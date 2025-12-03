La Guardia Civil busca a una banda que "robó un Renault en Málaga" y "atracó" un súper en Beniel a punta de pistola

El Renault Kadjar, de color blanco, lo habían robado en Málaga. Este vehículo es el hilo del que ha empezado a tirar la Guardia Civil para esclarecer el robo del Supermercado San Nicolás de Beniel que ha generado alarma social en la localidad, debido a su ejecución: cuatro encapuchados, uno de ellos empuñando una pistola, y los otros tres actuando con violencia.

"Habían hecho un seguimiento a la actividad de la tienda". "El robo estaba más que preparado", tal y como insiste una fuente del Grupo San Nicolás, con una cadena de supermercados en Beniel, Murcia, Abanilla, Orihuela y La Murada.

El asalto con un arma de fuego se produjo a la una de la madrugada y quince minutos, justo un cuarto de hora después de que una empleada terminara su turno de trabajo, dejando sola a una compañera.

De 1 a 4 de la madrugada es el único momento en el que este súper que abre 24 horas, en la avenida del Reino de Beniel, solo cuenta con un trabajador para atender al público, y precisamente, ese fue el momento que aprovecharon los cinco atracadores para entrar al local.

"La puerta está cerrada por seguridad por las noches, solo se puede abrir desde el interior de la tienda para ver a los clientes, pero los ladrones la abrieron por la fuerza", según prosigue detallando esta fuente de la cadena de supermercados. "Todos llevaban pasamontañas y uno de ellos entró apuntando con una pistola a la empleada que estaba en la zona de panadería".

El vehículo que usaron los asaltantes, la madrugada del martes, estacionado en la puerta del establecimiento.

Ninguno de ellos abrió la boca, ni siquiera para pedir el dinero de la recaudación. El pistolero encañonó a la empleada y sus tres compinches fueron a por las dos cajas registradoras inteligentes de autocobro que dan el cambio a los clientes de este supermercado. "En solo 45 segundos se llevaron las dos cajas por la fuerza, sin usar herramientas, directamente las arrancaron".

La rapidez de su actuación, la contundencia y el reparto de papeles de los cuatro ladrones, invita a pensar a la Guardia Civil a que una banda organizada "atracó" el Supermercado San Nicolás-Todas Horas de Beniel. "Llegaron en un Renault que dejaron aparcado en la misma puerta". El golpe lo ejecutaron en "apenas unos minutos" y se dieron a la fuga.

De inmediato, entre las patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local empezó a circular este mensaje: "Robo en la tienda 24 horas de Beniel, 4 encapuchados con arma de fuego, se han llevado dos cajas registradoras. Van en un Renault Kadjar, blanco, en sentido Zeneta. Vehículo sustraído. Robo a la 1.15 horas".

De momento, se desconoce la cantidad de dinero en metálico que había en las dos cajas registradoras que arrancaron a las bravas, pero solo el valor de los equipos asciende a miles de euros. "El Renault en el que vinieron lo robaron en agosto en Málaga". Este asalto coincide con varios robos en viviendas de Beniel, por lo que existe preocupación entre los vecinos.

La Guardia Civil está analizando el contenido de las cámaras de seguridad del súper 24 horas, para localizar algún detalle que pueda permitir identificar a los 4 sospechosos. La grabación ha permitido identificar el vehículo sospechoso y los agentes están peinando más cámaras de carreteras, ya que huyeron en dirección a la pedanía murciana de Zeneta.

"Los ladrones serían treintañeros por su vestimenta, nada habitual para un robo porque no iban vestidos de negro, llevaban ropa de deporte, zapatillas, y algunos iban con los calcetines por encima del pantalón. Todos llevaban pasamontañas y guantes para no dejar huellas, uno de ellos los tenía de color rojo y otro vestía un chaleco blanco".