La fiebre en Aldi por la prenda ideal para el otoño e invierno con la que no pasarás frío: tan solo cuesta 5,99 euros
La cadena alemana ha lanzado esta novedad disponible en diferentes colores: negro, azul y lila.
Más información: Chollazo en Lidl que rebaja un 40% su set de vajilla más vendido: ahora las 12 piezas valen 11,99 euros.
Aldi es ampliamente conocido por sus increíbles ofertas, no solo en alimentos, sino también en productos de consumo básico. Cada semana, esta cadena alemana sorprende a sus clientes con un nuevo folleto lleno de promociones irresistibles, cuidadosamente adaptadas a cada temporada del año.
Últimamente no para de conquistar a sus clientes con colecciones de ropa de lo más tentadoras, no solo por su increíble calidad, sino por sus bajos precios. Entre sus últimos lanzamientos destacan la sudadera manta o sus famosas chaquetas que ni se ensucian ni se mojan.
Pero en esta ocasión, el supermercado alemán ha lanzado la prenda perfecta para el entretiempo. Se trata de un chaleco polar que lleva disponible en todos los supermercados Aldi desde el 5 de diciembre por tan sólo 5,99 euros.
Está disponible en su clásico diseño con cremallera de corte regular, con dos bolsillos laterales y sin mangas en tres colores diferentes: negro, azul y lila. Una prenda ideal tanto para mujer como para hombre, ya que hay tallas desde la M hasta la XL.
Es una prenda ideal para cualquier ocasión, ya que podrás usarla tanto para el día a día, como para hacer deporte o realizar actividades al aire libre de todo tipo. De hecho, también podrás combinarla con cualquier abrigo o cazadora en caso de que esta prenda no sea suficiente en los días más fríos.
Y lo mejor de todo es que es una prenda que podrás lavar sin problema en la lavadora a una temperatura máxima de 40 grados sin usar ningún tipo de blanqueador. Asimismo, para que dure más es imprescindible no plancharla ni meterla en la secadora. Por lo tanto, es aconsejable que, tras lavarla, la dejes secar en un tendedero interior.