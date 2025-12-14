Amanda se despierta a las 5 de la madrugada porque trabaja en Madrid y vive en Valencia: "Tardo dos horas en llegar"

El precio de la vivienda en varias ciudades españolas ha alcanzado niveles difíciles de asumir para gran parte de la población. La situación es especialmente evidente en grandes núcleos como Madrid y Barcelona, donde el coste del alquiler puede superar con facilidad la mitad del salario mensual.

Ante este escenario, muchos optan por descartar la vida en el centro urbano y trasladarse a la periferia o incluso a otras provincias, asumiendo largos desplazamientos diarios o semanales para poder mantener su lugar de trabajo. Este es el caso de Amanda Cheng, una joven influencer que recientemente ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@amandachengg) sobre cómo es un día en su vida viviendo en Valencia y trabajando en Madrid.

Cada vez que se tiene que trasladar a la capital, la joven se despierta a las 5 y media de la mañana para llegar a tiempo a la estación de tren. "Cogí el primer tren de la mañana así que me pasé casi todo el trayecto durmiendo", explica Cheng.

En estas dos horas no solo le da tiempo a dormir, también aprovecha el camino para terminar de prepararse maquillándose. Afortunadamente, tras las dos horas que dura el trayecto, tan solo debe andar 20 minutos desde la estación de Chamartín para llegar a la oficina. Y tras finalizar la jornada laboral, la joven cuenta con la ayuda de su hermano para pasar la noche en su piso de la capital.

Esta agotadora rutina, a diferencia de la de otros trabajadores, solo la tiene que realizar algunos días a la semana; por tanto, no debe desplazarse cada día a Madrid para trabajar. Asimismo, en los comentarios explica que se gasta aproximadamente unos 40-50 euros semanales en trenes.

Dada la extraña situación, sus vídeos cuentan con cientos de comentarios, algunos contando experiencias similares: "Yo a veces pienso cómo hice para acabar la carrera en Barcelona trabajando en Londres. Clases lunes, martes y jueves, vuelo y trabajar jueves hasta lunes mañana. Nunca llegué tarde a las clases ni perdí un vuelo".