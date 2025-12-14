El clamor al cielo de la familia de Concha, asesinada por su expareja en Málaga: abre un 'crowdfunding' para su entierro

"Hola, somos Candela y Chelo, hermana y madre de Concha Giles Martos, quien fue asesinada el pasado 26 de Noviembre por su ex novio, siendo víctima de violencia machista".

Tras estas desgarradoras palabras, se encuentra la familia de Barbie, la joven de 25 años asesinada a manos de su expareja en la localidad madrileña de Campillos (Málaga). Su hermana y madre han decidido abrir un crowdfunding para poder hacer frente a los gastos de la defensa legal y el entierro.

"Estamos recaudando fondos para poder pagar a los abogados y así defenderla y hacer la justicia que se merece. También recaudamos fondos para pagar el entierro y demás servicios fúnebres. Toda ayuda es buena, muchas gracias de corazón!", reza el mensaje publicado en la plataforma Gofundme.

Y la gente ha respondido. Apenas dos días después de abrir el micromecenazgo, la familia de Concha ha recaudado 16.000 euros, superando los 15.000 que establecieron de objetivo. 1.128 donativos han conseguido que Candela y Chelo puedan costear los gastos jurídicos y fúnebres.

Uno de los donativos que destaca por encima del resto es uno por valor de 500 euros, de forma anónima. Desde que se publicó, la avalancha de solidaridad no cesó. Y todo por realizar una obra de caridad: que la familia de Concha haga justicia ante su brutal asesinato.

Antes del 25-N

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Al día siguiente, mataron a Concha. Su expareja sentimental la estranguló y posteriormente confesó la autoría del crimen.

Como ya publicó este diario, el cadáver de la víctima fue localizado en la segunda planta del domicilio de su padre, donde convivían los tres, ubicado en la calle Silla (Campillos, Málaga) después de que el presunto asesino condujera casi 200 kilómetros hasta la localidad jienense de Martos, de donde era oriundo.

La pareja sentimental de Concha, quien confesó el crimen. E. E.

En el citado municipio de Jaén se entregó en el cuartel de la Guardia Civil y allí confesó que había matado a su novia en Campillos.

La víctima, tatuadora de 25 años y oriunda de Granada, residía actualmente en Campillos con su asesino y formaba parte de una familia "muy querida y respetada", según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL en el momento de los hechos.

El cuerpo de Barbie reflejaba a la perfección su pasión: el tatuaje. "Si no te gussta, poss no miress" (sic), muestra su biografía de un perfil en redes sociales. Además, deja evidencias de sus obras y maquillajes, dado que también se dedicaba a este oficio, con dos cuentas más. La joven también publicó multitud de imágenes con su expareja.

Según apunta el diario Sur, era habitual ver a la pareja por el barrio y tomando algo en los bares. La chica se mudó de pequeña a Granada, donde se crió y formó como maquilladora y tatuadora. Sus padres se divorciaron, pero ella continuó viviendo con la madre en Granada.

Confesión del crimen

El asesino, de 28 años, trabajaba en un cortijo de la zona. El día anterior avisó a sus compañeros de que no iría a trabajar.

Sobre las siete de la mañana de aquel martes, el padre de la víctima se marchó de la vivienda. El asesino acudió cuatro horas después. Varios vecinos le observaron en los alrededores del domicilio. A las 13:00, acudieron los servicios de emergencias.

La Subdelegación del Gobierno de Málaga confirmó que ambos se encontraban en el sistema VioGén, ella como víctima y él como agresor de distintas parejas.

María Victoria

Cuatro días antes del terrible crimen de Concha en Campillos, en Rincón de la Victoria, otro municipio malagueño, era asesinada María Victoria (60 años) a manos de su expareja.

Una mujer muy buena, humilde, trabajadora y querida en Rincón de la Victoria. Así describe Francisco Salado, alcalde de la localidad, a María Victoria, la mujer de 60 años que fue asesinada el pasado 23 de noviembre, supuestamente, por su exmarido en la localidad malagueña.

La vida de María Victoria no fue fácil, según Salado. "Su hermano murió con 22 años en un accidente de tráfico, su padre murió hace poco y ella ha muerto a manos de su exmarido", se lamentó el regidor el domingo de aquella semana en la plaza Al-Andalus durante la concentración en memoria de la fallecida.

La pareja estaba en proceso de separación, pero su relación no era mala. No estaba registrada en el Sistema Viogén y no había presentado denuncias previas hacia su expareja.

La voz de alarma la dieron vecinos de la zona. Llamaron a Emergencias alertando de que una pareja estaba discutiendo en una casa y se escuchaban ruidos y golpes.

El 112 llamó a la Guardia Civil. Cuando los agentes han entrado a la vivienda, han encontrado el cuerpo de la mujer con signos de violencia y han detenido a la expareja. La principal línea de investigación es violencia machista y no constan denuncias previas.