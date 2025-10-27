El fentanilo, tras los barrotes: incautan el primer alijo de este opioide en una cárcel en España a un preso de "confianza"

A escasos 20 minutos de Oviedo, se encuentra el Centro Penitenciario de Villabona, más conocido como 'la Cárcel de Asturias'. Allí, los funcionarios han hecho un hallazgo insólito hasta ahora en cualquier prisión de España.

Ocurrió el pasado 15 de octubre.

"Notamos que un interno, al regresar del permiso, estaba nervioso. Se le veía raro. Algo sucedía", sostiene una fuente penitenciaria a EL ESPAÑOL.

Tras un leve cacheo, al preso le hallaron 29 dosis de fentanilo en parches. Los trató de esconder en el interior de sus calzoncillos: "Se notaba y además se le asomaba un parche", agrega la fuente.

Esta ha sido la primera incautación de este opioide en una cárcel española.

"Además del bulto que tenía, la veteranía ya te hace detectar este tipo de cosas", asegura la fuente penitenciaria a este periódico.

El preso le comentó a los funcionarios, a modo de justificación, que "tiene dolores".

Sin embargo, el reo, asturiano de 35 años, no aportó ningún tipo de documento que certificase que necesitaba consumir el fentanilo. Y en el expediente tampoco apareció nada.

"Suponemos que lo quería para distribuirlo dentro del centro. La entrada de droga y todo el movimiento que hay de ella es gravísimo, pero es la primera vez que vemos fentanilo", agrega.

El interno era considerado "de confianza", por lo que no era extraño que saliera del centro. Fuentes de máxima solvencia indican a EL ESPAÑOL que el sujeto lleva menos de un año, ocho meses concretamente, en el centro penitenciario y cumple una condena de 15 meses de prisión por un delito de lesiones, tras su implicación en una pelea.

El varón se encuentra actualmente en el módulo 6, considerado "el peor módulo de la vida normal", lejos de aquellos más estrictos como los de aislamiento.

Además, esta fuente señala que "se reparte la medicación dos veces a la semana y no se controla nada. La pueden vender, tomarla toda de una vez... es un descontrol". Y recalca que numerosos fármacos administrados a los presos son medicamentos psiquiátricos. "Se puede mezclar con otras drogas...", lamenta.

Desde el sindicato mayoritario de prisiones, Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), denuncian la situación que viven a diario los funcionarios: "Sacamos el capote y toreamos... pero aun así es difícil".

En este sentido, Tampm exige que se reconozca su profesión de riesgo y piden más medios para detectar la entrada y tráfico de drogas en las prisiones.

Más drogas

Y del fentanilo, a los anabolizantes, alcohol, cannabis, alucinógenos, cocaína... la lista es extensa. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una resolución de Transparencia donde se recogen las incautaciones de determinadas sustancias y objetos prohibidos.

Cocaína incautada en la cárcel de Archidona, en Málaga. E. E.

Los anabolizantes, por su parte, se ubicarían en la casilla de "otras sustancias", dado que no cuentan con un apartado específico para ellos.

Atendiendo a las estadísticas, las prisiones donde se han incautado más pastillas, hasta mediados del presente año son El Dueso (Cantabria), con 187; seguida de Albolote (Granada), con 147; y en tercer lugar, Tenerife, con 138. Todas ellas se suman al cómputo global de 1.053.

Por su parte, en cuanto a los anabolizantes interceptados en forma de polvo,Madrid VI (Estremera) se halla en primera posición con 78 gramos identificados. Después, está Zuera (Zaragoza), con 55 gramos, y finalmente, de nuevo a la capital, Madrid III (Valdemoro), con 13 gramos. Entre todas las prisiones alcanzan los 236 gramos.

Por ejemplo, en el caso de la heroína, en lo que va de año se han incautado 752 gramos, teniendo en cuenta lo hallado en todas las prisiones españolas. Las mayores aprehensiones sucedieron en Tenerife, Las Palmas y Topas (Salamanca).

La cocaína es una de las sustancias por las que los funcionarios de prisiones ponen el grito en el cielo. Desde enero hasta junio de 2025, se han aprehendido 3 kilos. Los alijos más notables se descubrieron en Madrid, precisamente, los dos primeros en centros de la capital, como son Madrid I (Alcalá-Meco de mujeres), Madrid VII (Estremera) y, de nuevo, Tenerife.

Y el cannabis supera con creces al resto de sustancias halladas en prisiones, con casi 55 kilos. El centro penitenciario de Almería se sitúa en primera posición, seguido de Málaga I (Alahurín de la Torre) y en tercer lugar, Córdoba.

Móviles y objetos punzantes

El documento de Transparencia, que obra en poder de EL ESPAÑOL, también muestra los móviles y objetos punzantes incautados.

El total de teléfonos interceptados alcanza los 2.878. Almería, con 198; Estremera, con 180, y Alahurín de la Torre componen el podio.

Por otro lado, los funcionarios de prisiones han hallado 1.327 objetos punzantes, según reflejan los datos. Huelva se sitúa a la cabeza del listado, con 97 objetos. A esta cárcel le sigue la de Dueñas (Palencia), con 82. Y, finalmente, en tercer lugar se encuentra Murcia II, con 59.