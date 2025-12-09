José Luis viaja todos los días 200 kilómetros para ir a su trabajo en Madrid: "En Ciudad Real pagas 550 € por el alquiler"

El precio de la vivienda en algunas ciudades de España está llegando a un punto insostenible para la mayoría de españoles. Hasta tal punto que muchos prefieren evitar vivir en lugares como Madrid y Barcelona para evitar dejarse más de la mitad del sueldo en un alquiler.

Como alternativa, eligen vivir en la periferia de estas ciudades o incluso alejarse aún más y vivir en provincias cercanas a su lugar de trabajo y desplazarse a diario. Este es el caso de José Luis, un trabajador de 40 años que compartió su experiencia en el programa de Antena 3, Espejo Público, hace unas semanas.

José Luis vive en Ciudad Real junto a su hija y su pareja y cada día se desplaza para ir a trabajar a Madrid, concretamente 200 kilómetros a través de un tren de media distancia. Asimismo, asegura que merece la pena.

"Me levanto todos los días a las 6 menos 5 minutos de la mañana. En el primer tren de la mañana, prácticamente todo el mundo va dormido. Cuando me preguntan cuántas horas duermo al día, digo 6 o 7 más una hora del tren. Tengo a mi novia y a mi hija en Ciudad Real y vivir allí en mi día a día me permite cosas que en Madrid no podría hacer o que tardaría mucho más tiempo en realizar", contó en el programa de Susana Griso.

Al trabajador de 40 años le cuesta 10 euros al día ir y venir del trabajo, y aun así asegura que le compensa. Por alquilar una casa de unos 75 metros cuadrados en Ciudad Real le piden "unos 550 euros al mes", y es que, según explica el programa de televisión, el precio por metro cuadrado de media en esa ciudad es un tercio del precio medio que se paga en un barrio como el de Arganzuela, en Madrid.

Con estos datos, es comprensible que muchas personas decidan vivir fuera de la capital, y más teniendo en cuenta que José Luis tarda una hora y 5 minutos en llegar al trabajo, prácticamente lo mismo que mucha gente que vive a las afueras de Madrid.