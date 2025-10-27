Quique mató a su novia Ainhoa de 19 años en Librilla por querer romper la relación: él ya intentó suicidarse en marzo

Quique junto a la difunta Ainhoa, a la que arrebató la vida durante este fin de semana.

Quique trató de quitarse la vida en marzo por un bache en su noviazgo con Ainhoa. Así lo confirman fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL: "El motivo que él alegaba era una depresión, a causa de una relación sentimental". Aquel intento de suicidio quedó en un susto y la pareja retomó la relación, pero por desgracia, Manuel Enrique G. T., de 27 años, no aprovechó la nueva oportunidad que le brindó Ainhoa, de 19 años, y este fin de semana la asfixió.

Ella no estaba incluida en el Sistema VioGén. Pero una vecina de Librilla asegura que esta joven, "empleada en el restaurante de la empresa de transportes Primafrío", se encontraba presa en una relación supuestamente tóxica. "Un compañero de trabajo de Primafrío me ha contado que la chica dejó a su novio y volvió hace unos meses con él y se apartó del mundo y dejó de relacionarse con la gente por culpa suya", tal y como resume la citada vecina.

El guion de este crimen machista, por desgracia, cumple el patrón de muchos otros casos. Una víctima que no denuncia. Una mujer que ofrece mil oportunidades a su maltratador, y al final, ella lo paga con su vida. La Policía Judicial ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Ainhoa a manos de Quique en la vivienda donde convivían en la calle Totana de este pueblecito murciano con 6.000 vecinos.

El supuesto móvil podría ser la decisión de ella de poner fin a la convivencia y al noviazgo. "Terminaron la relación días atrás", según apuntan las citadas fuentes de la Guardia Civil, con la información que han recabado desde este domingo, cuando el hermano de Quique se encontró el cadáver de su cuñada "dentro del salón" de la vivienda de la calle Totana que la Policía Judicial acordonó para inspeccionar el inmueble al milímetro.

La pareja residía en una vivienda de la calle Totana en Librilla. Google Maps

"Los dos llegaron a trabajar juntos en una cafetería de Librilla", recuerda un vecino. Ainhoa formaba una pareja de postal con Quique, ocho años mayor que ella. Eran otros tiempos. La relación se empezó a torcer por las supuestas depresiones. "Parece que el chico sufre depresión porque se intentó suicidar en otra ocasión". Además, tenía problemas para encontrar trabajo y llevaba "una temporada en paro" mientras que ella trabajaba en la sede de Primafrío en Alhama de Murcia.

"Ainhoa llevaba un año, o así, trabajando de camarera en el restaurante de Primafrío. Era muy buena gente, siempre te atendía con una sonrisa", tal y como subraya desolado por su muerte, un chófer del Grupo Primafrío: uno de los buques insignia del sector del transporte de mercancías por carretera en Europa, a través de su flota de más de 3.000 camiones frigoríficos que realiza portes a 27 países.

Parece que las sonrisas del trabajo se le acababan a Ainhoa cuando regresaba a Librilla con su pareja: Quique, un veinteañero en paro, aparentemente con depresiones y que no terminaba de despegar haciendo pinitos como mezclador de canciones y haciendo remixes de temas de Rosalía que luego colgaba en sus redes sociales de TikTok y YouTube.

"Ella tenía intención de romper, pero claro, seguían conviviendo juntos", según insisten estas fuentes de la Guardia Civil. De forma que este fin de semana todo se saldó de forma trágica. "El chico intentó suicidarse este sábado 25 de octubre". Parece ser que se tomó un bote con pastillas tras haber estrangulado supuestamente a su novia mientras ella dormía.

"El asesinato supuestamente se perpetró la madrugada del sábado, con lo cual, ella llevaba un tiempo muerta cuando él quiso suicidarse". Aunque la autopsia deberá aclarar la hora y el día exactos de la muerte de esta joven. Lo que está claro es que Quique no logró que surtiera efecto su sobredosis o se arrepintió en un gesto más de cobardía, pidiendo ayuda a algún familiar. De hecho, estas fuentes de la Guardia Civil aseguran que "reconoció el crimen a sus dos hermanas".

La fachada del Hospital Virgen de La Arrixaca donde fue atendido Quique de su intento de suicidio.

La confesión se produjo cuando Quique estaba siendo atendido en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. El hermano se desplazó al domicilio de la calle Totana y confirmó la tragedia sobre las tres de la tarde de este domingo. "El hermano del chico encontró el cuerpo". "Los padres de la chica estaban en la casa, con el cadáver en el salón, cuando llegó una patrulla". La escena era dantesca. El dolor que sentían los progenitores de Ainhoa era terrible.

En Librilla corrió como la pólvora la consternación por este crimen machista porque la víctima era muy querida, al igual que su padre, ya que antaño regentó una conocida carnicería.

"El domingo le dieron el alta al chico y le detuvieron allí mismo, en el hospital, y luego lo trasladaron a la Comandancia de Murcia". Este martes podría pasar a disposición judicial acusado de asfixiar hasta la muerte a su novia. "Hasta ahora no tenía antecedentes".

Una imagen panorámica del pueblo de Librilla donde se han producido los hechos.

Este diario se ha puesto en contacto con una de las hermanas de Quique, la mujer estaba casi sin voz y sollozando, no ha querido pronunciarse sobre este crimen machista que ha sacudido Librilla y que se convierte en el segundo del año en la Región de Murcia.



El pasado mes marzo, la Guardia Civil evitó que Manuel Enrique G. T. (1998) se quitara la vida. "Parece que se fue de la casa que compartía con la joven, para suicidarse en el domicilio de un familiar, a causa de la relación sentimental", según precisan fuentes del Instituto Armado. "Fue trasladado voluntariamente a La Arrixaca para valoración y tratamiento".

Por desgracia, queda claro que esa oportunidad que le dio la vida la desperdició para causar un dolor incurable a los familiares de Ainhoa. Una vecina de Librilla lamenta apenada el trágico final que ha corrido esta joven. "La chica quiso romper la relación el invierno pasado, quería separarse y volver a casa de sus padres". Allí habría estado a salvo de Quique.