"Quieren volver a la kale borroka": GKS e Indar Gorri, los ultras que sembraron el caos en la Universidad de Navarra

Los dos grupos vinculados a la izquierda abertzale que acudieron al campus de la Universidad de Navarra en el que agredieron brutalmente al periodista de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez son GKS e Indar Gorri.

Ambos difundieron en sus redes sociales un cartel en el que animaban a reventar el acto que el agitador Vito Quiles había convocado en el marco de su gira España Combativa. Así lo confirman a este diario fuentes de la Brigada Provincial de Información.

"Vito Quiles viene a Euskal Herria a ensalzar el fascismo. Hay que enfrentar el fascismo en las calles. Iruña, 30 de octubre, 17:30. Frente a la facultad de Comunicación de la Universidad del OPUS", rezaba la pancarta, difundida por estas y otras organizaciones similares como Ernai, Sare Antifaxista y Egin Klak.

Según fuentes de las brigadas de Información y de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional que sofocaron los disturbios, fueron los radicales de GKS y los Indar Gorri, los ultras del Osasuna, los que acudieron a la llamada.

Así, centenares de violentos protagonizaron unos disturbios que han dejado, por el momento, cuatro policías heridos, además del periodista de esta casa. Hay al menos tres detenidos.

Según las mismas fuentes, Vito Quiles terminó desapareciendo y desconvocando su acto, que iba a llevar a cabo pese a que la Universidad no se lo autorizó. Quiles desapareció alegando que la Policía no garantizaba su seguridad. Todas las cargas que se produjeron después en el campus de la UNAV fueron contra los centenares de radicales que allí se dieron cita.

A Martínez lo agredieron después de increparlo. A pesar de que el reportero se identificó y llevaba visible su acreditación profesional, los agresores le lanzaron varios objetos y lo acorralaron antes de propinarle una violenta paliza.

Según relató el propio Martínez, los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la tarde, cuando intentaba huir del grupo y fue derribado por una patada en la espalda.

Ya en el suelo, recibió múltiples golpes y patadas mientras intentaba protegerse la cabeza para escapar de lo que él mismo describió como una auténtica "ensalada de golpes". Acto seguido, fue evacuado del campus en una ambulancia.

Agresión de ultras abertzales al periodista de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez

Según fuentes policiales que sofocaron las protestas violentas en las calles de Pamplona, los antidisturbios advirtieron antes de las cargas cómo los radicales se fijaron en el reportero de EL ESPAÑOL y siguieron sus movimientos.

Los Indar Gorri lo ficharon al ver que iba preguntando a las personas que estaban por el entorno de la Facultad de Comunicación. "Le fijaron como objetivo, según le vieron fueron a por él. Le habían visto ya por allí preguntando y hablando con gente normal. En cuanto pudieron darle dos hostias no lo dudaron", señalan las fuentes policiales presentes en el operativo.

GKS y la nueva 'kale borroka'

A primera hora de la tarde ya se habían congregado un nutrido grupo de organizadores en torno a la estación de autobuses de Pamplona, al lado del parque de la Ciudadela, a 20 minutos de distancia a pie del campus de la Universidad de Navarra. Una parte del movimiento GKS llegó de fuera de Pamplona.

Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) o Coordinadora Juvenil Socialista es una organización radical abertzale que está volviendo a poner en práctica las técnicas de la ya archiconocida kale borroka. Se presentó oficialmente en febrero de 2019 en un acto que tuvo lugar en el frontón Auzolana de Gasteiz.

Nacida al albur de la izquierda abertzale y con una marcada línea comunista desde su ámbito más ortodoxo, surge de una escisión de las juventudes de Bildu y Sortu.

Pero va más allá. Desde GKS se defiende que ambas formaciones, al haber tocado el poder de las administraciones, se han aburguesado. Ambos partidos, a su juicio, pertenecen ya al entramado institucional y, por tanto, forman parte del sistema que quieren derribar.

Cartel difundido en redes sociales por las organizaciones ultras.

De hecho, tienen una importante penetración en el ambiente estudiantil y universitario, pues controlan a los sindicatos estudiantiles, pero no en el espacio público, como las herriko

tabernas o las casetas del pueblo, donde Bildu tiene sus bastiones.

