La Nuestra, la app de denuncias anónimas contra el acoso sexual que lanza Cristina Fallarás: "Hay que ir más allá de lo judicial"

"El proyecto nace de la evidencia de que las mujeres necesitamos narrar más allá del ámbito judicial/policial las violencias que sufrimos. Desde el arranque del movimiento #MeToo en 2017, muchos son los hashtags que han ido agrupando este tipo de relatos y testimonios dentro de las redes sociales".

Con estas palabras justifica Acción Comadres, un conjunto de mujeres entre las que se encuentran la periodista Cristina Fallarás, la tertuliana de televisión Karmele Marchante o la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rossell, el impulso de su nueva red social: La Nuestra.

La red, según recoge en el manifiesto de la página donde se realizan las aportaciones para el crowdfunding fijado en 100.000 euros que aúpe el proyecto, se define como "una web, un espacio virtual de encuentro y un archivo abierto y vivo de consulta y acumulación de testimonios de mujeres sobre la violencia sexual que viven o que han vivido a lo largo de sus vidas, entendiendo violencia sexual en sentido amplio".

"Funciona como una red social testimonial para narrar y también para actuar", agrega la descripción del proyecto. La red social permitirá a las usuarias relacionarse con más personas para hacer "grupos de soporte", siguiendo el concepto de match, como en las aplicaciones de citas.

"La Nuestra" se pone "al servicio de la soberanía digital feminista para brindar espacios propios de narrativa y acción". Uno de los puntos que ha motivado al nacimiento de esta red social es, según la declaración, "el miedo" que "a menudo" tienen las mujeres a relatar sus casos en redes sociales. "Ha llegado el momento de crear una página exclusivamente para ello", se puede leer.

El manifiesto promete, a las mujeres que formen parte de la red, "proporcionar información sobre herramientas y recursos públicos y privados a disposición de las mujeres".

Acción Comadres

Quien está detrás del proyecto "feminista y soberanista" es Acción Comadres. Son varias las mujeres que componen esta plataforma, además de Fallarás, Rosell o Marchante. Acción Comadres se define como una asociación de "activismo feminista por el relato de las mujeres".

También se hallan rostros del panorama audiovisual como las actrices María Botto y Cecilia Gessa; del mundo de los medios de comunicación como Marisa Kohan, Andrea Aldana e Irene Zugasti o incluso de la Justicia, como las abogadas Carla Vall y Piluca Baselga.

Meta: 100.000 euros

Hasta la fecha, el crowdfunding ha recaudado 44.343 euros de los 100.000 euros que fijan de meta, lo "óptimo". Y como "mínimo" establecen los 97.600 euros. Un total de 1.497 personas han puesto dinero para la creación de la red social La Nuestra. Algunas personas han aportado cinco euros. Otras, 10. Incluso dos sujetos han ayudado al proyecto con 500 euros cada una.

También disponen de un "listado de necesidades". Tales como la creación de un sistema de etiquetado, que solicitan 6.000 euros para ello; la anonimización de los datos, por lo que piden 12.000 euros, o 3.000 euros para promoción y desplazamientos. La campaña de donaciones se abrió el pasado 27 de octubre y en menos de diez días casi han alcanzado la mitad del objetivo monetario.

En la propia zona de participación, se puede observar la aportación de cada persona y algunos mensajes como: "Por todas, las que estamos y las que faltan", o "unidas conseguiremos justicia para las víctimas y se acabará la violencia contra las mujeres".

Subvención de 3.000 euros

Atendiendo a la información mercantil consultada por EL ESPAÑOL, la Asociación Comadres recibió una subvención valorada en 3.000 euros por parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la cartera dirigida por Óscar López. Todo ello en el marco de unas ayudas destinadas a la digitalización de las empresas del "Segmento III, de cero a tres empleados".

Además, el Cabildo Insular de Gran Canaria, a través de su Consejería de Gobierno de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, adjudicó un contrato valorado en 3.660 euros, a las Comadres por un servicio de "ciclo de teatro", con una duración de cuatro meses.