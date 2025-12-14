Juanra Bonet: "En Navidad me gustaría cenar con Miguel Ángel Revilla, nunca llega con las manos vacías cuando le invitan"

Tras 11 años siendo una de las caras más reconocibles de Atresmedia y habiendo comandado éxitos como ¡Boom!, La Voz, ¿Quién quiere ser millonario?, El círculo de los famosos, Traitors o Juego de pelotas, Juanra Bonet comenzará 2026 al frente de otro concurso mítico, pero en otra cadena.

Y es que Mediaset anunció recientemente el fichaje del barcelonés para que presente uno de sus formatos históricos: ¡Allá tú!, el recordado juego de las cajas que tuvo al frente en varias etapas Jesús Vázquez (que se ha marchado a Televisión Española), volviendo al grupo en el que triunfó con Lo sabe, no lo sabe o Caiga quien caiga.

Su carrera profesional

Bonet debutó en televisión en el año 2000 en un programa de Antena 3 que se llamaba El Rayo presentado por Inma del Moral. Era un espacio donde ella hacía entrevistas en exteriores, salpicado con temas de reporteros. Ahí empezó a hacer reporterismo de calle.

El equipo que llevaba ese programa era una productora llamada Cuatro Cabezas, la que hacía Caiga quien caiga en Argentina y los creadores de ese formato. En 2005, esa productora quiso hacerlo en España y le ficharon.

En el plató estaban Arturo Valls, Manel Fuentes y él; con Toni Garrido, Gonzo y Christian Gálvez como reporteros de calle. También estuvo en El Intermedio sustituyendo a Pablo Carbonell, que era el que lo presentaba los viernes. Luego estuvo en Gafapastas de La 2 y Lo sabe, no lo sabe, en Cuatro.

Más de una década después de trabajar en diferentes programas y series en Atresmedia, vuelve a Mediaset para continuar el legado de Jesús Vázquez en ¡Allá tú! como hizo con el de Carlos Sobera en ¿Quién quiere ser millonario?, dándole su toque especial que ha hecho que sea uno de los presentadores más queridos y reconocidos por el público.

Test navideño

Mientras disfruta de unas merecidas vacaciones de Navidad junto a su familia, Juanra Bonet ha atendido a EL ESPAÑOL tras su fichaje por Mediaset para contestar a nuestro clásico test navideño mientras se prepara para un 2026 con multitud de proyectos.

El presentador Juanra Bonet posando para EL ESPAÑOL en Navidad. Cedida

PREGUNTA.– ¿Qué producto nunca falta en su mesa en Navidad?

RESPUESTA.– Lamentablemente, el móvil, pero también las mejores anchoas que pueda comprar.

P.– ¿Cuál es su menú favorito en Nochebuena?

R.– Sopa de 'Galets amb pilota', o también llamada sopa de Navidad, es una sopa típica de invierno que es tradicional de Cataluña. Se caracteriza especialmente por usar en el cocido una pilota, que es una gran albóndiga alargada. Una vez cocida, se corta en rodajas para repartirla entre los comensales.

Está hecha con carne picada mezclada con tocino, huevo batido, miga de pan o pan rallado, ajo y perejil, y que se pasa por harina y se dora un poco antes de ser cocida en el agua que dará el caldo. Y polvorones de apretar antes de abrir (risas).

P.– ¿Alguna 'pelea' mítica que recuerde con su suegro/a, cuñado/a o familiar que se pueda contar?

R.– Nunca hay peleas en Nochebuena. Son poco prácticas porque alargan la sobremesa y retrasan los regalos del amigo invisible.

P.– ¿Es más de adornar la casa con todo lo que pueda o prefiere algo sobrio?

R.– Este año soy de adornar con cosas que no tengan esquinas afiladas, que no sean frágiles, ni tóxicas, ni pesadas y que no puedan romper la tele si se lanzan por accidente. Pero seguramente fracasaré…

P.– ¿Con qué personaje famoso, histórico o político adornaría mano a mano el árbol de Navidad?

R.– Con uno muy, muy alto para no sacar la escalera del trastero (risas).

P.– ¿Con qué político compartiría un décimo de lotería? ¿Por qué?

R.– No compro lotería porque soy un poco supersticioso. Me explico: yo me considero muy afortunado, entonces creo que si juego a la lotería es como "hacer trampa" y podría perder mi buena suerte. Suena raro, pero en mi cabeza, como diría Pantomima Full, suena fenomenal.

P.– ¿Qué cosa loca le pide al próximo año?

R.– Cajas y un teléfono para hablar con la Banca (haciendo un guiño a su próximo programa, ¡Allá tú! en Telecinco).

P.– ¿Con qué político cenaría en Nochevieja?

R.– Con Miguel Ángel Revilla, que nunca llega con las manos vacías cuando le invitan.

P.– ¿Es del team de Pedroche, verá este año La 1 o las seguirá en Mediaset?

R.– Pues hace unos años que nos cuesta llegar a las uvas, a las 22:30 estamos cenados y pensando: "Uff qué sueño…".

P.– ¿Quién ha sido el gran triunfador de 2025 y quién será en 2026?

R.– Las guerreras K-pop (las KPop Demon Hunters ha sido uno de los éxitos de Netflix este año siendo una de las películas más vistas) en el 2025, y seguro que en el 2026 también lo serán.

P.– ¿Con qué personaje famoso, histórico o político se tomaría las uvas? ¿Por qué?

R.– Con Steve Martin y Martin Short, dos de los mejores cómicos vivos de la historia.

P.– ¿Un libro y un disco para 2026?

R.– Un verdor terrible, de Benjamín Labatut, y de música, me lo he pasado muy bien con Out There de Hiromi’s Sonicwonder.

P.– ¿Qué restaurante recomendaría a los lectores no perderse el año que viene?

R.– El de Alberto Chicote, Omeraki (C. del Duque de Sesto, 27 en Madrid).

P.– ¿Cuál sería el regalo de Papá Noel o Reyes Magos que pediría este año?

R.– A mis 51 años, ya sólo pido salud… Concretamente salud lumbar.

P.– ¿Cuál ha sido el mejor y el peor regalo de Reyes que le han hecho?

R.– El mejor fue una minicadena AIWA cuando era joven. El peor nunca ha ocurrido, cruzo los dedos...