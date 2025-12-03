Las ponencias de la Universidad Camilo José Cela sobre el futuro, por la Fundación AXA: "Frente al derrotismo, actuación"

Los participantes de las ponencias de la Universidad Camilo José Cela, celebradas por la Fundación AXA. Cedida

Unas jornadas que parecían prometedoras y que, en efecto, lo han sido. En la mañana de este miércoles 3 de diciembre se ha celebrado un acogedor encuentro académico en la Universidad Camilo José Cela, en su campus de la Castellana, en pleno centro de Madrid.

El tema del evento: Los grandes retos y desafíos para 2050. La Fundación AXA, organizadora del acto, ha presentado una encuesta realizada en 18 países de todo el mundo. El estudio utiliza una muestra de 23.000 personas, que, además, cuenta con la participación de 3.600 expertos de 57 países diferentes.

Según se acercaba la hora de citación –las 11:00 de la mañana–, la sala se iba llenando. En el ambiente se escuchaban conversaciones que versaban sobre el futuro de los jóvenes, sobre el futuro de España... Aunque todas ellas terminaban con un aliento esperanzador porque la charla iba "a estar muy bien".

Periodistas, profesores y universitarios se han sentado en las sillas disponibles para escuchar el acto y descubrir los resultados de una encuesta que desvela la situación actual de España respecto al futuro en comparación con otros países.

Nieves Segovia, presidenta de SEK Education Group, ha dado inicio a las jornadas mostrando una sincera gratitud a la Universidad Camilo José Cela, que este año celebra su 25.º aniversario permitiendo crear "espacios de debate, reflexión y aprendizaje".

Los ponentes han coincidido en que la Generación Z se encuentra ante una sociedad incierta, navegando entre los riesgos venideros. "Estos tiempos suponen un gran reto", ha verbalizado Segovia, motivo por el que "tenemos que educar todos juntos".

Nieves Segovia, presidenta de SEX Education Group. Cedida

La presidenta de la institución ha defendido que es necesaria la coordinación y la cooperación en "un sistema educativo que necesita ser revisado". Segovia ha incidido también en que la responsabilidad educativa no puede ser responsabilidad única de las escuelas y universidades, sino que son necesarias las competencias de todos los agentes a fin de emprender un camino hacia el futuro.

Liderar el futuro

A lo largo de la mañana, han subido al atril Fernando Jáuregui y Ana Samboal, ambos periodistas especializados que han introducido el resto de las ponencias. "Os vais a quedar anonadados", aseguraba Jáuregui –quien además es presidente del Foro Periodismo– refiriéndose a los resultados de la encuesta.

Ana Samboal y Fernando Jáuregui. Cedida

El informador ha señalado que la diversidad de países en la muestra del sondeo ayuda a "dejar de mirarnos el ombligo" y a "abrir las fronteras de la mente". "Ampliar la visión a otros países y continentes nos ayuda a salir de nuestra microcotidianeidad", agrega Samboal.

Jáuregui se ha dirigido con emoción a los jóvenes, el futuro de toda la sociedad. "Si vosotros no sois conscientes del cambio, estamos perdidos", y en el salón de actos se ha hecho un silencio ante tal contundente realidad.

"Los periodistas tenemos que ser quienes contemos el cambio", el comunicador ha dicho. "Cada generación tiene sus retos, y tener la oportunidad de conocerlos permite enfrentarlos con mejores herramientas", ha sentenciado.

Jáuregui y Samboal han tomado asiento junto al resto de invitados para escuchar a José Carlos Fernández Borreguero, Viceconsejero de Política y Organización Educativa de la Comunidad de Madrid.

"Libre, plural y de calidad"

Fernández Borreguero ha asegurado que "hay un gran reto que nos concierne a todos: preparar a las generaciones futuras para un mundo que está cambiando aceleradamente".

En una época en la que la tecnología está en auge, el viceconsejero ha asegurado que los jóvenes están creciendo en un futuro que exige "más preparación, más criterio y más responsabilidad".

Corren tiempos de sobreinformación y, en consecuencia, de fake news (información falsa). Por ello, es necesario discriminar la información, "discriminar la verdad y la mentira". "Sólo puede comprender la verdad del mundo quien domina los saberes básicos, y ahí nos estamos perdiendo", ha señalado Borreguero.

El viceconsejero ha incorporado las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su alegato: "Una educación libre, plural y de calidad".

Se ha presentado ante la mesa la importancia de que los niños sepan expresarse y defenderse enseñando a utilizar la tecnología, pero reivindicando la esencia de la educación tradicional con los profesores como personas de referencia.

Con la misma firmeza con la que ha comenzado, Borreguero ha concluido: "Queridos alumnos, en 2050, que no queda tan lejano en el calendario, se encuentra vuestro horizonte profesional y personal. Necesitamos un conocimiento sólido y un pensamiento libre".

