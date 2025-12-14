Crece la sublevación de los médicos contra la doble cara de Mónica García: "Era la doctora Jekyll y se volvió míster Hyde"

En marzo de hace dos años, en Ceuta y en Melilla había huelga de médicos contra la gestión de la ministra del ramo, Carolina Darias (PSOE), con plenas competencias en Sanidad en las dos ciudades autónomas.

Tras los comicios y la entrada en el gobierno de Sumar, el anuncio de que Mónica García iba a tener la cartera del Ministerio de Sanidad hizo que los facultativos de las dos ciudades albergaran cierta esperanza.

Porque, tanto en Ceuta como en Melilla, es el ministerio -es decir, García- quien tiene las competencias plenas en materia sanitaria.

De hecho, suspendieron las movilizaciones. "Las paramos temporalmente. Mónica era doctora, era sindicalista, parecía que iba a haber buena sintonía... pero en estos años ha tenido cero contacto con nosotros y con su profesión sanitaria", subraya el presidente del Colegio de Médicos ceutí, Enrique Roviralta.

En la semana en la que los médicos de todas las comunidades autónomas españolas se han puesto en pie de guerra, con cuatro jornadas consecutivas de huelga, muchos, sobre todo en la Comunidad de Madrid, echan la vista atrás.

Se acuerdan del año 2012, cuando Mónica García, médica anestesióloga del Hospital 12 de Octubre, se puso detrás de la pancarta y comenzó a despuntar en las denominadas Mareas Blancas, en defensa de la sanidad pública y de las mejoras para los profesionales médicos.

Esta semana le han gritado: "Mónica, traidora, ¿dónde estás ahora?".

Lo que más suena de sus reivindicaciones es su rechazo a realizar guardias de 24 horas, pero hay más. Ángela Hernández Puente es secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMTYS).

Su entidad se agrupa, junto con varios sindicatos y entidades, hasta un número de 16, en la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF).

"Llevamos hablando del Estatuto Marco desde junio de 2024. Pero las propuestas que nos daban eran meramente estéticas". Subraya que han hecho llegar al Ministerio numerosa documentación con afán de dialogar. "Enviamos una iniciativa ese verano y no supimos nada más hasta enero de este año".

Ha sido, incide, "una decepción muy grande por las expectativas que teníamos". Sobre todo, porque desde Sanidad "filtraron ese enero su propuesta de estatuto, y al leerlo pues entendimos que no se había cumplido nada".

Hernández Puente advierte que "no somos ni abogados ni legisladores, pero sabemos cómo trabajan los médicos. Hemos mantenido muchísimas reuniones, y algo de nuestras propuestas han cogido una cosa mínima. Es curioso como luego Mónica García ha llegado a decir a la prensa que habían asumido todas nuestras propuestas, cuando no era así".

En junio y octubre iniciaron acciones de protesta en días puntuales, pero ha sido ahora, "dada la situación inamovible", cuando han llevado a cabo estos cuatro días ininterrumpidos de huelga. "Lo interesante de Mónica es que por primera vez en la historia nos ha unido a todos los médicos de España: todos compartimos los mismos criterios".

Una de las pancartas de la huelga de médicos en Málaga, este miércoles. SMM

El primero y más conocido es el de las jornadas y las guardias. "Tenemos la misma jornada desde 2003, que son diferentes a la de cualquier profesión y que implica unas guardias que son obligatorias hasta los 55 años en toda España y hasta los 50 en Cataluña".

Una guardia que se retribuye con menor cuantía que la de una hora ordinaria. Todo ello teniendo en cuenta que la guardia y la jornada laboral normal se encadenan.

"Entendemos que hay otras profesiones sanitarias que protestan por lo que pedimos nosotros, pero que protesten ellos también. Lo que pedimos no implica que ellos no puedan pedir lo mismo", explica.

Porque, y en eso coinciden todos en este reportaje, "no es de recibo que una hora de consulta sea igual o menos que una hora a las tres de la mañana un sábado, domingo o festivo". Además, "esa longitud de la jornada no es pertinente ni para pacientes ni para los profesionales".

