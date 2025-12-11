Bayron afirma que el tercer implicado en el doble crimen de Mazarrón es Asprilla e inculpa al okupa Carlo: "Se ponía loco"

Bayron Alexis, durante su declaración en los juzgados de Totana como investigado por el doble crimen de los ecuatorianos.

La chaqueta de Los Ángeles Lakers con unas bermudas a juego y unas zapatillas Air Jordan, sin duda, no eran el atuendo más adecuado para comparecer ante una juez. Pero con ese modelito, Bayron Alexis hacía bueno su alias -'Nike'- y se enfrentaba a su interrogatorio por su presunta implicación en el doble apuñalamiento de dos padres de familia: José Patricio (Ecuador, 1981) y Edwin Guillermo (Ecuador, 1992).

- Magistrada: ¿Usted sabe por qué le han detenido?

- Bayron Alexis: Sí señora, me lo han dicho. Yo no tengo nada que ver con esas cosas.

- ¿Conoce a una persona que se llama Carlos Andrés?

- Bayron Alexis: Trabajaba con él.

De esta forma arrancaba un interrogatorio clave para mantener abierta la investigación de la Guardia Civil, debido a que el colombiano Bayron Alexis, alias 'Nike', de 27 años, se desvincula de su participación en el doble apuñalamiento, al asegurar que hay un tercer implicado en este macabro caso: un ciudadano de Colombia, apodado 'Asprilla', de raza negra, complexión delgada y amigo del primer detenido, el mencionado Carlos Andrés, otro colombiano conocido como ‘Carlo’ o 'Charli'.

Así lo revela la declaración que 'Nike' prestó en los juzgados de Totana y a la que EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva.

Otra pieza más del puzle que arranca la madrugada del 16 de abril, con la desaparición de José Patricio y Edwin Guillermo. Tras 140 días de angustiosa búsqueda, el caso da un giro radical el 29 de agosto, convirtiéndose en un doble crimen, al localizar los cadáveres de los desaparecidos. Los cuerpos de estos padres de familia se descomponían en un zulo, habilitado en una casa okupa de la Urbanización Camposol. Allí residía el famoso Carlos Andrés -‘Carlo’ o 'Charli' para sus panas colombianos-.

Nike declaró en los juzgados de Totana por su implicación en el doble homicidio de Edwin Guillermo y José Patricio en Mazarrón.

- ¿Desde cuando conoce a Carlos Andrés?

- Bayron Alexis: El tiempo exacto no lo recuerdo. Le pregunté por trabajo a 'Carlo'. A él lo conocí ‘recién’, hace unos siete meses o así. Solo le conocía por trabajo. Nunca pensé que sería una persona así: tan mala.

A lo largo de su declaración, 'Nike' carga contra 'Carlo', haciendo hincapié en su perfil violento, al relatar que intentó acabar con su prima, Wendy, con la que mantenía una relación sentimental: "Él iba a matar a mi prima Wendy. Lo metieron preso porque casi mata a mi prima". Tales acusaciones son ciertas porque este okupa colombiano, conocido en la Urbanización Camposol por ofrecer sus servicios para chapuzas y reformas, cuenta con antecedentes por violencia de género.

Esta truculenta historia se desarrolla en Camposol: la urbanización donde está la casa okupada por Carlos Andrés, en el número 435 de la calle Salvias, a solo unos metros de la vivienda que compartían José Patricio, de 43 años, y Edwin Guillermo, de 32 años: un par de inmigrantes ecuatorianos, empleados en una empresa de construcción de piscinas, para sacar adelante a sus hijos.

De forma que la magistrada muestra mucho interés en su interrogatorio por conocer la relación que Bayron Alexis mantenía con 'Carlo' y si ambos convivían en la famosa casa okupa donde la Policía Judicial halló el zulo de los horrores.

- ¿En algún momento vivieron juntos?

- No, solamente trabajaba algún día con 'Carlo'. Pero siempre vivía en mi casa. Nunca he vivido en Camposol. Solo me quedaba allí un par de días por trabajo y luego me volvía para mi casa. Él siempre me recogía en Alcantarilla y en dos o tres ocasiones me recogió en Totana.

- ¿Cuando se quedaba a dormir en Camposol se quedaba en la casa de Carlos Andrés?

- Sí señora.

La casa okupa de la calle Salvias en la Urbanización Camposol donde se localizaron los cadáveres en un zulo.

- ¿Cuántas habitaciones tenía la casa? ¿Lo recuerda?

- Tenía dos. Yo me quedaba en el 'mueble' [sillón en colombiano]. Carlos Andrés dormía en una habitación y un amigo suyo ocupaba la otra habitación.

- ¿Quién era ese otro amigo?

