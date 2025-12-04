Martín, Víctor y los afectados por la cesión de Sánchez a Junts que pospone el Verifactu de Hacienda: "Invertí un millón"

A finales de octubre, la Agencia Tributaria comenzó a enviar notificaciones a las empresas para recordarles que a partir del 1 de enero, tenían que generar un registro de sus facturaciones a través de Verifactu.

En realidad no hacía ni falta, porque el sector lleva trabajando un año o más, preparándose para la entrada en vigor de la medida, enfocada a mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

Por poner un ejemplo, el 18 y 19 de noviembre, en el IFEMA, se celebró Accountex, la feria para despachos profesionales y asesorías, donde se presentan las novedades, innovaciones y lo último en contabilidad y gestión empresarial.

"Allí en esos dos días no se hablaba de otra cosa que de Verifactu", explica Víctor Pérez Martín, CEO de Addis, empresa consultora y de desarrollo de sistemas informáticos para empresas.

Su compañía, como todas las del sector en España, ha invertido "tiempo, dinero y esfuerzo" para cumplir "a contrarreloj" interpretando un reglamento "que para poder trasladarlo a la parte técnica, ha habido que trabajar mucho y matizar muchas cuestiones".

Todo ello porque estaba previsto que Verifactu fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

Sin embargo, ahora esos plazos se alargan un año, por lo que a las empresas que facturen menos de 6 millones se les exigirá a partir del 1 de enero de 2027, y para los autónomos, el 1 de julio de 2027.

La noticia de que se pospone un año "ha sido tomada unilateralmente y sin previo aviso. Es una falta de consideración".

Víctor Pérez, (centro), junto con su equipo de Addys, hace un mes en Accountex, la feria del sector contable para empresas, en el IFEMA. E.E.

El retraso de su puesta en marcha hasta 2027 se aprobó el martes en el Consejo de Ministros, dentro de un Real Decreto con numerosas medidas, que ha entrado hoy en vigor tras su publicación, ayer, en el BOE.

Además está el trasfondo político de que esas medidas sirven "para contentar a Junts, porque es lo que quiere la patronal catalana. Pero es que nos encontramos en una situación de bloqueo institucional, el PSOE tiene un diputado menos, y en 30 días ese decreto ley debe aprobarse en el Congreso".

Así, "si Junts se abstiene, para que salga adelante deben votar a favor PP o Vox. Así que si no vota Junts a favor, igual no se aprueba y volvemos a la casilla de salida", precisa Víctor Pérez, quien no duda en calificar la decisión como "de Mortadelo y Filemón. Y seriamente, esto genera una enorme inseguridad jurídica".

De madrugada

La víspera del Consejo de Ministros, el 1 de diciembre, "y de madrugada", incide Víctor Pérez, la AEAT envió a las empresas otra notificación informando del retraso en su puesta en marcha hasta 2027. Sin más explicaciones.

"Es que han surgido incluso empresas al albur de Verifactu. Específicas. A rasgos generales, en el sector hemos priorizado en estos meses nuestras inversiones en torno al 70-80% en Verifactu. Y ahora llega esto, sin avisar...".

Se agradece que hoy algunos os hayáis acordado de mí con todo el tema de Verifactu. Salía de una sesión de formación de casi 2 horas y cuando lo he visto no me lo podía creer.

Como he dicho en todas las sesiones, Verifactu ha sido una “excusa” para (re)aprender a facturar. Hemos — juanmiqueo (@juan_miqueo) December 2, 2025

Haciendo números, el CEO de Addis calcula que en su ámbito "se han invertido millones de euros en eventos de difusión y marketing", explica Pérez. Desde asistencia a cursos formativos, charlas, conferencias, jornadas y viajes. Así, en el ámbito de las gestorías, "se sienten estafados".

Fernando tiene una pyme con unos 50 empleados. "Ya estábamos preparados y habíamos negociado con nuestro programa informático. Lo que ha pasado es un despropósito", resume.

Martín Pérez, otro afectado, es el CEO de una gestoría, Martín y Asociados. Resume, como todos, que lleva más de un año "trabajando en la implantación de lo que supone un cambio de paradigma en el sector empresarial, incluidas las más pequeñas empresas y negocios".

Tiene unos 450 clientes, aproximadamente, en su mayoría pymes. "De ellos, el 90% se ven afectados ahora de manera directa". Así, hay empresas grandes que han aprovechado para adquirir un software nuevo, "más completo, que incluye esto de Verifactu". ¿La inversión? "Unos 7.000 euros".

Frustración

Otros, los que pertenecen al segmento de las entidades mercantiles, bien sociedades anónimas, limitadas o que tributan por el impuesto de sociedades, más pequeños, y que estaban obligados también a partir del 1 de enero, "han hecho una adaptación de su software y pagan una cuota mensual de entre 100 y 150 euros".

Martín Pérez, durante una jornada sobre Verifactu, celebrada en las instalaciones de Navantia, hace unas semanas. Cedida

Subraya el gestor que al conocer la noticia "fue un día de frustración. Hoy todo se torna en seguir con el mismo empeño, porque la transformación y la digitalización de las empresas es necesaria, con independencia de los plazos y Verifactu".

No obstante, ante lo ocurrido, prefiere interpretarlo con cierto optimismo. "El trabajo realizado hasta ahora ya está hecho, y eso lo llevan de ventaja todos nuestros clientes. Lo que ha pasado es como cuando tenías un examen para un día concreto y de repente te lo cambian de fecha".

Por su parte, Víctor Pérez, el CEO de Addys, explica que algunos clientes se han sumado a Verifactu "con cargo al kit digital, con lo que han perdido la posibilidad de invertir en otras cosas", y que "por esto, no van a aprovechar bien la subvención".

Su empresa tenía ya unas 13.000 asesorías incluidas en su portal listas para operar, dentro de una cartera de clientes que llega a las 30.000 en toda España.

"Todo ello ha supuesto un ingente trabajo en certificados de seguridad, inversiones, contratación de personas en exclusiva para hacerlo, formación... Y la parte de los certificados de seguridad no se recupera, porque ya has pagado cuotas y no se puede romper el contrato".

Eso sí, "nuestros clientes, que son asesorías, no van a pagar. Comenzarán a pagar cuando empiece a funcionar Verifactu".

La inversión realizada por Addis no es menor. "Echando cuentas, esto nos ha costado casi un millón de euros. Si tenemos en cuenta que nuestra facturación anual es de 10 millones, pues...".

En la otra parte se encuentran las empresas que aún no habían dado ni un paso "porque no se fiaban. A nivel general, un porcentaje cercano al 50% que decía 'ya veremos'. Al final el tiempo les ha dado la razón. En resumen, la decisión genera una enorme incertidumbre".