Víctor Pedrera, secretario general de CEMS (la Confederación Española del Sindicatos Médicos) explica que esto ha pasado con todos los gobiernos, no viene de ahora. "La situación lleva deteriorada de hace 20 años".

No obstante, también señala la decepción. "Con Mónica García hemos mantenido reuniones en tres ocasiones. Hablando en corto, pues parece que va todo bien y nos da su compromiso, pero al final no hace nada".

Esto, unido a su pasado reivindicativo, "ha generado una situación en el que la profesión médica de toda España está más que cabreada. Porque los médicos estamos cargando con el funcionamiento de la sanidad en este país, y si esto no se resuelve, si no se nos permite la negociación, España se queda sin médicos".

Huelga de médicos en Barcelona (Cataluña) de este martes 9 de diciembre. E.P

Además, incide Víctor Pedrera que "es el Ministerio de Sanidad el que se debe de ocupar de atraer y no repeler a los profesionales para trabajar. No es posible que nos paguen a 23 euros brutos la hora cuando estamos operando a las tres de la mañana".

Pedrera resume que los médicos "tenemos unas condiciones laborales tercermundistas para que haya mano de obra disponible para un sistema sanitario obsoleto".

Como médica anestesióloga en el Hospital 12 de Octubre, Mónica García "iba a manifestaciones, pedía también un estatuto propio, estaba en contra de las guardias salvajes y la realidad es que, no sé si por influjo de su partido, pero sigue sigue intentando maquillar un estatuto antiguo que data del año 2003".

Con Mónica García "hemos tenido aristas desde que empezó como ministra. Los médicos siempre hemos pedido un estatuto propio", porque nosotros somos diferentes al resto de colectivos. De verdad que llegamos a pensar que, como activista sindical y médico, iba a ser diferente".

Este es, desgrana Ángela Hernández Puente, de AMTYS, el segundo punto que ha unido a todos los facultativos españoles: la propuesta de Mónica García es un único estatuto que aglutina a médicos, enfermeros, auxiliares técnicos y celadores. "Le hemos mandado escritos, le hemos perdido diálogo y no ha servido para nada".

"Nosotros no estamos en contra del grado de las categorías, pero no puede ser igual una categoría A1 con un Grado en Enfermería o a un Grado en Medicina más la especialidad, No puede ser igual una formación de 240 créditos comparable con una de 360 más los años de especialidad".

La responsabilidad

Destacando que "todos los profesionales médicos somos importantes", eso no exime de que "se tiene que respetar el grado de responsabilidad que un médico tiene con sus pacientes, porque el médico es el responsable último, y eso es lo que nos diferencia del resto de la categorías".

Por ese motivo, además, "queremos una mesa de negociación propia. Eso que requiere un cambio legislativo. En las comunidades autónomas podría hacerse porque ya tienen el 80% de las competencias transferidas". En esa mesa de negociación, advierte, "han llamado a los comités en otras regiones pero a la Comunidad de Madrid, no".

Huelga de médicos en A Coruña, el pasado jueves. Cedida

Así, en la línea de Víctor Pedrera, sostiene que "las nuevas generaciones de médicos no van a pasar ya por el chantaje de la vocación que hemos pasado nosotros para sostener la sanidad".

-¿Cree que la ministra está centrada en su cartera, o que dedica demasiado tiempo a la sanidad de otras comunidades autónomas?

-Aquí se pasan la pelota unos a otros y eluden sus responsabilidades. Usar la sanidad para hacer política es terrible. Entre entre unos y otros tienen la casa sin barrer.

A Mónica "la conocemos desde el año 2012 y a Ayuso la conocemos también. A los políticos hay que exigirles que actúen con vocación de servicio: la misma que tenemos nosotros".

