La locura en Lidl por la nueva rebaja de un 21% de la chaqueta que todas necesitan: no se moja y ahora cuesta 10,99 euros

La cadena de supermercados Lidl es mundialmente conocida por su variedad de productos, no solo es popular por sus alimentos, también ofrece numerosos artículos de consumo básico con las mejores ofertas. Semana tras semana la cadena alemana nos sorprende con un catálogo semanal con jugosas novedades a precios de lo más tentadores.

Pero lo que muchos no saben es que Lidl también cuenta con una sorprendente colección de ropa. Con diseños modernos y prácticos, la línea de ropa de Lidl sigue la filosofía de la marca: productos de calidad, accesibles y adecuados para toda la familia, convirtiéndose en una opción atractiva para los compradores más exigentes.

La prenda que más va a destacar esta temporada de su colección de ropa es su nueva chaqueta técnica para mujer que tras una rebaja del 21% pasa de 13,99 euros a 10,99 euros, toda una ganga.

Chaqueta técnica para mujer. Lidl

Uno de los aspectos más diferenciables de esta chaqueta con respecto a otras que podemos encontrar en el mercado, además de su increíble precio, es que repele el agua, ideal para esta temporada cargada de lluvias.

No solo la puedes usar en el día a día, sino que es la prenda perfecta para realizar deporte al aire libre gracias a su ligereza. Además, cuenta con bolsillos laterales de fácil acceso para guardar todo lo que necesites, puños en los extremos de las mangas y el bajo que evitarán que pase el frío o el agua, y también dispone de una cremallera de marca YKK de alta calidad y reciclada.

Está disponible únicamente en color negro, por lo que será fácil de combinar y puedes conseguirla desde la talla S hasta la L. Y para asegurarte de hacer un buen uso y cuidado de esta chaqueta se recomienda lavar a máquina a una temperatura máxima de 40 grados sin ningún tipo de blanqueador y secar al aire libre.