- Era un amigo suyo que se lo trajo de Colombia y que le decían ‘Asprilla’. Vivían juntos. El día que fueron los hechos [el doble asesinato], él vivía con él. Pero yo estaba en mi casa.

- ¿Cómo sabe que 'Asprilla' estaba allí aquel 16 de abril?

- Porque yo no tenía dónde dormir. Estaba incómodo en el 'mueble' [sillón]. Carlos Andrés no tenía más faena para mí. Ese día solo estaba trabajando con 'Asprilla'.

- El día que pasaron los hechos, ¿dónde estaba usted?

- En mi casa. Estaba en Alcantarilla.

En ese domicilio, próximo a la fábrica de la Hero, se produjo el arresto de Bayron durante un operativo de la Guardia Civil. A este ciudadano colombiano se le echó el lazo siguiendo la pista de la venta del Citröen C3, propiedad del desaparecido José Patricio, de la que supuestamente se encargó su amigo Carlos Andrés, haciéndose pasar por un familiar. La Policía Judicial localizó el coche y a los compradores, los cuales les hablaban de tres personas, pero no se conocía el nombre de esa misteriosa tercera persona hasta que ‘Nike’ declaró en el juzgado: ‘Asprilla’.

El vehículo de José Patricio captado por las cámaras de seguridad de una gasolinera tras su desaparición. Cedida

- Usted sabe quiénes son José Patricio y Edwin Guillermo. ¿Los conoce?

- No les conozco. Solo sé por las noticias.

La magistrada recibe con cautela las explicaciones de este ciudadano de Colombia que suma cuatro años viviendo en España, buscándose las habichuelas limpiando coches y en la construcción. Todo ello, debido a que Bayron Alexis es ‘Nike’ para la Policía Nacional y arrastra antecedentes, como una tentativa de homicidio doloso o un robo con violencia.

- Magistrada: Cuando Carlos Andrés declaró aquí, dijo que la habitación que utilizaba usted, para dormir, cuando se quedaba en Camposol, era la que tenía un agujero en el suelo que daba a un sótano donde se encontraron los cuerpos. ¿Por qué dijo que usted utilizaba esa habitación?

- Bayron Alexis: Ya. No sé, yo me quedaba en el 'mueble' [sillón en colombiano]. Cuando mi prima Wendy fue para allá, ella vio que en esa habitación se quedaba el otro chico ['Asprilla'] y yo dormía en el mueble.

- ¿Usted no durmió nunca en esa habitación?

- No. Pueden ver si hay huellas mías.

- ¿Tenía conocimiento de que había un sótano en la casa de Carlos Andrés en Camposol?

- No. Él me dijo que quería que plantásemos marihuana. Me dijo eso, no más.

- ¿Usted obligó a Carlos Andrés a que enterrase los cuerpos de Edwin Guillermo y José Patricio en el sótano de la casa de Camposol?

- Yo a esas personas ni las conocía.

- Yo le preguntó porque eso es lo que declaró Carlos Andrés...

- Padre santo. Yo nunca he tenido problemas con nadie. Yo no le amenacé. Padre santo.

Daniel, posando con una pancarta con la imagen de los desaparecidos José Patricio y Edwin Guillermo.win Guillermo Cedida

En la declaración quedan claros los roles de cada uno. ‘Carlo’, el okupa de Camposol, ejercía de capataz en las reformas que ofertaba por Mazarrón con esta cuadrilla de colombianos: 'Nike' y 'Asprilla'.

La magistrada hace constar en el auto en el que envía a prisión a Bayron Alexis que cree que existe un tercer implicado en este doble crimen, el misterioso 'Asprilla', bien como coautor o encubridor en la ejecución de José Patricio y Edwin Guillermo, cuyas autopsias revelan que recibieron una ensalada de puñaladas, estableciendo la fecha de su muerte a las seis de la madrugada del 17 de abril. Tan solo horas después de desaparecer.

“Politraumatismo grave. Lesiones contusas. Lesiones inciso contusas compatibles con mecanismos de agresión con arma blanca”, tal y como expone el informe forense.

- ¿Sabe si Carlos Andrés se dedicaba al menudeo?

- Bayron Alexis: No sé. Él me había dicho que antes hacía sus cosas. Por eso le digo lo de la marihuana en el sótano [de la casa okupa de Camposol].

- ¿Usted tiene un machete?

- No

- ¿Usted sabe si Carlos Andrés tenía un machete?

- Sí

- ¿Por qué lo sabe?

- Porque una vez, Carlos Andrés amenazó a ‘Asprilla’. Yo le pregunté el motivo y no me lo contó.

- ¿Usted sabe si Carlos Andrés amenazó a ‘Asprilla’ antes o después de la desaparición de Edwin Guillermo y José Patricio?