Así, en el debate entre sanidad pública y privada, conciertos sanitarios o privatizaciones, "es cierto que hay dos modelos ideológicos y nosotros en nuestro ámbito también los tenemos: unos ejercen en la pública y otros, en la privada. Lo que nos interesa a todos es que las profesiones estén bien regladas para trabajar con dignidad y darle también dignidad a los pacientes".

Incoherencias

En todos los rankings anuales de sanidad pública, por comunidades autónomas, las de Ceuta y Melilla están siempre en el furgón de cola. La gestión de ambas corresponde al Instituto de Gestion Sanitaria (Ingesa), que pertenece al Ministerio de Sanidad.

Así, el presidente del colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, sostiene que "todo es una incoherencia porque lo que pide y exige Mónica García siendo ministra no lo aplica aquí".

¿Por ejemplo? "Critica a la sanidad privada y lo que tenemos en Ceuta es una privatización galopante". Con el tema de Salud Mental, "la planta de Psiquiatría lleva tres meses cerrada. No hay servicio".

La situación es tal "que le pedimos ayuda a Margarita Robles, la ministra de Defensa, para que esa especialidad la pudiera prestar temporalmente el Servicio de Sanidad Militar. A diferencia de Mónica García en estos años, Robles, muy amablemente, sí nos contestó: nos dijo que la ministra de Sanidad le había dicho que no hacía falta".

Los médicos ceutíes, esta semana de huelga contra el Estatuto. Cedida

Sigue enumerando Roviralta que en Ceuta, "los niños con autismo o TDAH tienen que irse a la privada a Algeciras, pagando el Ingesa; en el hospital tenemos cerrada desde hace un año la sala de Hemodinámica, que costó 1 millón de euros, por falta de hemodinamistas; tenemos cuatro radiólogos para toda la ciudad que trabajan 24 horas los siete días de la semana, y está privatizada la parte de los informes".

Así, "que te prescriban radioterapia implica desplazamientos también a Algeciras, y los enfermos tienen que someterse a dos controles de la Guardia Civil, a la ida, y a la vuelta. Radioterapia que, por cierto, se da en clínicas privadas. Esta es, a grandes rasgos, la situación en Ceuta".

En Ceuta y Melilla hace mucho tiempo que no hay tiempo de gracia para la ministra de Sanidad. Prácticamente se pasaron un año entero, entre 2023 y 2024, de huelga. Como todos sus compañeros peninsulares, esta semana han secundado las protestas por los mismos motivos, y muchos otros más.

Desde el Sindicato Médico de Ceuta (SMC) advierten que el modelo público sanitario "se ha convertido en un catálogo de servicios externalizados". Porque en lugar de reforzar los servicios fundamentales, "el Ingesa ha optado por externalizar progresivamente prestaciones esenciales".

Por ello, hay una larga lista "de servicios privatizados total o parcialmente": Radiodiagnóstico, Punción tiroidea, Radioterapia, Hemodiálisis, Logopedia, Psiquiatría infantil y de adultos, Servicio de traslados para evacuaciones (ambulancias y helicóptero), Neurofisiología clínica, Código ictus y Anatomía Patológica...

Y efectivamente, como apuntaba Roviralta, el SMC destaca que "el movimiento más reciente ha sido la externalización del servicio de Psiquiatría infanto-juvenil y de adultos por 380.000 euros, con posibilidad de prórroga. Un paso más en una estrategia que avanza sin freno y sin el menor reparo".

En Ceuta, "mientras los contratos privados se multiplican, continúan las derivaciones a la Península para servicios que la ciudad debería poder cubrir".

El SMC recuerda también que el Ministerio de Sanidad anunció hace tres años un paquete de medidas para cubrir los puestos sanitarios, considerados de difícil cobertura, cuyo plazo expira en febrero "y del que no se ha cumplido prácticamente nada".

El presidente del Colegio de Médicos asevera que "Mónica García parece que es la Doctora Jekyll, y cuando ha sido ministra se ha transformado en Mr Hyde." Y más en Ceuta, porque "tiene un discurso allí y otro aquí. En Madrid dice no a la privatización y aquí hace lo contrario".