia es terrible sea quien sea el autor.

"El partido acabó a las cuatro y media de la tarde del sábado y luego pasó lo que pasó. Jugó el partido, se fue a casa del chaval y no sabemos qué ocurrió. Cada uno dice una cosa en el pueblo, que si ha sido el padre el que lo ha matado, que si ha sido el niño el que lo ha matado, o que el padre encubre al niño", tal y como resume un amigo de la familia de Álex.

En la misma situación se encuentra la Unidad de Policía Judicial que asume la investigación de un caso que ha conmocionado a la Comunidad Valenciana. "Están todas las hipótesis abiertas", admiten fuentes de la Guardia Civil.

La investigación arrancó cuando Juan M. F., de 48 años, se personó este sábado por la tarde en el cuartel de Sueca y confesó que había apuñalado a Álex. Pero investigadores tienen dudas de que Juan sea el autor del homicidio y aguardan a conocer los resultados de la autopsia del menor, para ver si la trayectoria de las puñaladas y la profundidad son compatibles con la autoría de un adulto. "El detenido no pasará a disposición judicial hasta que se conozca la autopsia".

Juan seguirá en el calabozo hasta mañana martes. "Lo extraño de esto es que el otro menor desapareció de la casa tras el apuñalamiento", según apuntan fuentes de la Guardia Civil. Esta reacción es compatible con la posibilidad de que presenciase cómo su padre, Juan, mató a su amigo, pero también puede ser fruto de una reacción del propio niño, de 13 años, de huir del lugar donde él mismo había apuñalado a su amigo por alguna discusión por la partida con la PlayStation.

De hecho, cuando la Policía Judicial llegó a la escena del homicidio estaban conectados los dos mandos a la videoconsola. "Es extrañísimo lo que pasó", comenta este amigo de la familia del difunto Álex. "Creo que los dos niños iban al mismo colegio o eran compañeros de clase".

Este lunes, a las 18.15 horas, el CF Promeses Sueca ha convocado a todos los jugadores, entrenadores, delegados y familiares, en el Estadio Antoni Puchades, para realizar un minuto de silencio como muestra de apoyo a los padres del difunto Álex. "Era un chaval que siempre llevaba la alegría en su rostro y un buen compañero de sus compañeros", tal y como subraya este amigo de la familia. "Llevaba tres años en el club".

Una foto del minuto de silencio que se guardó este domingo por la tarde, en memoria del pequeño Álex. Ayto. Sueca

Este acto en recuerdo del joven futbolista, se suma al celebrado este domingo en el Ayuntamiento de Sueca y donde el alcalde, Julián Sáez, explicó a Europa Press que había decretado dos días de luto oficial porque la localidad "está consternada" y "conmocionada": "No encontramos las palabras para explicar qué es lo que ha pasado".

La Policía Judicial ha interrogado a Juan M. F., de 48 años, con antecedentes por violencia de género, y la única explicación que ofrece es que sufrió un ataque de locura que llevó a apuñalar al amigo de su hijo. No aporta más detalles. Su hijo, de 13 años, inimputable a efectos penales, también sostiene que fue su padre el autor de las puñaladas, en la entrevista que los investigadores mantuvieron con el menor en presencia de su madre que está divorciada del padre: el único detenido.

Pero lo cierto es que el hijo de Juan estuvo desaparecido tras el apuñalamiento y eso despierta sospechas para la Policía Judicial. A lo que se suma la ausencia de cualquier motivación para que Juan la emprendiera a puñaladas con un crío. "En el pueblo dicen que la separación no le sentó bien", comenta un vecino de Sueca. "Pero no tiene sentido lo que ha hecho, a lo mejor está tapando a su propio hijo".

Esa es la pregunta que se hace la Guardia Civil y que quiere esclarecer antes de poner a Juan delante del juez. Entretanto, en el Club de Fútbol Promeses Sueca no dan crédito a la pérdida de Álex. "Era un apasionado del fútbol, llegó al equipo hace tres años porque el padre de Álex es superdeportista y era muy amigo del director deportivo del club", apunta este amigo de la familia. "Igual jugaba de delantero, en la banda o en la defensa, era un futbolista polivalente".



A esta perla del balompié, de 13 años, no le importaba su demarcación en el campo, con tal de salir a competir y practicar deporte. Ese espíritu "lo había heredado" de su padre, Álex, un portento del culturismo, muy conocido en el pueblo porque se ganaba la vida como entrenador personal en el New Pro Gym, como comercial de una conocida marca de productos de nutrición y como tatuador. "Álex era un apasionado del deporte como su padre"

Dorsal número 40

De momento, los padres del menor no han acudido a la concentración del domingo que convocó el Ayuntamiento y no tienen previsto acudir a la de este lunes en el Estadio Antoni Puchades. "Sus padres están destrozados". "Yo he hablado con Álex padre y solo quieren estar tranquilos. Tienen otro hijo, de 10 años, y no le puede contar lo que está pasando".

El hermano del difunto Álex también es uno de los 400 niños y niñas que forman parte del CF Promeses Sueca: una escuela de fútbol y de valores. Pero que no estaba preparada para que le arrebatasen de esta forma al chico que lucía el dorsal número 40, para darlo todo con el Infantil C. "Álex era un chaval muy alegre. En todas las fotos siempre salía sonriendo, también este sábado, en la foto de su último partido".