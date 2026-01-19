El maquinista Pablo, de 27 años, la familia Zamorano, un policía o dos periodistas: la identidad de los fallecidos en Adamuz

Se trata de uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de España. El choque de dos trenes Iryo y Alvia en Adamuz, Córdoba, deja ya un balance de 39 muertos y más de 150 heridos, según el último balance oficial ofrecido por el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía.

El accidente tuvo lugar a las 19:45 de este domingo 18 de enero, cuando un tren de Iryo que partía de Málaga poco antes y se dirigía a Madrid, descarrilaba en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba. El convoy chocó con otro tren, un Alvia, que iba en dirección a Huelva desde Madrid, y que se trata del que mayores daños sufrió tras el impacto.

Las causas que han llevado a este suceso aún se desconocen, pero la gravedad de lo ocurrido y lo aparatoso del choque están dificultando la labor de identificación de los fallecidos.

A los familiares se les están requiriendo muestras de ADN para su cotejo pero, aun a falta de conocer más nombres, se sabe ya que dos de los fallecidos serían la pareja de periodistas de Huelva, Óscar Toro y su mujer, María Clauss.

Además, se ha confirmado la muerte de Pablo, el joven maquinista de 27 años que conducía el Alvia, de Samuel Ramos Sánchez, Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid y de cuatro miembros de una misma familia de Punta Umbría.

Periodistas de Huelva

El fallecimiento de Óscar Toro y María Clauss en el accidente de Adamuz ha sido confirmado este mediodía por el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA). Ambos viajaban, añaden las mismas fuentes, dirección Huelva desde Madrid e iban en el tren Alvia que chocó con el Iryo que descarriló.

"Nuestro cariño y solidaridad con las familias de los periodistas María Clauss y Óscar Toro, y el resto de las víctimas", señalan desde la SPA.

"El periodista Óscar Toro y su mujer, María Clauss, fotoperiodista, entre los fallecidos tras el descarrilamiento del Alvia", confirman desde la misma asociación.

Además de periodista, Toro colaboró con la Universidad de Sevilla a través del departamento de Periodismo I de la Facultad de Comunicación.

"Óscar mantuvo una estrecha colaboración con el departamento, aportando siempre su profesionalidad, su mirada comprometida con el periodismo y una calidad humana que dejó huella en docentes y estudiantes. Su trabajo y su generosidad al compartir experiencia y conocimiento formarán parte de su legado entre nosotros", señalan fuentes de dicho departamento.

Toro fue, de hecho, profesor asociado entre 2010 y 2012 del Departamento Periodismo I de la Universidad de Sevilla, donde impartió Introducción a la Redacción Periodística, Historia de la Comunicación Social y Tecnología del Periodismo Gráfico.

Pablo, el maquinista

Otro de los fallecidos es el propio maquinista del Alvia, Pablo, de apenas 27 años, que recibió el golpe de forma directa.

En X (antes Twitter), un usuario anónimo que afirma haber conocido al fallecido le ha descrito como "un grandísimo compañero": "No me cabe duda de que hizo lo que pudo, era un maquinista espléndido. Apenas llevaba meses en Madrid. Que en paz descanse".

También ha perdido la vida, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Samuel Ramos Sánchez, un policía nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid. El agente prestaba servicio en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la capital.

Familia Zamorano Álvarez

Pepe Zamorano, Cristina Álvarez, Pepe Zamorano hijo, y Félix Zamorano. Así se llamaban los miembros de la misma familia de Punta Umbría a los que se buscaba desde el momento en el que tuvo lugar el suceso y que, finalmente, han sido hallados sin vida.

Han sido fuentes del propio Ayuntamiento de Punta Umbría quienes han confirmado a primera hora de la tarde de este lunes quienes así lo han confirmado, añadiendo que se trataba de un matrimonio, su hijo y su sobrino.

La familia estaba llevando una búsqueda activa en redes sociales, divulgando la foto de los miembros para tratar de obtener información acerca de su estado, ya que viajaban en el tren y no lograban contactar con ellos.

La familia, natural de Punta Umbría aunque residente en Aljaraque, era muy conocida en el municipio costero por tener una tienda de moda infantil en la calle Ancha, La Flamenca Moda Infantil, según ha publicado el diario Huelva24.