- Pasados unos días. ‘Asprilla’ me decía que tenía miedo, que se quería ir. ‘Carlo’ buscó un día a ‘Asprilla’ para trabajar y el chico se había ido. Yo lo noté raro. Le pregunté por qué se fue ‘Asprilla’ y pensé que fue porque Carlos Andrés había amenazado con un machete a ‘Asprilla’. Carlos Andrés era malo en Colombia. ‘Asprilla’ le tenía miedo porque lo podía matar.

Carlos Andrés, alias 'Carlo' o 'Charli', en fotos del atestado que elaboró la Guardia Civil tras su arresto.

- ¿Usted sabía que Carlos Andrés quería vender un coche?

- Sí. Primero me lo ofreció a mí. Ahí yo le dije quién se lo podía comprar porque yo no tengo licencia ni dinero. Era un Citröen. Yo hablo con toda la verdad. No recuerdo el día en que me lo ofreció. Mi error fue decirle quién se lo podía comprar: un muchacho que se llama Andrés y que vive en Aljucer. Yo le estoy hablando con toda la verdad.

'Carlo' hizo su negocio con los amigos de Andrés. Yo no sabía de dónde venía ese vehículo. Andrés le preguntó a 'Carlo' cómo hacía la transacción y él decía que estaban muertos, que no pasaba nada, que el vehículo se lo habían dado en forma de pago. Eso decía él.

- ¿Usted acompañó a Carlos Andrés para enseñar el vehículo a esas personas?

- No. Tiene que ser 'Asprilla' porque él convivía con Asprilla.

- ¿Usted sospechó sobre la procedencia del coche?

- No. Solo cuando leí las noticias.

Este veinteañero, padre de familia, inculpa en su declaración al okupa 'Carlo', como supuesto autor del doble apuñalamiento, ya que recalca varias veces la personalidad agresiva que tiene. Prueba de ello es esta afirmación: "Él me decía que cuando tomaba cerveza se ponía loco".

También trata de defender su inocencia con frases lapidarias: "Yo me dedico a lavar autos y a la construcción". "Yo soy de poco 'tomar' [emborracharse]". "Yo estoy con mi familia y en mi casa". “Yo siempre estaba enfocado en mi trabajo”. Pero lo cierto es que la juez sabía que existía un aluvión de pruebas periféricas que le inculpaban con el doble crimen.

Tales como el flujo de llamadas con el primer detenido: 'Carlo' llamó a 'Nike' el 17 de abril, fecha de la muerte de los ecuatorianos desaparecidos. Además, los compradores del coche le sitúan como intermediario en la venta del Citröen C3 y tres testigos le identifican como uno de los inquilinos de la casa okupa donde yacían los restos mortales de estos pobres ecuatorianos. Incluso hay constancia documental de que una familiar de Bayron recibió en su cuenta bancaria 1.500 euros por la venta del coche.

Bayron Alexis, en la reseña que hizo la Guardia Civil tras su detención.

Bayron ofreció una excusa peregrina para rebatir la prueba documental del ingreso de 1.500 euros que recibió su tía por la venta del Citröen C3, una mujer a la que unas veces situaba como cuidadora de una anciana en Murcia y otras en Valencia, a pesar de que la señalaba como testigo que podría corroborar que la noche del doble crimen estaba con ella en su casa en Alcantarilla

"Carlos Andrés me dijo que le prestara una cuenta para que le depositaran un dinero y me iba a regalar 50 euros. Esa cuenta era de mi tía, pero ninguno sabíamos para qué era. Si lo supiéramos, no lo haría. Ninguno de los dos sabíamos para qué era. Mi tía le devolvió el dinero a él". Esta explicación tampoco coló y acabó entre rejas.

Las familias de José Patricio y Edwin Guillermo han recibido recientemente sus restos mortales, para incinerarlos y repatriarlos a Ecuador. De modo que ahora piensan centrar sus esfuerzos en las acusaciones particulares que ejercerán a través de los letrados Eloy Ferrández y Verónica Ene, para reclamar condenas contundentes en el juicio. Pero antes debe cerrarse la investigación con la localización del tercer sospechoso: el famoso 'Asprilla'. Así lo expone la magistrada en su auto de prisión:

“Del relato contenido en el atestado de la Guardia Civil de Totana, resulta que entre el día 16 de abril y el 17 de abril de 2025, en horas aún no determinadas, en la vivienda de la calle Salvias número 58 de la Urbanización Camposol en Mazarrón, Bayron Alexis S. A. y Carlos Andrés A. M., posiblemente, junto al menos otra persona más, con ánimo de matar a los ciudadanos ecuatorianos José Patricio Chango Heredia y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, les propinaron golpes con un arma blanca hasta acabar con la vida de los mismos”.

El pana 'Nike' ofreció una pista sobre el paradero de 'Asprilla': “Se fue a vivir a Los Alcázares antes de julio”.