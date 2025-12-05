Detienen en Portugal a Natalio Grueso, condenado a 8 años por el caso Niemeyer, tras más de dos años fugado de la Justicia

Imagen de archivo de Natalio Grueso durante su declaración en la Sección Tercera de la Audiencia. Europa Press

El exdirector general de la Fundación Niemeyer Natalio Grueso, que fue condenado a ocho años de cárcel por malversación al frente del Centro Niemeyer de Avilés (Asturias), ha sido detenido en Évora, en el sur de Portugal, tras permanecer más de dos años fugado de la Justicia, ha confirmado su abogado, Francisco Miranda.

Grueso fue arrestado el jueves, en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega, y este viernes ha sido puesto a disposición de un tribunal, donde ha dado su conformidad a su entrega a las autoridades españolas.

El gestor cultural fue condenado a ocho años de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societarios relacionados con su gestión del Centro Niemeyer.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la detención se comunicó esta mañana a la sección tercera de la Audiencia Provincial a través del sistema Sirene (Supplementary Information Request at the National Entries), que permite la cooperación policial entre países europeos.

El exdirector será entregado a las autoridades españolas para ingresar en prisión y comenzar a cumplir su condena, según ha confirmado esta fuente.

En 2024 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dictó una orden europea de detención para Grueso, al considerar la posibilidad de que hubiese abandonado el territorio nacional, motivo por el que se dictó una requisitoria internacional.

Uso de fondos en beneficio propio

La sentencia por la que fue condenado ratificó como hechos probados que Grueso generó gastos ajenos a los fines de la institución cultural durante todo el tiempo que duró su relación laboral, "disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer".

Al margen de la condena a Grueso, el Supremo ratificó la pena de dos años de prisión impuesta al exsecretario de dicha Fundación, José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena impuesta al tercer imputado en la causa, José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, por malversación falsedad y estafa.

De acuerdo al fallo judicial, Natalio Grueso, con el apoyo de Vigil, a quien unía una relación de amistad, también ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación o por conceptos ficticios.

La Fiscalía de Asturias se opuso a la concesión del indulto solicitado por Grueso al no apreciar "razones de justicia, equidad o utilidad pública que lo pudieran justificar".

Tras el juicio celebrado a lo largo de seis meses en el año 2019, la Audiencia Provincial absolvió a la exmujer de Grueso, Judith Pereiro, y al exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación, respectivamente.

Trayectoria como gestor cultural

Grueso (Oviedo, 1970) se licenció en Derecho pero centró su carrera profesional en la gestión cultural y las relaciones internacionales, que le llevaron a pilotar diversos proyectos e instituciones.

Así, fue director de Proyectos de Cooperación Interregional Externa (DG XVI) en el marco de los programas Ecos y Overture de la Comisión Europea, y con posterioridad, jefe de Relaciones Internacionales de la Fundación Príncipe de Asturias y comisario general de los actos conmemorativos del XXV aniversario de estos galardones, celebrados en 2006.

Fue en ese año cuando fue nombrado director del Centro Niemeyer, puesto en el que se mantuvo hasta 2011. Ya en marzo de 2012 fue nombrado director de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Madrid, cargo que abandonó el 1 de junio de 2014 y del que dependía la programación de los espacios escénicos de la capital (desde el Teatro Español al Teatro Circo Price).

El que también fuera consultor de Naciones Unidas y Eurostat, argumentó entonces su salida del Ayuntamiento en que quería centrarse en otros proyectos y comenzar una nueva etapa profesional.