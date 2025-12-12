El vídeo de tres encapuchados robando la caja registradora de una gasolinera del cruce de El Raal (Murcia)

Uno de los encapuchados, este miércoles, sujetando la caja registradora de la gasolinera del cruce de El Raal (Murcia).

La cajera está haciendo el recuento del dinero recaudado. Es miércoles, apenas faltan ocho minutos para las diez de la noche, cuando la tranquilidad se acaba porque en esta gasolinera de El Raal irrumpen tres hombres encapuchados, cargados de malas intenciones.

Así arranca este robo con fuerza que investiga la Guardia Civil y que fue inmortalizado por las cámaras de seguridad de esta estación de servicio, equipada con tienda, y que abre todo el año en el conocido como cruce de El Raal (Murcia).

Uno de los tres encapuchados, con violencia, sujeta la caja registradora para que la empleada no pueda cerrarla, y un compinche se mete directamente en el mostrador. La mujer no opone resistencia porque es consciente de que puede ser peor. El tercer asaltante se queda vigilando, mirando hacia el pasillo de la tienda, para que la otra trabajadora no pueda salir a pedir auxilio.

De hecho, le hace un gesto para que no intente hacer nada mientras que los dos asaltantes cogen varios fajos de billetes de la caja registradora. EL ESPAÑOL ha accedido a estas grabaciones que ya están analizando los investigadores para tratar de dar caza a los tres sospechosos. "Iban encapuchados", subraya una empleada.





Un encapuchado sujetando la caja registradora durante el robo a una gasolinera de El Raal (Murcia).

Dos de los ladrones visten el mismo modelo de chándal, de color gris, de la marca Nike. Ellos se dirigen a la zona de la caja de la tienda de esta gasolinera, perteneciente a la conocida cadena Para y Sigue, con estaciones en las pedanías murcianas de El Raal, Llano de Brujas y Monteagudo, así como en la localidad de Beniel.

"No sabemos lo que se llevaron", apunta esta empleada. "Estamos todas bien". Eso es lo más importante porque lo llamativo de este asalto es que ningun asaltante esgrimió ningún arma blanca o de fuego. Tan solo emplearon la fuerza física para llevarse toda la recaudación de este miércoles.

El tercer ladrón viste un chándal de color negro y es el que parece desempeñar el rol de líder, ya que una vez que logra detener a la empleada que iba a ayudar a su compañera cajera, le ordena a uno de los asaltantes que se vaya por la tienda, para inspeccionar lo que hay para que el botín sea mayor.

En otro vídeo al que también ha accedido este diario se aprecia que el robo sigue con la extracción por la fuerza de lo que parece ser otra caja de recaudación de la tienda. De hecho, el encapuchado vestido de negro acude a ayudar a su cómplice mientras que el otro se queda en la puerta, vigilando que no llegue ninguna patrulla de la Guardia Civil, de la Policía Local o un cliente que pueda alertar de que se está produciendo un robo.

Los tres asaltantes también se llevaron una caja de la gasolinera Paga y Sigue en El Raal.

Pegado a la puerta de la tienda de la gasolinera Para y Sigue han dejado un turismo de alta gama, para emprender la huida por el cruce de El Raal, plagado de caminos de huerta, vías de servicio, y con la posibilidad de desplazarse a varias pedanías, incluso a Murcia capital o a la localidad de Santomera.

Una de las dos empleadas se acerca a la puerta porque los tres encapuchados tienen dificultades para cargar la caja que han arrancado y saca su móvil para intentar grabar la matrícula del coche, de color rojo o granate. Esta mujer tiene la valentía de tomar imágenes en cuanto pegan un acelerón para darse a la fuga.

La Guardia Civil también analizará ese material gráfico, para ver si registró la matrícula del vehículo. El robo arranca a las 21.52 horas y a las 21.54 horas, en apenas dos minutos, ya han perpetrado el golpe estos tres encapuchados. Este asalto ha generado cierta alarma en el sector de las estaciones de servicio y las tiendas 24 horas, ya que a principios de este mes se produjo otro robo con violencia en un supermercado de Beniel en el que siguieron un modus operandi similar.