Inestabilidad

Acabadas las presentaciones y los agradecimientos, ha subido al atril Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA, para dar a conocer el contenido de la encuesta. Los resultados concluyen que "la inestabilidad ha ido creciendo", presentándose como esperanza la libertad de expresión, que debe ser "total y absoluta. Fundamental".

En cuanto a los riesgos del futuro, el cambio climático es el que ocupa una mayor preocupación a nivel internacional en los expertos. En España, es la inestabilidad geopolítica.

Asimismo, respecto a este tema, según la encuesta, sólo el 12 % considera que las autoridades públicas están preparadas para enfrentarse a esta realidad, el dato más bajo hasta el momento. "Esto indica que no confiamos en las autoridades públicas", ha argumentado el director de AXA.

Otro punto señalable es que la pandemia ha desaparecido de entre las preocupaciones de la población por primera vez desde 2020, año en el que se vivió la crisis del COVID-19.

Por primera vez, además, aparece la fragmentación social como un riesgo principal a causa, por un lado, de las desigualdades económicas y sociales; por otro, de las diferencias ideológicas y políticas. "Estamos en una situación de 'policrisis', las tensiones van a continuar y se van a extender", ha dicho Alfonso. El directivo ha aclarado que los riesgos sólo podrán mitigarse si se trabajan en conjunto.

Josep Alfonso durante las jornadas organizadas por la Fundación AXA. Cedida

Las consecuencias demográficas de cara a los próximos 10 años pueden ser desoladoras: colapso de pensiones, costes de atención sanitaria y soledad no deseada de las personas mayores.

Como solución, Alfonso ha expuesto que "los españoles son los europeos con una visión más favorable a las políticas de migración con la llegada de familias jóvenes como solución al envejecimiento demográfico".

Paralelamente, otra preocupación que el directivo de AXA observa ante los resultados es que "se da mayor importancia a la protección contra riesgos inmediatos, y ya no tanto a las soluciones y prevenciones".

"Urge un enfoque global y coordinado para construir una sociedad mejor entre todos nosotros", ha sentenciado, antes del inicio de las mesas redondas.

Peor calidad de vida

Gonzalo Fanjul, experto en migraciones, ha comenzado explicando que la baja de mortalidad infantil en España, con una caída en picado desde 1990, señala un progreso en la sociedad.

Sin embargo, ha agregado: "Es un progreso que se encuentra en riesgo. El mundo que habíamos construido tras la Segunda Guerra Mundial se encuentra en riesgo". Además, Fanjul ha indicado que "la calidad de vida de la gente es mucho peor".

"Estamos cruzando puntos de no retorno", ha puntualizado. "Carecemos de una narrativa política con atractivo electoral", origen de una visión de derrotismo con la idea de que "todo a lo que estamos haciendo frente no tiene solución" como consecuencia de que nos encontramos ante un modelo de pirámide invertida, ha explicado Fanjul.

Como solución, el experto en migraciones ha planteado la llegada de más trabajadores inmigrantes. Sin embargo, para el experto, nos encontramos ante un sistema político que lo plantea como una complicación: "La izquierda lo considera un problema; la derecha, una tragedia", ha expuesto.

"Estamos ante una encrucijada histórica, y las decisiones que tomemos en estos meses, en estos años, van a tener consecuencias. Frente al derrotismo, actuación", finaliza.

La segunda mesa redonda ha sido liderada por el doctor Juan Abarca, acompañado de Nuria Ramírez de Castro (galardonada con el Premio Joven Empresaria), en torno a temas de salud.

El doctor ha manifestado que "el sistema español se encuentra en una situación bastante crítica". No obstante, ante todo alaba la sanidad pública. "En sanidad lo primero es ser productivo, hacer las cosas regular es mejor que no hacerlas. También es necesaria la eficiencia", ha señalado.

Por su parte, Ramírez de Castro ha exteriorizado que "la oncología es una profesión muy emocional". "Si estamos evolucionando es porque lo hacemos por vocación. Es una labor muy dura porque hay listas de espera muy largas", finaliza.

Además, Abarca ha agregado que el desarrollo de la Inteligencia Artificial es una realidad positiva en materia sanitaria. "Los jóvenes sabrán aprovecharlo y 2026 será el año de la IA", indica.

Por último, el rector de la UCJC, Jaime Olmedo Ramos, ha puesto el cierre a estas cálidas jornadas, de verdadero interés para los alumnos. "Las universidades debemos formar contra la ignorancia y la indiferencia. También contra la intolerancia", puntualiza.

Como broche final, ha realzado los tres valores de la universidad: "Una búsqueda de la verdad, una apreciación de la belleza y una expresión de la bondad".