"La deflagración es como un soplete; el pulmón se quema": un bombero explica todo lo que salió mal en el bar de Suiza

El fuego fue explosivo; la combustión, letal. Al menos 40 personas muertas y 115 heridos dan cuenta de la voracidad de la deflagración que se produjo en el interior del bar suizo Le Constellation, en Crans-Montana, la madrugada de Año Nuevo. La principal hipótesis apunta a que en el interior del local hubo un incendio desencadenado por el uso de bengalas adheridas a las botellas de alcohol.

Según muestran los vídeos que circulan en redes sociales, al entrar en contacto con el techo del sótano, que está recubierto de espuma aislante de ruido que contiene poliuretano, un material combustible potencialmente inflamable salvo que esté específicamente diseñado con características ignífugas, el calor de las bengalas provocó chispas que acabaron prendiendo las llamas.

"En nuestro sector existe lo que llamamos el 'triángulo del fuego': combustible, oxígeno y calor", explica José Pedro Hernández, bombero y divulgador sobre incendios. "Cuando un elemento entra en combustión libera gases combustibles que, al entrar en contacto con la llama, pueden arder de forma muy rápida. Una habitación puede estar ardiendo y acumular muchos gases calientes. Cuando a esos gases se les da un aporte de oxígeno, la reacción es fatal".

El bar Le Constellation, según las fotografías compartidas por los clientes en Tripadvisor. Redes sociales

Hernández explica que el mero acto de abrir una puerta o una ventana en un espacio muy cargado en el que comienza una combustión como la vista en los vídeos habría aportado el oxígeno necesario para que se produjese la deflagración.

Para explicar cómo funciona una combustión súbita generalizada, cuyo término en inglés es flashover, el experto pone un ejemplo. "Cuando hay un incendio en la montaña, la capa de aire frío hace un tapón sobre el calor. Entonces se produce una neblina alrededor de las montañas. Cuando entra el sol, el calor rompe el cinturón térmico frío que sujeta al calor y se produce una deflagración".

En un local que empieza a arder, lo que asciende hacia el techo no es solo "alcohol en suspensión", sino una mezcla de gases muy calientes procedentes de la combustión y de la descomposición por el calor de todos los materiales: bebidas alcohólicas, espumas, plásticos, telas, madera, etc.

Esos gases y humos, al ser más ligeros que el aire frío, suben por convección y forman una capa extremadamente caliente bajo el techo, que puede inflamarse de forma súbita y arrasar la parte alta del local, llevando el fuego por delante de telas, revestimientos y otros materiales combustibles.

Según las imágenes de Le Constellation analizadas por el experto, en el interior del local había una acumulación de gente y, por tanto, un ambiente cargado, "probablemente con aire acondicionado, porque hablamos de un local en la montaña, con calor", lo cual participa del cóctel explosivo. "Las botellas de alcohol, los chupitos, la cartelería, los techos, las piedras de la barra, seguramente artificiales, el cuero de las sillas: todo es propenso a arder".

También las botellas de vidrio, que al entrar en contacto con las llamas pueden "colapsar fácilmente" y, el alcohol de su interior, estimular aún más la deflagración.

La tragedia de Suiza en el bar Le Constellation ha dejado 40 muertos.

Incluso los tubos extractores que se ven en las imágenes "están bien para sacar el aire viciado pero, en caso de un incendio, si están operativos, pueden acelerar el proceso y hacer un efecto chimenea".

"Son miles de grados"

El experto incide en la peligrosidad de utilizar elementos pirotécnicos como las bengalas adheridas a botellas, una práctica muy común en Le Constellation, tal y como pudo corroborar en primicia EL ESPAÑOL. "Utilizar bengalas no es buena idea con tantos elementos propensos para arder. Es como hacer una barbacoa en medio del monte en pleno agosto".

​La mayoría de muertes en una deflagración de estas características se producen por una combinación de gases tóxicos y calor. "Tanto los gases como la convección —es decir, el fenómeno por el que las partes más calientes se mueven y desplazan a las más frías— pueden ser letales. La temperatura en un incendio de interior puede alcanzar varios centenares de grados".

Se habla de más de mil grados, suficiente para quemar las vías respiratorias en una sola inhalación. "Los pulmones se queman, la gente sufre colapsos y desmayos y muere".

Detalle de algunos de los espectáculos que se celebraban en el interior del local, donde se ven las botellas de champagne con bengalas.

"La deflagración es como un soplete", añade. "No es lo mismo quemarse acercando las manos a un mechero que a un soplete. Este último acelera ese fuego y le da aire. Seguramente mucha gente murió por el calor extremo o por quedarse sin aire; otra, tristemente, perecería durante la huida, pisoteada".

¿Qué hacer en un caso así? De producirse una situación como la vivida en Le Constellation, el bombero asegura que es importante mantener la calma. "Debe regir el orden e intentar salir de forma ordenada. Saber dónde están las puertas de emergencia, que siempre deben estar bien indicadas. Los locales deberían perder algo de tiempo en explicar a sus clientes cómo hacer las cosas en caso de que haya que evacuar, como se hace en los aviones".

Lamentablemente, en algunos de los vídeos compartidos en redes sociales se puede ver que los asistentes de Le Constellation no sólo no huyen, sino que graban las imágenes. "Es un mal endémico que vemos habitualmente", denuncia el bombero. "La gente no tiene conciencia situacional en las emergencias. Se ponen a grabar por los likes sin saber el peligro que corren. Eso incrementa las muertes".