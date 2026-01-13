El seguro rechaza pagar 12.300€ por la moto del autónomo Luisma, pese a que un camión casi la aplasta: hay 2 vídeos

El conductor de la moto pudo morir aplastado. La secuencia de este accidente de tráfico ocurrido en Láchar y que casi termina en tragedia, quedó grabada segundo a segundo, sin embargo, la compañía de seguros no se cree lo sucedido y se niega a pagarle a Luis -un autónomo- los 12.300 euros que le cuesta la reparación de su Honda.

“Me resulta indignante que la compañía de seguros me diga que no me paga la reparación porque no coinciden los daños de mi moto con el accidente, a pesar de que está grabado y han visto las imágenes de los dos vídeos", se lamenta Luis, un cristalero autónomo conocido en la Vega de Granada.

"El chófer frenó al llegar a un paso de peatones, a pesar de que no cruzaba nadie, y sin mirar el retrovisor y sin avisar antes de su maniobra, dio marcha atrás con un tráiler cargado de vehículos porque quería aparcarlo a un lado de la calle, para bajarse a comprar una Fanta en una tienda", según denuncia Luisma. "El conductor del tráiler le dio un hostión como un demonio a mi moto y ahora hay que cambiarle la dirección y las carcasas".

Estadísticamente es casi imposible que un accidente de tráfico quede grabado desde dos perspectivas distintas, pero en este caso la maniobra del camión que casi aplasta la moto fue grabada desde un plano frontal y otro trasero. Todo ello, debido a que el percance vial ocurrió en pleno centro de Láchar, en la calle Real, el martes15 de julio .

La moto de Luis casi es aplastada por un camión que inicia la marcha atrás sin previo aviso.

Joaquín Perales, letrado de Luisma y experto en temas de tráfico con su propia marca profesional -derechoatuindemnizacion.es-, asegura que "nunca" había tenido un caso así desde que ejerce como abogado: "Es increíble que la compañía de seguros rechace asumir el siniestro en un caso tan evidente". "No existen dudas con la secuencia del accidente porque hay grabaciones aportadas desde dos ángulos diferentes".

El caso es surrealista porque la compañía de seguros del camión ha visualizado los vídeos a los que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL y responde lo siguiente a la reclamación de daños que ha presentado Joaquín Perales, como abogado de Luisma, propietario de la moto perjudicada por la maniobra del tráiler:

“En relación al expediente de referencia, agradecemos que nos aclares las circunstancias del accidente y nos facilites cualquier otra información que consideres relevante para su tramitación. Daños no coincidentes con versión del siniestro. Es necesario que el asegurado amplíe la versión del siniestro, así como el lugar del mismo. ¿Existen testigos?”

Tal respuesta ha provocado que el letrado de este autónomo se vea obligado a emprender acciones por vía civil en los juzgados de Granada, convocando a la aseguradora a un acto de conciliación. Para terminar de rizar el rizo, la compañía de la moto es la misma que la del camión, es decir, ejerce el rol de culpable y víctima en el accidente de tráfico.

El accidente de tráfico filmado desde un plano frontal.

Luis insiste en su "indignación" porque pagó 200 euros por asegurar su flamante Honda X-ADV a la misma marca de seguros que tiene el chófer del tráiler que casi aplasta su escúter de aventura, con motor bicilíndrico de 745 centímetros cúbicos. "Mi moto solo tiene 1.900 kilómetros porque me la compré en marzo de 2025 y el accidente ocurrió en julio de ese mismo año".

Tan solo pudo disfrutarla cinco meses. En la reclamación a la compañía de seguros del camionero, figuran vídeos y un reportaje fotográfico con los daños que sufrió la escúter de alta cilindrada, nada más ser aplastado parte de su chasis aquel martes 15 de julio, en la calle Real de la localidad granadina de Láchar.

"Como autónomo tengo muchos gastos fijos cada mes y es un contratiempo afrontar una reparación de 12.300 euros, cuando tengo al día el seguro de la moto y no asume la culpa del accidente", tal y como reflexiona Luis. "Parece que tenía que haber muerto alguien, para que las aseguradoras respondan".

Los daños que presentaba la Honda de alta cilindrada, tras ser aplastada parcialmente, el 15 de julio de 2025. Cedidas

El letrado Joaquín Perales incluye en su escrito presentado ante los juzgados de Granada, un informe de valoración de daños de la Honda, realizado por "un gabinete pericial", y justifica que recurre a la vía civil por la postura inflexible de la compañía de seguros:

"La motocicleta propiedad del Señor Del Paso, marca Honda, el pasado día 15 de julio de 2025 sufrió un accidente, al ser arrollada por el camión matrícula X [...]". "Todas las gestiones amistosas llevadas a cabo con el demandado para el cobro de los daños han resultado infructuosas".

Perales advierte de que está dispuesto a llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias, si la aseguradora sigue manteniendo el contenido de los vídeos: “En el acto de conciliación, se insta a que se avenga a reconocer que adeuda a mi representado don Luis Manuel del Paso Béjar, en concepto de principal, además del importe correspondiente a la aplicación sobre dichas cantidades del interés legal devengado hasta la fecha del completo pago, previniendo a la demandada que, en caso contrario, se ejercitarán las oportunas acciones judiciales”.

“En relación a la voluntad negociadora de esta parte, se quiere dejar constancia de la posibilidad de una quita de la partida de intereses moratorios respecto del principal reclamado, en aras a evitar un posterior procedimiento declarativo”.

- ¿Cómo ha reaccionado la aseguradora tras el escrito que ha presentado en los juzgados?

- Joaquín Perales: No hemos obtenido respuesta a nuestra demanda de conciliación. Para que usted vea cómo funcionan las compañías de seguros. La culpa es de un tercero como demuestran los dos vídeos y se están reclamando unos daños materiales. Es llamativo que mantengan sus dudas sobre el siniestro, cuando el conductor de la moto tuvo que reaccionar para salvar su vida y no ser aplastado por el camión porque dio marcha atrás.