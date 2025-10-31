Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia mientras se dirigían a puerto para embarcar

Tres marineros gallegos han muerto esta noche en Namibia en un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados cuando se dirigían a puerto para embarcar. Los tres iban en un taxi, cuyo conductor falleció también, según han confirmado a EFE fuentes de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI).

Se sabe que los tres marineros eran de O Morrazo y, por lo que ha podido saber este medio, el siniestro ocurrió cuando se dirigían en un taxi desde la capital Windhoek a Walvis Bay. Iban a embarcar para participar en la campaña de róbalo, la merluza negra, pero, de momento, se desconoce en qué barco. El grupo llegó al aeropuerto de Windhoek Hosea Kutako en vuelo desde Oporto con escala en Abu Dabi.

La carretera por la que se desplazaban estaba en muy malas condiciones y carecía de los servicios elementales, por lo que, al parecer, el vehículo en el que viajaban chocó con otro que se saltó la mediana, según las fuentes. Las víctimas son un jefe de máquinas, un patrón y un contramaestre. El taxista, un ciudadano namibio, también habría fallecido en el siniestro. De momento se desconocen más detalles al respecto.

