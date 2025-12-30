El naufragio de Indonesia destroza a 4 familias: los 3 niños desaparecidos son hijos de las exparejas de Andrea y Fernando

"Nuestras familias". Así se denominan en sus comunicados los allegados de las víctimas valencianas del naufragio de Indonesia, con un plural que describe una tragedia múltiple.

Los tres niños que, además de Fernando Martín, fueron víctimas del accidente marítimo, son hijos de las exparejas de Andrea y el propio Fernando, de modo que son cuatro los núcleos familiares que se encuentran absolutamente destrozados.

Andrea Ortuño, hija del dueño del conocido restaurante El Coso del Mar, y el desaparecido Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, viajaron al país para aprovechar las vacaciones de Navidad con cuatro de los seis hijos que tienen entre los dos.

Solo uno de ellos, el más pequeño, es hijo de ambos progenitores. Los otros cinco son fruto de las relaciones anteriores de Andrea y Fernando.

Andrea tuvo cuatro hijos con su exmarido, natural de Uruguay. Fernando, por su parte, un niño con su exmujer Silvia, española. Ambas exparejas y sus respectivas familias han sufrido el horror desde la distancia.

Tanto el único hijo que Andrea y Fernando tienen en común como uno de los que tuvo Andrea con su anterior pareja se quedaron en España.

Cuatro menores viajaron

A Indonesia viajó la pareja con cuatro de los menores, de 7, 9, 10 y 12 años, respectivamente. Se trata de tres hijos de Andrea y uno de Fernando. Las familias ruegan a EL ESPAÑOL que no se ofrezcan más datos personales sobre los pequeños de los que aparecen en este artículo.

Andrea y su hija de siete años, la menor de los que acudieron, se encontraban en la cubierta del barco en el momento del naufragio. Fruto del mismo salieron despedidas.

Pero Andrea, pese a la tormenta marítima y a la terrible angustia de no encontrar al resto de la familia, logró salvar a la pequeña y a sí misma.

Por desgracia, Fernando y los otros tres pequeños se encontraban en el interior del barco. Este lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de la mayor de los niños desaparecidos, de 12 años, hija de Andrea y de su expareja.

El operativo de búsqueda, sin embargo, concluyó la jornada al caer la noche sin hallar rastro ni de Fernando ni de los otros dos niños. Los tres siguen desaparecidos, circunstancia que agrava sobremanera el dolor de las familias.

Las pocas esperanzas que quedaban de que aparecieran con vida tras el naufragio del pasado viernes se volvieron mínimas este lunes con el hallazgo del cadáver de la niña de doce.

La tragedia, por familias

Andrea sufre la herida más desgarradora. Salvo que se produzca un milagro, la tragedia le habrá arrebatado a su marido, a dos de sus cinco hijos y a su hijastro.

La vivió en primera persona. Ella ha tenido que enfrentarse sola, con la niña superviviente de siete años, a las primeras jornadas tras la tragedia, hasta que este domingo llegó a Indonesia un hermano.

Los medios y agencias locales ofrecieron a todo el mundo las dolorosas imágenes de cómo Andrea procedió al reconocimiento del cuerpo sin vida de la mayor de los menores.

Por su parte, la expareja de Andrea y padre de la única víctima confirmada, que se encontraba este lunes de camino a Indonesia procedente de Uruguay, habrá perdido a dos de sus cuatro hijos si se confirman los peores pronósticos.

La familia de Fernando Martín, además de la más que probable muerte del propio progenitor, asume la prematura muerte de uno de sus dos descendientes, además de dos de sus hijastros. Los padres de Fernando pueden perder a hijo y nieto en un mismo naufragio.

Por último, Silvia, exmujer de Fernando, habrá perdido a su único hijo, de nueve años, además de a su exmarido y padre del pequeño. Se trata de una empresaria española de 50 años, según informó este lunes Las Provincias.

"Oración por todos"

Las cuatro familias, unidas en el dolor, han recurrido a un amigo de la familia para informar sobre los avances en la búsqueda de sus seres queridos que tiene lugar en Indonesia. Sus comunicados conjuntos hielan el alma.

"Lamentamos confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, cuyos restos mortales han sido recuperados en el desarrollo de las labores de búsqueda. Rogamos una oración por todos ellos y, en la medida de lo posible, pedimos que se preserve su identidad", informaron este lunes.

Los allegados de las víctimas insistieron en que, "en estos momentos de indescriptible dolor", "se mantenga la consideración y respeto a la intimidad" de las cuatro familias. Además, agradecieron "todo el apoyo" recibido, "tanto en España como en Indonesia".

"Confiamos en que las labores de búsqueda continuarán. No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", concluyeron.