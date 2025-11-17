Álvaro, sanitario en Suiza: "Como fisioterapeuta gano unos 6.700 euros al mes y he podido ahorrar 40.000 € en un año"

Año tras año, muchos jóvenes se van al extranjero buscando trabajos mejor pagados y con mejores condiciones. El coste de vida en España sigue subiendo y eso complica cada vez más independizarse o avanzar profesionalmente, por lo que muchos acaban probando suerte fuera con la idea de asegurarse un futuro más estable.

Y uno de ellos es Álvaro, un joven fisioterapeuta que tomó la decisión de irse a Suiza en busca de mejores oportunidades. Junto a su compañero Ismael publican vídeos en su cuenta de TikTok (@firststepswiss) aconsejando a aquellos interesados en mudarse al país alpino.

Recientemente ha publicado un vídeo en el que explica cuánto se puede llegar a ganar como fisioterapeuta en Suiza y cuáles son las condiciones laborales en este sector:

En Suiza la jornada laboral es de 42 horas semanales; sin embargo, el joven explica que cada uno puede elegir el porcentaje de horas de trabajo que quiera hacer. "Ganamos en torno a unos 5.800 y 8.000 francos brutos", es decir, entre los 6.000 y 8.600 euros brutos al mes. Esto dependerá del nivel de experiencia, así como del lugar de trabajo".

Asimismo, el fisioterapeuta cuenta que incluso ciertas clínicas recompensan con bonos trimestrales. "Además, en Suiza les interesa que te formes y te suelen pagar toda la formación o parte de ella", finaliza.

Y en otro vídeo, ha explicado a todos sus seguidores cuál puede ser la capacidad de ahorro con un sueldo como el de él: 65.000 francos brutos al año en 13 pagas (unos 70.000 euros), sin contar bonos extras.

"En casa yo pago 800 francos, comparto piso. En comida me gasto unos 300 francos. En seguro de salud unos 175 francos, porque tengo menos de 25 años. Después en transporte unos 100 francos, en ocio 400, en vuelos unos 2.000 al año. Y en gastos varios, en caso de alguna multa, unos 3.000 francos al año".

Todo esto suma un gasto total de 26.300 francos al año. Por tanto, esto da lugar a un ahorro de 38.700 francos al año, es decir, unos 40.000 euros anuales.