En 2022, varios integrantes de GKS se encerraron en el Ayuntamiento de Hernani, Guipúzcoa, gobernado por Bildu, en protesta por impedirles la entrada a una txosna (caseta de las fiestas del pueblo). También protagonizaron enfrentamientos en las de Bilbao y Vitoria, donde les vetaron.

Ese mismo año, las imágenes de un enfrentamiento a puñetazos en San Sebastián entre miembros de GKS y Ernai (las juventudes tradicionales de la izquierda abertzale) se hicieron virales.

Los integrantes de GKS son todos jóvenes y cuentan con representantes en País Vasco, Navarra y País Vasco francés.

"Nos hemos educado y crecido en estas expresiones políticas socialistas, sin ellas no estaríamos aquí", explicaron en 2019 durante su presentación pública, en referencia a sus orígenes de clase, en lucha contra la opresión del sistema capitalista, el feminismo de clase y la difusión de la teoría revolucionaria.

Situados a la izquierda de Bildu, su rápido crecimiento preocupa tanto a los de Otegi como a Sortu, la organización juvenil Ernai y el sindicato LAB.

Fuentes policiales señalan que la organización juvenil Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) es uno de los grupos más organizados en la esfera de radicales especializados en disturbios callejeros en País Vasco y Navarra.

"GKS lleva años mostrando sus desavenencias con Bildu y aunque hasta ahora han rechazado formar un partido político, esta opción parece ahora mucho más cercana".

"Nosotros estamos centrados en el sector juvenil, pero este sábado el movimiento nombrará unos portavoces políticos de las organizaciones de nuestro entorno más enfocadas a un público adulto", señalaron desde la organización a EL ESPAÑOL hace dos años.

Fuentes de las unidades de Información destacan que estos colectivos en Pamplona y País Vasco han incrementado a lo largo de los últimos meses su presencia en manifestaciones callejeras violentas.

Encapuchados de izquierda radical agreden brutalmente a un periodista de El Español que cubría el acto de Vito Quiles en Pamplona

"Hemos detectado movimientos en los últimos meses. Parece que andan queriendo volver a las andadas de la kale borroka. Ha habido varios avisos de que se iba a liar. Luego la sangre no ha llegado al río. La han liado últimamente en las manifestaciones pro Palestina. Han aprovechado ahora esta".

La 'Fuerza Roja' del Osasuna

Indar Gorri, traducción al euskera de 'Fuerza Roja', es el grupo de seguidores 'ultras' o radicales del Club Atlético Osasuna. Nació el 13 de diciembre de 1987 durante un partido entre Osasuna y el Sabadell en el estadio El Sadar de Pamplona.

Aunque no tienen una larga trayectoria de incidentes en este tipo de eventos, sí cuentan con un abultado historial de conflictos en el ámbito deportivo.

Su alianza y hermanamiento con Herri Norte (Athletic Club), Real Sociedad Firm, Iraultza 1921 (Alavés) e Indar Armagiña (Eibar) sintoniza con el sector más duro, crítico y ortodoxo de la izquierda abertzale, opuesto a la línea institucional que representan Arnaldo Otegi y EH Bildu.

Este grupo, que traspasa las fronteras de lo deportivo, se define a sí mismo como abiertamente antifascista y antirracista. Bajo este pretexto, y con el mismo fin que GKS, se presentaron en el lugar "unos 150" miembros de la banda para "reventar" el acto.

No es la primera vez que Indar Gorri es protagonista de actos vandálicos y violentos. El 3 de mayo de 2014, miembros de Indar Gorri perpetraron una emboscada contra los Celtarras, grupo ultra del Celta de Vigo, en las calles Julián Gayarre y Sangüesa de Pamplona.

El ataque dejó nueve seguidores gallegos heridos con cortes, fracturas y contusiones, además de numerosos daños materiales en la zona. Los ultras navarros utilizaron cadenas metálicas, palos de madera, cuchillos y barras de hierro en el asalto.

El 19 de septiembre de 2015, dos horas antes del partido entre el Peña Sport de Tafalla y el Racing de Santander, se produjo una violenta pelea que dejó una decena de heridos.

Un grupo de ultras de Osasuna, identificados como miembros de Indar Gorri, se desplazó a Tafalla específicamente para atacar a los aficionados cántabros del grupo Juventudes Verdiblancas.

