Sacarse el carnet de conducir, misión imposible por la falta de examinadores: 2 años sin plazas y saturación donde sí los hay

Imagen de la Autoescuela 2000 de Soria, propiedad de Jaime Martínez (i) donde es posible examinarse sin esperas. Cedida

Los datos los dio esta semana Apana (la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra): 9.000 personas están a la espera en la comunidad foral para poder examinarse del carné de conducir debido a la falta de examinadores de la Dirección General de Tráfico.

No es la única que ha dado la voz de alarma por las listas de espera, con miles de personas, para examinarse del práctico del carné de conducir.

Ciudades y regiones como Valencia, Cádiz, Baleares, Madrid o León son algunas de las que también han venido acusando un 'tapón' que implica meses de espera para lograr la ansiada L del carné de conducir.

A enero de 2026 no hay una cifra oficial única de examinadores que hacen falta en España, pero sí datos que permiten aproximar la necesidad: la propia DGT y el sector reconocen un déficit estructural respecto a la demanda de exámenes, pese a los refuerzos de 2025 y la nueva convocatoria de 2025 que se ejecutará en 2026.

​La DGT indicó hace unas semanas que la plantilla de examinadores está cubierta en un 97% de los puestos de trabajo previstos en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), lo que implica que el 3% de plazas orgánicas siguen sin cubrir.

Pero se trata de una plantilla en torno a 900 examinadores en toda España, una cifra que se definió cuando el país tenía unos 40 millones de habitantes, mientras que ahora está cerca de los 50.

El sector de autoescuelas habla de un colapso con cientos de miles de alumnos pendientes de examen, ligado precisamente a una plantilla insuficiente para absorber la demanda anual de exámenes prácticos.

Tere Coll, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Autoescuelas, explica a este periódico que la falta de examinadores "es un problema que viene de lejos, desde hace años". También, que en unas provincias hay más problemas por distintas razones.

"La DGT ha sacado este 2025 más plazas de las normales, pero son insuficientes porque hay un número importante para repartir" en las provincias que se encuentran con mayor déficit.

"Cada año salen plazas de examinadores, a razón de 50, y por lo que sea, en 2023 y en 2024 no salieron", explica Coll.

Esas 100 plazas que no salieron en dos años se sacaron en 2025 "en tiempo récord: salieron en diciembre de 2024 y en julio ya estaban los nuevos examinadores en sus destinos".

En 2025 también sacaron 140 plazas para interinos, que suponen un refuerzo durante 9 meses. "Al margen, la DGT también consideró incrementar la Relación de Puestos de Trabajo de examinadores en 130 puestos. En total, 220 para toda España. Hace años que no veíamos esta cifra".

Sin embargo, "la realidad es que cuando los mandan a destino hay interinos que no quieren irse a Barcelona, por ejemplo, que es una provincia que está muy tensionada".

Pregunta.- ¿Por qué no quieren?

Respuesta,.- No quieren por el tema económico, porque no es lo mismo vivir en Badajoz que en Barcelona con el mismo sueldo. Esto ha hecho que de los nuevos de la RPT solo hayan aceptado destino 53.

Las peores jefaturas de Tráfico son Baleares "y provincias como Barcelona o Guipúzcoa. Hasta hace poco también Girona, aunque ahora está mejor".

La explicación de Tere Coll es que la población se incrementa "y no dejamos de tener solicitudes: aumenta la demanda, pero no es pareja con lo que ofrece la administración".

No obstante, hay provincias donde no hay problemas, y otras, un enorme déficit. Estas son, habitualmente, las más pobladas, donde los tiempos de espera "pueden prolongarse durante tres o cuatro meses".

Las listas de espera, asegura, también rompen la formación. "Si se suspende el práctico, y ocurre en una provincia donde hay tres o cuatro meses de lista de espera, se dificulta el proceso formativo porque pasa al último lugar".

Turismo de carné

Esto está provocando desde hace tiempo el llamado 'turismo de carné'. Si bien antes era un fenómeno circunscrito exclusivamente a obtener el permiso de conducir de manera rápida en un determinado lugar por el alto nivel de aprobados, ahora simplemente es por examinarse sin esperar varios meses.

"Sí, hay un turismo de carnet. Es un movimiento permanente: hay gente que se quiere examinar y lo que hace es que descuelga el teléfono y va donde antes pueda examinarse.

Obviamente, por la dificultad, "no es lo mismo examinarse del práctico en ciudades grandes como Barcelona o Madrid que hacerlo en una provincia pequeña. Si a eso le unimos las listas de espera, esto es una realidad".

Jaime Martínez es el propietario de la Autoescuela 2000 de Soria, ciudad que es actualmente la meca de quienes quieren sacarse sin esperar el permiso de conducción.

"Estamos formando y examinando a gente de distintas provincias de España: de Barcelona de Gerona, de Palma de Mallorca, del País Vasco, de Madrid. Antes iban a Cuenca y ahora vienen a Soria", dice a EL ESPAÑOL.

Esto, asegura, "es un problema tremendo a nivel nacional porque no hay relevos. Hay unas bolsas de gente esperando para examinarse que son exageradas. Ahora mismo están fatal Navarra, Donosti y Gerona".

P.- ¿Y vosotros?

R.- Nosotros, bueno... hasta que nos saturemos también. Estamos pudiendo examinar semanalmente aunque, eso sí, necesitamos una logística importante para coordinar.

El fenómeno no es solo en verano. "Esto es todo el año. En verano la gente aprovecha las vacaciones, pero ahora en enero la gente se coge un par de semanas, hace un curso intensivo y se examina. Ahora mismo estamos a tope".

Más examinadores

La Ley de Tráfico obliga explícitamente a incrementar la plantilla de examinadores, y la Administración reconoce desde 2022 que existe una necesidad estructural de más personal.

La convocatoria de oposiciones de Examinador de Tráfico 2025 (publicada en el BOE el 30 de diciembre de 2025) oferta 100 plazas de acceso libre y 48 de promoción interna, lo que muestra que la propia DGT considera que debe seguir ampliando plantilla a partir de 2026.

​Si con la plantilla actual de unos 900 examinadores y el reconocimiento oficial de que ese número es insuficiente para la población y la demanda actual, el sector estima que hace falta un aumento de entre un 10% a un 20%, lo que equivaldría a un máximo de 180 examinadores adicionales para estabilizar el sistema.

La oferta de 100 plazas libres en 2025, que se incorporarán previsiblemente a lo largo de 2026, va en esa línea de cubrir el déficit estructural mínimo, aunque no eliminará del todo los problemas en las provincias más tensionadas.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Dirección General de Tráfico para recabar más información, sin que haya habido respuesta.