Suiza necesita 85.000 trabajadores y ofrece sueldos de hasta 6.500 euros: estas son las profesiones que buscan

La búsqueda de empleo en España se está volviendo cada día más complicada y muchos jóvenes ven como única salida cruzar las fronteras. Y un lugar ideal para ello, que además es uno de los favoritos de los españoles, es Suiza.

El país alpino es conocido por ofrecer empleo rápido y con grandes sueldos, ideal para aquellos que quieran vivir nuevas experiencias y ahorrar lo máximo posible. Y actualmente se encuentra en un proceso de captación de talento internacional para cubrir una falta de personal cualificado que se mantiene desde 2020.

Con el objetivo de reforzar sectores como la sanidad, el turismo, la hostelería, la tecnología y la ingeniería, Suiza está ofreciendo 85.000 puestos de trabajo con sueldos que oscilan entre los 3.500 euros y los 6.500 euros mensuales, según ha informado el medio suizo Marie France.

Según han avisado las autoridades, los refugiados que lleguen de la guerra de Rusia y Ucrania no serán suficientes para poner solución al déficit de personal en el que se encuentra el país, que actualmente se encuentra en 85.000 y podría llegar a los 365.000 antes de que termine el año.

Como prioridad se encuentran los hospitales y clínicas, así como el sector de la restauración y hostelería. Uno de cada cuatro médicos supera los 60 años, por esta razón están en busca de nuevos profesionales lo antes posible.

Y lo mejor de todo es que buscan tanto a trabajadores con experiencia como a recién titulados, buscan desde cirujanos y técnicos sanitarios hasta personal de sala en restaurantes, conductores y especialistas en informática. Asimismo, el avance de las tecnologías digitales ha generado la necesidad de expertos en este ámbito.

Para acceder a uno de estos puestos, lo mejor es presentar la candidatura a través de agencias de contratación suizas, como Adecco. Otra de las opciones es vivir en Francia, bajo el régimen de trabajador transfronterizo. Este sistema, basado en acuerdos bilaterales, requiere la obtención del permiso G e incluye regulaciones específicas sobre seguro médico, prestaciones familiares, pensiones y cobertura por desempleo.

Además, si se quiere aumentar las posibilidades de conseguir un empleo en el país alpino hay ciertos requisitos que ayudarán en el proceso de selección como: el dominio del alemán, el italiano o el suizo alemán, así como familiarizarse con las costumbres locales.