La guía para "cultivar la sexualidad" que el Gobierno vasco facilita a los alumnos de Primaria: "¿Lo tengo dentro?"

"Y tú, Julen, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta?" Julen no contesta. Mira hacia arriba y dibuja en su imaginario un grupo de personas dándose un baño de chocolate.

"Julen, ¿en qué estás pensando?", vuelven a preguntarle. "¡Es íntimo!", exclama, de manera enfurecida.

Julen no existe. Es un simple dibujo. Una ilustración de una especie de cómic didáctico. Forma parte del elenco de personajes de una guía que el Gobierno del País Vasco proporciona a los niños en su etapa de Educación Primaria, comprendidos entre los 6 y 12 años.

El manual facilita a los jóvenes, a través de la web del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Ejecutivo vasco, una serie de viñetas para que estos puedan "cultivar la sexualidad".

"Se trata de poner en valor materias que, por ser sexuales, han sido históricamente negadas, silenciadas o difamadas", arranca el prólogo del libro.

El autor de la obra, Joserra Landarroitajauregui, trata de poner en valor la "intersexualidad, la diversidad sexual, los diferentes cuerpos y sexualidades, las diferentes orientaciones e identidades, los muchos modos de ser mujer y de ser hombre, y las muchas maneras de gustarse, amarse o gozarse".

La guía comienza presentando a los personajes, donde se muestran tanto a jóvenes como a adultos. Uno de los profesores del cómic entrega a sus alumnos unas cartas: "Repartid en silencio y dádsela a vuestros responsables, padre o madre".

En la misiva, advierten a los alumnos de que van a recibir clases sobre sexología.

"Para empezar a conocernos, decid una parte del cuerpo que os guste, pero ¡escucharos con atención porque no se puede repetir!", recoge uno de los diálogos.

A lo que una de las personajes se toca el cabello, y un compañero le pregunta: "¿El pelo de dónde?".

En otro de los apartados del folleto, la profesora de la historia insta a los escolares a pensar en "algo íntimo": "Que consideréis secreto".

En una de las viñetas se muestra a un joven grabando en las duchas a una chica; en otra, dos adolescentes introduciendo un tampón, con el bocadillo: "¿Ya está? ¿Lo tengo dentro?". Y en el último aparece un doctor preguntando a un joven desnudo en su consulta por su afición al fútbol, un hobby que el chico no tiene.

La profesora lanza una pregunta a la clase: "¿Quién sabe cuántos sexos hay?". Un alumno responde que uno: "Todas las personas somos intersexuales".

Otro, dice dos, otro, tres...

Y, de nuevo, la maestra hace preguntas a sus estudiantes: "¿Cómo sabéis que sois chicas o chicos?". Un joven contesta: "Porque tengo pito". Y otra compañera dice: "Pero también hay chicas con pene", y dos alumnos se muestran sorprendidos ante la respuesta.

"Proceso transexual"

Hacia el final del libro, el autor muestra el "proceso de un chico transexual".

Y también el de una chica. "¿Hay algo para tapar las tetas?", cuestiona una joven, a lo que responde un adulto: "Sí. Yo no sé cómo decirlo en la cuadrilla", y se levanta la camiseta.

El autor del cómic destaca al final del manual que "pretende ser una herramienta para cultivar la sexualidad".

Por su parte, es sexólogo, terapeuta, docente, divulgador y escritor. Se licenció en Pedagogía por la Universidad de Deusto y en Psicología por la Universidad del País Vasco, con un posterior máster y doctorado en Sexología.

"No admitimos definiciones cerradas ni rígidas sobre la sexualidad, ya que al igual que las personas y las culturas está en constante cambio y desarrollo, pero sí consideramos un buen recurso la comprensión de conceptos sexológicos generales que aglutinan la diversidad de las vivencias", agrega.

La guía, promovida desde 2017, fue criticada en su perfil de X (antiguo Twitter) por la asociación BerdinHezi, compuesta por docentes vascas.

Esta guía, presentada como recurso educativo, naturaliza procedimientos dañinos en menores. + pic.twitter.com/oR72EToZv1 — BerdinHezi (@BerdinHezi) October 8, 2025

"¿Educación o adoctrinamiento?". se cuestiona la asociación en el post. "Esta guía, presentada como recurso educativo, naturaliza procedimientos dañinos en menores", añade la publicación.

Y el hilo continúa: "Se dirige a una edad en la que no existe la madurez suficiente para valorar consecuencias ni tomar decisiones irreversibles sobre su vida".

BerdinHezi subraya que en una de las viñetas se "banaliza el ciberacoso". La plataforma ya denunció en febrero de 2024 y exigió la retirada del manual al Instituto Vasco de la Mujer, "sin resultado alguno".