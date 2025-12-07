La estafa de las nuevas luces de emergencia V16 que te obliga a llevar la DGT desde 2026: los afectados pueden ser multados

Ha surgido una nueva polémica semanas antes de la entrada en vigor de las nuevas balizas de emergencia V16. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido acusada por FACUA (Consumidores en Acción), de haber permitido un "fraude masivo", en lo que respecta a la venta de estos nuevos dispositivos, que en un principio se presentan como homologados, pero no serán útiles a partir de enero de 2026.

Esto se debe a que no disponen del sistema de conectividad exigido por la normativa. Según la organización denunciante, en los últimos meses se han vendido miles de balizas con el sello "homologada por la DGT". Sin embargo, según indica FACUA, estos dispositivos no están conectados a la plataforma de la DGT mediante una tarjeta SIM, siendo este un requisito necesario para considerarlos válidos.

La organización asegura que los consumidores que han adquirido estos dispositivos han sido víctimas de un engaño comercial y anima a todos los afectados a reclamar la devolución del dinero. Asimismo, FACUA recuerda que la legislación obliga a los fabricantes y vendedores a informar sobre las características esenciales de los dispositivos y de esta manera evitar errores en la compra.

Según el secretario de FACUA, Rubén Sánchez, Tráfico ha permitido que el mercado se llenase de productos que no cumplirán la normativa en un momento de alta demanda. Y además, acusa al Gobierno de ignorar la problemática mientras muchas empresas se deshacen del stock antiguo antes de que pierda toda utilidad.

A pesar de estas acusaciones, la DGT ha salido a defenderse alegando que ellos no eran partidarios de comercializar balizas sin conectividad. Fuentes del organismo señalan que una sentencia del Tribunal Supremo, emitida en 2021, obligó a permitir la venta de dispositivos no conectados hasta comienzos de 2026.

Asimismo, Tráfico continúa su defensa asegurando que ha facilitado información a través de su página web y que publica regularmente listados con los modelos que sí cumplen la norma, aunque admite que en el mercado hay más de 200 referencias y que no todas son válidas. Sin embargo, FACUA ve esta explicación insuficiente y considera que era obligación de la DGT informar directamente a los conductores sobre los dispositivos válidos.

FACUA recuerda a los afectados que pueden presentar denuncias ante las autoridades de consumo estatales o autonómicas y que también pueden exigir responsabilidades a los fabricantes o vendedores que no hayan actuado con transparencia.