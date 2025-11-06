Judit González, la funcionaria que Óscar López aupó a 'número 3' de Presidencia y Peinado ha imputado en el 'caso Begoña'

Una nueva protagonista se suma al elenco de imputaciones del 'caso Begoña'. Se trata de Judit Alexandra González Pedraz, la número 3 en el organigrama de la Presidencia del Gobierno, quien desde hace dos años y medio encabeza su Secretaría General.

Un cargo en el que la precedieron Francisco Martín Aguirre (2021-2023), actual delegado del Gobierno en Madrid y también imputado, y Félix Bolaños (2018-2021), hoy Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido investigar a Judit González por presunta malversación de fondos públicos en la modalidad de "comisión por omisión". Lo hace en el contexto de la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Concretamente, su imputación se relaciona directamente con el uso que Cristina Álvarez, subordinada directa de González Pedraz, hizo de su tiempo, su influencia y los recursos públicos a su disposición para, presuntamente, gestionar los negocios privados de Gómez en calidad de asistente. Específicamente de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid.

Al llegar al cargo, Judit González se convirtió en la superior jerárquica de Álvarez, mientras que esta última ostentaba el cargo de Directora de Programas dentro de la Secretaría. González era la "garante" del correcto uso de dichos recursos bajo su mando.

No obstante, según apunta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Álvarez podría haber utilizado recursos públicos para realizar gestiones con empresas privadas que no formaban parte de sus funciones oficiales. Peinado ha imputado a González por no haberlo impedido.

20 años escalando como funcionaria

Judit Alexandra González Pedraz nació en Madrid en 1979 y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma. En febrero de 2006 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Su trayectoria profesional se ha desarrollado íntegramente en la Administración del Estado desde entonces, en un recorrido ascendente que la ha llevado por diferentes ministerios.

Comenzó como Directora de Programa en la Subdirección General de Comercio Interior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, en 2008, entró como asesora del gabinete del Secretario de Estado de Justicia, lo que le abrió las puertas a ser subdirectora general de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal entre 2009 y 2012.

Su labor en este ámbito fue reconocida en 2019 con la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que le entregó la entonces ministra de Justicia Dolores Delgado.

Durante ocho años (2012-2020) fue Asesora en la Unidad de Apoyo del Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), donde se especializó en materias de privacidad y tratamiento de datos. Este trabajo lo compatibilizó como profesora de Derecho Administrativo y Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid (2011-2016).

Judit González ocupó puestos de responsabilidad en la Secretaría General de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda (2016-2018) antes de regresar a Justicia como Subdirectora General de Cooperación y Coordinación Territorial (2018-2020).

En noviembre de 2020 fue nombrada secretaria general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), fundación pública adscrita al Ministerio de Industria. Este cargo marcó su salto a responsabilidades de máximo nivel en organismos públicos, como el Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia.

El 'ángel guardián' de Sánchez

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno es el órgano responsable de coordinar, organizar y garantizar la seguridad, el protocolo y la asistencia técnica para el presidente de España y su entorno más cercano.

Por ejemplo, coordina los viajes oficiales de Sánchez dentro y fuera de España, asegurando su protección física y gestionando la agenda de los desplazamientos; también gestiona el protocolo de recepciones oficiales, los actos institucionales y los encuentros diplomáticos.

Este órgano superior de Presidencia depende directamente del Director de Gabinete del presidente, el número dos de Moncloa. Cuando Judit González Pedraz llegó al cargo, el jefe de gabinete era Óscar López, hoy Ministro para la Transformación Digital y Secretario General del PSOE de Madrid.

González ya había trabajado con Óscar López en un puesto de máxima confianza dentro de la Presidencia del Gobierno. Concretamente, en la dirección del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica, que dependía directamente de él.

La nueva directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González Pedraz (imputada); el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Francisco Martín Aguirre (imputado); el nuevo jefe de Gabinete de la Presidencia, Óscar López Águeda, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto de toma de posesión de altos cargos del Ministerio de la Presidencia. Europa Press

La incorporación de Judit González a este área se produjo en julio de 2021, en el contexto de la mayor crisis interna del PSOE desde su retorno a la Moncloa. Pedro Sánchez había decidido prescindir de Iván Redondo, su todopoderoso jefe de Gabinete, el cual fue sustituido por López.

En esa reconfiguración, González Pedraz fue nombrada Directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica mediante Real Decreto. Se hizo a petición de Francisco Martín Aguirre, entonces Secretario General de Presidencia y, por tanto, subordinado de Óscar López.

Judit González se mantuvo dos años en el cargo hasta que, en marzo de 2023, Francisco Martín fue nombrado Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. González lo sustituyó al frente de la Secretaría, convirtiéndose así en la número 2 de Óscar López.

Fuentes conocedoras del funcionamiento de Moncloa señalan que este tipo de nombramientos suelen ser seleccionados y avalados por el Director del Gabinete de la Presidencia.

Otras fuentes añaden que como Judit González guardaba buena relación con Francisco Martín y este, a su vez, fue designado director del Gabinete Técnico de la Secretaría cuando Félix Bolaños era Secretario General de Presidencia, Bolaños, como Ministro de Presidencia, pudo avalar también su nombramiento.

Cuando Óscar López dejó el cargo como jefe en septiembre de 2024, su sucesor, Diego Rubio, decidió mantener a Judit González en el cargo.

Desde entonces, la vinculación de González con Sánchez y Begoña Gómez se ha estrechado. Ello queda evidenciado el 17 de noviembre de 2024, cuando González Pedraz acompañó personalmente a Gómez a su comparecencia en la Asamblea de Madrid, llegando 35 minutos antes para supervisar el dispositivo de seguridad.

Moncloa justificó su presencia alegando que, como secretaria general, era responsable de "garantizar la seguridad" del presidente y de "otras personas" de su entorno familiar, según establece el Real Decreto 662/2022.

A día de hoy, lo que comenzó como una investigación sobre la Cátedra de Begoña Gómez se ha convertido en un examen exhaustivo de cómo funciona verdaderamente la Secretaría General de Presidencia.

El juez Peinado ha seguido una línea ascendente dentro del organigrama de Moncloa: primero investigó a Cristina Álvarez como ejecutora material de las gestiones; después intentó sin éxito imputar a Félix Bolaños; luego imputó a Francisco Martín; y, finalmente, el 5 de noviembre de 2025, imputó a Judit González Pedraz.