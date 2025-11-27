Cinco familias musulmanas logran en Mallorca que sus hijos tengan religión islámica en el colegio, incluso en uno católico

"Las madres demandantes tienen dificultad para gestionar las cosas porque son varias, son magrebíes, dominan poco el idioma, les cuesta hacer todas las gestiones...". J. Nur Bió, portavoz y secretario de AMMU, la comunidad islámica de Islas Baleares, habla sobre la lucha insaciable de cinco madres en Palma de Mallorca que buscan que a sus hijos les den clase en el colegio de religión islámica.

Yamira, nombre ficticio, es una mujer que solo buscaba que a su niño le dieran clases de su religión, la islámica. Esta madre, de origen magrebí y con su hijo nacido en España, acudió a la Consejería de Educación para reclamar sus derechos. Pero no obtuvo ningún resultado.

Atendiendo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en base al "silencio administrativo" que recibió Yamira, acudió a los juzgados. La solicitud fue presentada hace un año, el 3 de julio de 2024. Pasó el tiempo y ni su hijo recibía la docencia exigida ni le contestaban desde la Consejería de Educación.

Formuló una demanda el 24 de marzo del presente año que escaló hasta el alto tribunal balear. Finalmente, como ya publicó este periódico, se estimó parcialmente el recurso, ya que el TSJB considera que existía una "posible contradicción con el carácter propio del centro", pero que se violó un derecho fundamental como es el artículo 27 de la Constitución Española (CE).

El precepto legal, en su apartado 27.3, recoge que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Auge de demandas

Nur sostiene, en conversación con este diario, que cada vez son más comunes las demandas de padres y madres que llegan a su asociación reclamando la misma cuestión: que a sus hijos se les imparta religión islámica. Los centros docentes en cuestión son el CEIP Levante, La Salle, San Vicente de Paul y Santo Tomás de Aquino, todos en el municipio mallorquín de Inca. Y el restante, de Palma, el Pintor Joan Miró.

"Debería normalizarse el hecho de que si se está impartiendo una asignatura opcional como es esta, y solo es la católica, cuando en España hay varias religiones arraigadas para los ciudadanos, tiene que estar disponible la opción de cursarlas con sus religiones correspondientes", agrega Nur.

El secretario de la comunidad islámica balear subraya que la oferta de religión en los colegios o institutos es "de obligado cumplimiento" en base a la CE y al acuerdo con la Comisión Islámica en España.

"En las hojas de matrícula se tiene que poder aplicar si algún alumno lo desea. Luego, en virtud de la demanda, se tendrá que organizar de una forma o de otra. No es algo que se tenga que pedir, es que es algo a lo que están obligados a ofertar. Los centros no pueden negociar si se hace o no", apostilla Nur.

El secretario de la asociación indica a este diario que el caso de Yamira no es aislado, ya que han sido cinco madres quienes han acudido a los tribunales para tratar de resolver este asunto. Recuerda un caso similar seis años atrás, en Palma de Mallorca.

En el citado año, un conjunto de padres fue recogiendo firmas "en todos los pueblos de Mallorca", con el fin de conseguir 500, para que se pusiera el primer profesor de religión islámica en Primaria.

Y también en otras autonomías. Nur pone de relieve otros casos en Murcia, La Rioja, Andalucía o Cataluña. "Todo está siendo muy reticente y es peligroso porque no se trata de un derecho sin más, sino de un derecho fundamental".

"Las minorías siempre han tenido que reivindicar cosas porque quedan invisibilizadas, no tiene que ver ni con la religión ni islamofobia. Por ser minorías se alza poco la voz y se te tarda en atender para que te hagan caso". concluye.

Los colegios, en contra

Según publica Diario de Mallorca, los centros docentes de Mallorca "no tienen ninguna intención de añadir a su catálogo de asignaturas la religión islámica". Se afirma que Yamira no acudió al centro docente a poner ninguna reclamación y que directamente fue a la Consejería de Educación.

Marc González, abogado y representante de la patronal Escuela Católica, sostiene que "un padre sabe desde el principio dónde matricula a su hijo y si no está conforme con las enseñanzas católicas, es mejor que vaya a otra escuela, bien pública o aconfesional".

En este sentido, el letrado añadió que decenas de alumnos musulmanes acuden a clases "y no existe ningún problema" y que son los propios progenitores los que apoyan a sus hijos a ir a clase de religión católica.

Ventura Blach, presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Baleares, sostuvo, tal y como recoge el periódico mallorquín, que "lo más lógico" es que cuando un padre lleva a su hijo a un colegio católico asuma estos idearios.