Los agresores llegaron, tal y como se describió en su día, "armados hasta los dientes" con palos y todo tipo de objetos contundentes. La Policía Foral tuvo que intervenir para disolver los incidentes, pero seis cántabros resultaron heridos leves, uno de ellos precisando puntos de sutura.

Pero, sin duda, fue el 29 de octubre de 2023 cuando se produjo uno de los enfrentamientos más graves en las inmediaciones del estadio Benito Villamarín de Sevilla, previo al partido Betis-Osasuna.

Grupos radicales de Indar Gorri y United Family (ultras del Betis) protagonizaron una batalla campal utilizando bengalas, barras metálicas, palos de madera e incluso barras de futbolín.

En febrero de 2016, la Guardia Civil y la Policía Nacional realizaron una operación conjunta contra el grupo Indar Gorri, que terminó con la detención de 18 de sus miembros, incluidos su líder, conocido como 'Comandante', y su lugarteniente, 'Beltza'.

Las autoridades registraron varias propiedades y centraron la investigación en la violencia relacionada con el fútbol, atribuyéndoles delitos de pertenencia a grupo criminal y lesiones por ataques a seguidores de otros equipos.

Aunque el juez no imputó al colectivo en su conjunto, sí señaló a una minoría "violenta" dentro de la peña.

Durante la investigación, se interceptaron conversaciones que reflejaban actitudes agresivas y posibles vínculos con entornos radicales de la izquierda abertzale, llegando incluso a investigar supuestos actos de apología del terrorismo.

Los 18 detenidos quedaron en libertad, pero debían comparecer regularmente ante el juzgado. Este episodio marcó uno de los golpes policiales más relevantes hasta ese momento contra los ultras del Osasuna, aunque el grupo se mantuvo activo en años posteriores.

El 7 de marzo de 2024, Indar Gorri volvió a ser objeto de una macrorredada en Navarra, con 61 detenidos en Pamplona, Alsasua, Estella y Tafalla, en lo que se consideró la mayor operación contra la violencia en el fútbol en España.

Los acusados afrontaron cargos por desórdenes públicos y delitos de odio relacionados con incidentes en Sevilla, donde también se arrestó a miembros de United Family del Betis. Tras pasar por el juzgado, la mayoría quedó en libertad provisional. El grupo condenó las detenciones como un acto de "represión" y recibió el respaldo de otras aficiones ultras de ámbito estatal.

Indar Gorri ha mostrado una clara vinculación política y radical, participando en cánticos y campañas en favor de los detenidos por el caso Alsasua y de los presos de ETA, reclamando una amnistía total.

También se implicó en movilizaciones de apoyo a Patxi Ruiz, miembro de ETA condenado por asesinato, a quien consideraban un preso político durante su huelga de hambre en la cárcel de Murcia.

En 2019, junto a otros grupos ultras vascos, convocaron una marcha en favor de los presos de ETA en Mont-de-Marsan bajo el lema En el camino de la amnistía, aunque los propios reclusos rechazaron la iniciativa por no estar respaldada por el EPPK.

Además, como miembro fundador de Euskal Hintxak (Hinchas Vascos), Indar Gorri ha impulsado campañas para crear selecciones deportivas oficiales y ha participado en actos de defensa de Euskal Herria.

Otras organizaciones

Aunque GKS e Indar Gorri han sido los principales grupos convocantes, otros movimientos juveniles y antifascistas vinculados a la extrema izquierda también han hecho presión en redes sociales para reventar el acto de Quiles. Entre otros, se encuentran Sare Antifaxista, Egin Klak y Ernai.

La primera, Sare Antifaxista, es una red antifascista del País Vasco fundada en 2005 con la intención de combatir a los movimientos de ultraderecha. De hecho, ha convocado numerosas concentraciones en actos de Vox que han derivado en incidentes.

Egin Klak, por su parte, es un proyecto juvenil de comunicación creado por y para jóvenes en el País Vasco, y se presenta como "la voz de la juventud vasca euskaldun y feminista", mientras que Ernai, vinculada a Sortu y a EH Bildu, es el movimiento juvenil vasco que rivaliza principalmente con GKS.