El drama de una abuela: su yerno, el okupa Luis, en libertad tras darle "un palizón" a su nieto, de 3 años, y enviarlo al hospital

Houriya es un mar de lágrimas por el estado en el que le han dejado a su nieto, un angelito con solo 3 añitos, cuyos ojos están hinchados y amoratados tras recibir un supuesto "palizón" a manos de la pareja de la madre del menor. "Ese hombre ha intentado estrangular a mi nieto y le ha dado varios puñetazos", según lamenta esta jornalera agrícola, abuela de este niño que permanece ingresado en el hospital entre algodones.

"Mi hija no me cuenta nada de lo sucedido por miedo a que también le haga algo a ella", tal y como prosigue relatando Houriya, de 43 años, en una entrevista en exclusiva con EL ESPAÑOL.

Prueba de ello es el auto judicial al que ha accedido este diario y donde se impone una orden de alejamiento a Luis P. P., respecto de la madre del niño y del propio menor, ante el riesgo de que lo vuelva a maltratar.

“En el presente caso, atendiendo a la naturaleza de los hechos denunciados, lesiones de Manuel [nombre falso por ser un menor], hijo de su pareja, objetivadas en el parte de lesiones, a los antecedentes penales del investigado y a la necesidad de protección del menor que solo cuenta con 3 años, ante el temor racional a la repetición de hechos iguales, toda vez que conviven en el mismo domicilio, se estima procedente la adopción de una medida cautelar [...]”.

“Haciendo un juicio de proporcionalidad, se considera necesario proteger los bienes jurídicos de éste frente a futuros ataques por parte del agresor y acordar la medida cautelar de alejamiento y no comunicación respecto al menor y a la madre de éste […], con la finalidad expresa de evitar que el investigado pudiera seguir afectando a la integridad física del perjudicado [el niño]”.

Esta decisión judicial ha "indignado" a Houriya porque solo impone una orden de alejamiento para Luis y la obligación de firmar dos veces al mes en el juzgado, dejándolo en libertad, a pesar de la brutalidad de la supuesta agresión que ha protagonizado contra un pobre niño indefenso. De hecho, la abuela aporta imágenes del menor a este diario para que "se sepa públicamente cómo le ha dejado los ojos: completamente amoratados".

El menor que ha sido maltratado permanece ingresado en un hospital.

Houriya explica que ha decidido hacer público el terrible caso de su nieto por dos motivos. "Tengo miedo de que ese hombre vaya a por mi nieto y a por mi hija", apunta esta jornalera agrícola, como la primera razón por la que atiende a este diario, debido a que no le entra en la cabeza que un hombre con antecedentes y tras agredir supuestamente a un menor, se encuentre en la calle como si no hubiera pasado nada.

"Solo tengo un nieto y me lo van a quitar los servicios sociales", tal y como denuncia Houriya, como el segundo motivo por el que no puede conciliar el sueño. "Le van a quitar el crío a mi hija", insiste. "Yo preferiría que el niño se quedase conmigo, con su abuela. Siempre lo he cuidado", recalca esta mujer que no se mueve del hospital desde el viernes.

Este presunto episodio de violencia infantil se produjo durante la pasada madrugada del miércoles 7 de enero al jueves 8 de enero, en la casa que supuestamente ha okupado Luis en Los Pozuelos: un barrio de San Javier. "Al día siguiente de la paliza, él se presentó en el hospital, lo vio mi otra hija y empezó a insultarlo por pegar a mi nieto y entonces se lo llevó arrestado la Guardia Civil". "Creo que él está amenazando a mi hija para que no diga nada".

- ¿Qué sabe usted de la relación de su hija con este hombre, Luis?

- Houriya: Mi hija tiene 22 años y conoció a este hombre en un bautizo el 15 de noviembre. Creo que hace dos meses empezaron a vivir juntos después de que yo me marchase a Marruecos por unos temas personales.

Luis P. P. está en libertad como investigado por dar una paliza al hijo de su novia. Cedida

- ¿El niño ha llegado a verbalizar algo sobre la agresión que ha recibido?

- Mi nieto me ha dicho que Luis le pegó cuando mi hija salió a comprar pollo. No he conseguido sacarle más porque solo es un crío.

- ¿Cómo es posible que el novio de su hija esté en libertad?

- Luis dice que mi nieto se le cayó a su madre cuando lo estaba bañando. Él dice que no lo ha tocado, dice que no le ha hecho nada. En el hospital, los médicos nos han dicho que mi nieto ha sufrido una paliza y un estrangulamiento.

También tiene un chichón en la frente. Mi hija no vio la agresión, ella solo lo trajo a urgencias. ¿Cómo puede estar en la calle después de hacerle eso a mi nieto? Solo tiene que ir dos veces al mes a firmar al juzgado. Tengo miedo por si viene a por nosotras.

Pero los Servicios Sociales han decidido asumir la tutela del menor y Houriya siente impotencia. "Tengo cuatro hijos, pero él es mi único nieto". "Cuando le den el alta, los Servicios Sociales se llevarán a mi nieto, y encima, el agresor está en la calle. Ese hombre, Luis, hace un tiempo le dio una paliza al padre biológico de mi nieto".

Tal extremo es corroborado por la tía del menor: "El novio de la madre del niño le pegó una paliza y ella se lo tuvo que llevar a urgencias. La madre no dice nada porque él la tiene amenazada. Mi sobrino tiene los ojos hinchados, morados y en el cuello se le ven las marcas de las manos por el estrangulamiento. También tiene moratones detrás de las orejas. El niño está con la cara hinchada: no se le reconoce".

De hecho, en las imágenes que facilitan la abuela y la tía del pequeño para este reportaje, se aprecia que ni siquiera puede abrir los ojitos de lo amoratados que los tiene. El chiquillo parece que acaba de salir de un ring de boxeo mientras juega con un tractor que le han regalado, para que olvide el infierno que ha vivido en la casa okupa del novio de su madre: Luis P. P.

"Le pegó y lo intentó estrangular mientras la madre de mi sobrino estaba durmiendo. Él ha estado en la cárcel, es un pintas y un okupa que no hace nada ni tiene trabajo". "La verdad es que todos tenemos mucho miedo, yo tengo un niño pequeño y sabemos que se le va mucho la cabeza. Y aún así, lo han dejado suelto".