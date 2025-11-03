Omar, el monstruo de Estrecho (Madrid) que violó a su hijastra de 12 años hasta embarazarla: condenado a 14 años de cárcel

Omar L. C., nacido en Perú hace 35 años, llegó a España hace escasos años. Se afincó en el madrileño barrio de Estrecho, a pocos metros de la emblemática calle de Bravo Murillo. En un domicilio de la zona, cometió un acto que marcará la vida de una niña para siempre.

Una vivienda de la calle de Oudrid fue testigo mudo de las agresiones sexuales cometidas por Omar L. C. contra su hijastra. Tenía solo 12 años cuando sufrió un total de cinco violaciones por parte de su padrastro. Dejó embarazada a la niña.

Omar L. C., sin antecedentes previos y en situación regular en España, realizó "diversos actos de índole sexual" sobre la hija de su pareja sentimental Lizeth E. C., según recoge la sentencia del caso a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Los hechos se remontan a los pasados meses de julio y agosto de 2023, cuando el ya condenado aprovechaba las salidas de su pareja al trabajo para "encontrarse a solas con la menor en la habitación".

Omar L. C. "doblegaba la voluntad de la menor" haciendo uso de la fuerza, con el fin de que la niña no escapara de aquella pesadilla.

Cuando la niña quedó embarazada, se le practicó la interrupción del mismo a las 12 semanas de gestación, en el mes de octubre de 2023. La afectada no aguantaba más el calvario y decidió contárselo a su madre, para posteriormente poner una denuncia ante la Policía Nacional.

El individuo fue detenido cinco días antes del aborto de la víctima y se decretó el ingreso en prisión provisional mediante un auto emitido por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid. Fuentes del caso confirman a EL ESPAÑOL que el individuo fue enviado al Centro Penitenciario Madrid V, más conocida como la prisión de Soto del Real.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Omar L. C. a 14 años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años. Asimismo, el tribunal madrileño le prohíbe la aproximación y comunicación con la niña, por un tiempo superior en diez años al de la duración de la pena de prisión impuesta.

Los abogados de la víctima, Nicolás Lerma y Ana Álvarez, reseñan a este periódico el aumento de casos que observan con el mismo modus operandi, donde el padrastro agrede sexualmente a la hijastra: "Cada vez vemos más situaciones así. Son espeluznantes".

Los letrados, del despacho Legálitas, lamentan los aterradores hechos producidos hacia su clienta, con las posteriores secuelas, tanto mentales como físicas, que arrastrará la perjudicada.

El caso de Juan Enrique

El caso de Omar L. C. recuerda en cierto modo a otra horrible historia sucedida hace escasos meses. Pero esta vez en Málaga y con una sentencia considerablemente inferior a la del individuo en Madrid.

Como ya informó EL ESPAÑOL, Juan Enrique J. C., de 27 años, agredió sexualmente a su hijastra de 14 años mientras su madre permanecía en prisión.

Él sentía que tenía una relación con la víctima. "Quiero lo mejor para ti y que ningún hombre te haga daño", le decía Juan Enrique J. C. a la damnificada.

El penado, una vez concluían los encuentros sexuales, le comentaba a la joven que "sentía cosas" por ella, que le "atraía" y que "quería estar siempre a su lado y que no quería que se fuera". Juan Enrique J. C. le escribía mensajes a la joven y a la hermana de esta, de una edad similar, insinuando que también quería mantener relaciones sexuales con ella.

Él, la pareja, la niña y demás familiares convivían en el mismo domicilio. La afectada nunca se atrevió a expresar lo que sucedía con su padrastro "ya que le daba mucha vergüenza", hasta que un día no aguantó más y se lo contó a su madre.

La Audiencia Provincial de Málaga condenó a Juan Enrique J. C. a siete años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años.